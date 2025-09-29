Qual è l’onere probatorio che grava sul lavoratore che chiede il risarcimento del danno derivante da un infortunio sul lavoro? Deve dimostrare puntualmente l’inadempimento datoriale, oppure è sufficiente allegarlo, provando invece il nesso tra l’evento e la prestazione resa?

A queste domande ha dato risposta la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza del 24 settembre 2025, n. 26041, che si colloca nel solco di un consolidato orientamento volto a rafforzare la tutela del lavoratore.

Infortuni sul lavoro: la Cassazione sull’onere della prova

Il caso trae origine da un infortunio occorso ad un lavoratore, che aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno differenziale rispetto all’indennizzo INAIL.

Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo non sufficientemente provata la responsabilità del datore di lavoro; alla stessa conclusione era giunta la Corte di Appello, confermando il rigetto della richiesta risarcitoria e specificando che:

la ferita all’occhio sarebbe stata evitata dall'utilizzo degli appositi occhiali e, non essendo stata provata dal lavoratore l'esatta dinamica dell'infortunio, si doveva ritenere che non sussistesse la prova della responsabilità del datore di lavoro ;

e, non essendo stata provata dal lavoratore l'esatta dinamica dell'infortunio, si doveva ritenere che non sussistesse la ; il datore avesse fornito al lavoratore i dispositivi di protezione individuali ;

; il lavoratore fosse stato formato ed affiancato nell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

nel DVR risultava che vi era un'apposita sezione di valutazione del rischio che prevedeva che tra i DPI in dotazione vi fossero gli occhiali protettivi.

Il lavoratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione, censurando le pronunce di merito per avere erroneamente preteso da lui la prova del concreto inadempimento del datore di lavoro.