Il cassetto fiscale compie un nuovo passo verso la digitalizzazione prevista dalla riforma fiscale. Con il provvedimento del 6 luglio 2026, prot. n. 200918, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per l'acquisizione di dati, atti e comunicazioni mediante servizi di interoperabilità, dando attuazione all'art. 23 del D.Lgs. n. 1/2024, che punta a rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale.

La novità non riguarda tanto i documenti disponibili, quanto il modo in cui potranno essere consultati. Oltre all'accesso tramite l'area riservata del sito dell'Agenzia, infatti, contribuenti e intermediari delegati potranno dialogare direttamente con i sistemi informatici dell'Amministrazione finanziaria attraverso servizi API (Application Programming Interface), integrando i dati fiscali nei propri software gestionali.

Cassetto fiscale: così cambia l'accesso ai documenti fiscali

Il provvedimento introduce una nuova modalità di condivisione delle informazioni fiscali basata sulla piattaforma di API management dell'Agenzia delle Entrate.

Attraverso questi servizi di interoperabilità, gli utenti registrati ai servizi telematici Entratel e Fisconline potranno utilizzare i propri sistemi informatici per acquisire, anche in modalità massiva e in forma strutturata, dati, atti e comunicazioni presenti nel cassetto fiscale, compresi quelli relativi ai ruoli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione riguardanti atti impositivi emessi dall'Agenzia.

Si tratta di un'evoluzione destinata soprattutto a professionisti, intermediari e imprese che utilizzano piattaforme gestionali, consentendo un dialogo diretto tra i propri software e i sistemi dell'Amministrazione finanziaria senza dover operare esclusivamente tramite l'interfaccia web del cassetto fiscale.

Come funzionano i nuovi servizi di interoperabilità

I servizi saranno erogati secondo il modello API attraverso la piattaforma tecnologica già attivata dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4 aprile 2023.

Ogni contribuente o intermediario, in funzione del proprio profilo autorizzativo, potrà consultare nell'area riservata del sito dell'Agenzia il "Catalogo dei servizi di interoperabilità" e richiedere l'attivazione dei servizi disponibili, previa adesione alle relative condizioni di utilizzo.

Per ciascun servizio saranno inoltre pubblicate specifiche tecniche dedicate che disciplineranno le modalità operative di integrazione tra i sistemi informatici degli utenti e quelli dell'Agenzia delle Entrate.

I servizi disponibili: si parte con le Certificazioni Uniche 2024 e 2025

Il primo servizio che sarà reso disponibile consentirà l'acquisizione massiva dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche relative agli anni d'imposta 2024 e 2025.

La data di effettiva disponibilità del servizio non è ancora indicata nel provvedimento. L'Agenzia delle Entrate comunicherà con un apposito avviso pubblicato sul proprio sito quando sarà possibile iniziare a utilizzare il nuovo servizio dedicato alle Certificazioni Uniche.

Lo stesso meccanismo sarà seguito anche per i successivi servizi di interoperabilità, che saranno attivati progressivamente e annunciati mediante specifici avvisi.

Il provvedimento rappresenta quindi il primo passo verso un cassetto fiscale sempre più integrato con i software gestionali utilizzati da contribuenti, professionisti e intermediari. L'obiettivo è consentire l'acquisizione automatizzata dei documenti fiscali direttamente all'interno delle proprie applicazioni, riducendo la necessità di accedere ogni volta all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate e favorendo una gestione più efficiente delle informazioni.