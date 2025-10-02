Cause di esclusione automatica: alla CGUE la questione sulle violazioni fiscali prima della scadenza dell’offerta
Il TAR Sicilia solleva dubbi sulla compatibilità europea della disciplina italiana che impone la regolarità fiscale già alla presentazione dell’offerta, senza possibilità di sanatoria successiva
Quali sono i confini della regolarità fiscale negli appalti pubblici? È sufficiente sanare la posizione contributiva prima dell’aggiudicazione, oppure è necessario essere in regola già al momento della presentazione dell’offerta? E ancora: la normativa italiana che esclude ogni forma di self-cleaning successivo è compatibile con il diritto europeo?
Appalti e violazioni fiscali: il TAR Sicilia rimette alla Corte UE la questione sull'esclusione automatica
Sono questi i nodi affrontati dal TAR Sicilia con l’ordinanza del 23 luglio 2025, n. 2386, che ha rimesso alla Corte di giustizia UE alcune questioni interpretative sull’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
La vicenda nasce da una procedura negoziata senza bando per un appalto di forniture. La società ricorrente, inizialmente destinataria della proposta di aggiudicazione, si è vista revocare il provvedimento dopo i controlli sul DURC, risultato irregolare.
L’impresa ha contestato la revoca deducendo che:
- l’art. 57, par. 2, della direttiva 2014/24/UE è norma self-executing, e consente la regolarizzazione della posizione contributiva sino al momento dell’aggiudicazione;
- l’art. 94, comma 6, del Codice dei contratti, imponendo la regolarità fiscale già alla data di scadenza dell’offerta, risulta incompatibile con il diritto europeo;
- in subordine, la disciplina nazionale viola i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità.
