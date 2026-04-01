Un locale utilizzato come deposito può essere sempre classificato in C/2 oppure esistono casi in cui, pur svolgendo quella funzione, deve essere ricondotto alla categoria D/7? E soprattutto, quanto conta davvero l’uso che si fa dell’immobile rispetto alle sue caratteristiche edilizie?

A queste domande ha dato risposta la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 2423 del 5 febbraio 2026, ha chiarito un tema che nella pratica professionale emerge con una certa frequenza, soprattutto quando si lavora su pratiche DOCFA o si affrontano contestazioni catastali che riguardano immobili produttivi, seminterrati o comunque difficili da ricondurre alle categorie più ordinarie. Il punto è tutt’altro che secondario, perché non sempre la funzione dichiarata coincide con la reale natura catastale del bene e proprio in questi casi il rischio di semplificazioni è sempre dietro l’angolo.

Il caso: deposito C/2 o D/7 dopo il frazionamento DOCFA

La vicenda nasce da una dichiarazione DOCFA con cui la proprietà, a seguito del frazionamento di un più ampio compendio immobiliare originariamente censito in categoria D/7, aveva ricondotto un vano seminterrato alla categoria C/2, quindi magazzini e locali di deposito, sostenendo che l’immobile, per caratteristiche e utilizzo, dovesse essere considerato tale.

L’Agenzia, però, non aveva condiviso questa impostazione, ritenendo che il bene dovesse essere classificato in categoria D/7, cioè tra i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, con conseguenze rilevanti anche sul piano della rendita catastale.

Nel giudizio di merito era stata accolta la tesi della proprietà, valorizzando alcuni elementi materiali del bene e il suo utilizzo come deposito, ma la questione è poi arrivata in Cassazione proprio perché il nodo non era tanto cosa si facesse dentro quell’immobile, quanto il criterio corretto per stabilirne la natura catastale.

Quadro normativo: come si determina il classamento catastale tra C/2 e D/7

Per capire fino in fondo il senso della decisione è necessario partire da un punto fermo che nella pratica spesso tende a sfumare, cioè che il classamento catastale non è una fotografia dell’uso, ma una valutazione tecnica costruita su parametri oggettivi.

Questo principio si ritrova già nell’impianto originario del sistema catastale delineato dal R.D.L. n. 652/1939, che ha distinto le unità immobiliari in categorie e ha previsto, per gli immobili a destinazione speciale, un criterio di stima diretto proprio perché non assimilabili a quelli ordinari. Il d.P.R. n. 1142/1949 ha poi chiarito che la qualificazione dipende dalle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente dell’immobile, mentre il classamento deve essere effettuato tenendo conto della destinazione ordinaria e delle caratteristiche esistenti al momento dell’accertamento.

Su questa base si innesta il d.P.R. n. 138/1998, che ha rafforzato il legame tra categoria catastale e normale destinazione funzionale del bene, mettendo in relazione le caratteristiche tipologiche e costruttive con il contesto territoriale, che incide direttamente anche sulla capacità reddituale.

Sul piano operativo, la circolare dell’Agenzia del Territorio n. 4/2006 ha avuto un ruolo centrale perché ha ricondotto a sistema i criteri di classamento, chiarendo che l’unità immobiliare deve essere individuata come cespite autonomo dotato di autonomia funzionale e reddituale e che la distinzione tra categorie ordinarie e speciali non può essere costruita sulla sola destinazione dichiarata. Proprio con riferimento a depositi e laboratori, la circolare evidenzia infatti che la stessa funzione può ricadere sia nelle categorie ordinarie sia in quelle speciali, a seconda delle caratteristiche costruttive, dimensionali e della collocazione dell’immobile.

La successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E dell’1 febbraio 2016 ha poi ribadito un aspetto altrettanto rilevante, cioè che il classamento deve fondarsi su elementi oggettivi e non può essere influenzato da fattori soggettivi o dall’uso contingente del bene, confermando la piena autonomia del sistema catastale rispetto ad altre valutazioni.

Se si tiene insieme questo quadro, emerge con chiarezza che la distinzione tra C/2 e D/7 non può essere affrontata in modo semplificato, perché richiede una lettura complessiva dell’immobile.

Cassazione: nel classamento catastale conta la destinazione ordinaria, non l’uso

È proprio su questo punto che la Cassazione interviene in modo molto netto, chiarendo che il classamento non può essere determinato sulla base dell’uso concreto dell’immobile, ma deve essere ricondotto alla sua destinazione ordinaria, così come emerge dalle caratteristiche oggettive.

In sostanza, il fatto che un immobile venga utilizzato come deposito non è sufficiente, da solo, a giustificarne l’inquadramento in C/2, perché quella funzione può essere svolta anche da immobili che, per struttura e caratteristiche, rientrano nelle categorie speciali.

La Corte ha quindi ritenuto non corretto un approccio che si limita a valorizzare alcuni elementi descrittivi o l’uso di fatto, senza sviluppare una valutazione più ampia della natura del bene.

C/2 o D/7: come distinguere un deposito ordinario da un immobile speciale

È qui che la pronuncia diventa particolarmente rilevante per chi lavora quotidianamente sul catasto, perché chiarisce un aspetto che nella pratica viene spesso semplificato.

La categoria C/2, che comprende magazzini e locali di deposito, rappresenta la dimensione ordinaria di questa funzione, cioè quella che si ritrova in modo diffuso e comparabile sul territorio. Si tratta di immobili che possono essere inseriti senza particolari difficoltà in un sistema di classi e tariffe proprio perché presentano caratteristiche tipologiche ricorrenti.

Diverso è il caso della categoria D/7, che riguarda fabbricati costruiti o adattati per esigenze specifiche di un’attività industriale e che non possono essere destinati ad altro uso senza interventi rilevanti. In questo caso si esce dall’ambito dell’ordinarietà e si entra in quello della specializzazione, dove l’immobile assume caratteristiche tali da renderlo non comparabile con i depositi “comuni”.

Il punto, quindi, non è la funzione in sé, ma il modo in cui quell’immobile è fatto, perché un deposito può essere un semplice locale accessorio ma può anche essere uno spazio strutturato, con dimensioni, caratteristiche costruttive e dotazioni impiantistiche che lo rendono parte integrante di un’attività produttiva o comunque difficilmente riconducibile a un uso ordinario.

È proprio per questo che la circolare n. 4/2006 insiste sulla necessità di non fermarsi alla destinazione dichiarata, ma di valutare anche la localizzazione, la consistenza e le caratteristiche edilizie dell’immobile, perché è su questi elementi che si gioca davvero la distinzione tra categoria ordinaria e categoria speciale.

Classamento catastale e DOCFA: cosa cambia per tecnici e professionisti

Quello che emerge con chiarezza è che, quando si entra nel terreno del classamento catastale, l’errore più frequente è continuare a ragionare in termini di uso dell’immobile, mentre il sistema richiede un salto di prospettiva e impone di guardare alla sua struttura, alla sua configurazione e alla sua capacità di esprimere una funzione ordinaria.

È qui che si comprende perché il deposito, preso come etichetta, non dice quasi nulla. Due immobili possono svolgere la stessa funzione e collocarsi in categorie completamente diverse, perché ciò che conta non è tanto cosa accade al loro interno, ma come sono fatti, come sono organizzati e quale tipo di utilizzo consentono senza trasformazioni.

La linea di confine tra C/2 e D/7 si gioca tutta su questo equilibrio, tra ordinarietà e specializzazione, e non può essere tracciata attraverso scorciatoie interpretative. Richiede, al contrario, una lettura tecnica complessiva, capace di tenere insieme caratteristiche costruttive, dimensioni, contesto e grado di adattamento dell’immobile a specifiche esigenze produttive.

Per chi lavora su DOCFA questo passaggio è decisivo, perché significa che la proposta di classamento non può limitarsi a rappresentare l’uso in atto, ma deve costruire una vera e propria interpretazione tecnica del bene, coerente con i criteri catastali. Ed è proprio su questa impostazione che si misura la solidità del classamento, soprattutto nei casi, sempre più frequenti, in cui la distinzione tra categorie ordinarie e speciali non è immediata e dove il rischio di semplificare resta sempre molto alto.

C/2 o D/7: le risposte alle domande più frequenti sul classamento catastale

Quando un deposito è C/2 e quando diventa D/7?

Un deposito rientra nella categoria C/2 quando presenta caratteristiche ordinarie e diffuse, tali da renderlo comparabile con altre unità immobiliari simili. Può invece essere classificato in D/7 quando è costruito o adattato per esigenze specifiche di un’attività industriale e presenta un livello di specializzazione tale da non consentire un utilizzo diverso senza interventi rilevanti.

L’uso dell’immobile è sufficiente per il classamento catastale?

No, l’uso di fatto non è sufficiente. Il classamento catastale deve essere determinato con riferimento alla destinazione ordinaria dell’immobile, desunta dalle sue caratteristiche oggettive e dalla sua attitudine funzionale, e non può essere fondato esclusivamente sull’attività svolta al suo interno.

Nella pratica DOCFA si può classificare un deposito sempre in C/2?

No, nella pratica DOCFA la classificazione non dipende dalla sola funzione dichiarata, ma richiede una valutazione complessiva delle caratteristiche dell’immobile, tra cui dimensioni, struttura, organizzazione degli spazi e grado di specializzazione, che possono rendere il bene riconducibile anche a categorie diverse dalla C/2.

Qual è la differenza principale tra C/2 e D/7?

La differenza principale riguarda il grado di ordinarietà o specializzazione dell’immobile. Le unità C/2 sono caratterizzate da una destinazione ordinaria e diffusa, mentre quelle D/7 sono costruite o adattate per esigenze produttive specifiche e non sono suscettibili di destinazione diversa senza trasformazioni rilevanti.