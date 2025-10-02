Quali sono i confini della regolarità fiscale negli appalti pubblici? È sufficiente sanare la posizione contributiva prima dell’aggiudicazione, oppure è necessario essere in regola già al momento della presentazione dell’offerta? E ancora: la normativa italiana che esclude ogni forma di self-cleaning successivo è compatibile con il diritto europeo?

Appalti e violazioni fiscali: il TAR Sicilia rimette alla Corte UE la questione sull'esclusione automatica

Sono questi i nodi affrontati dal TAR Sicilia con l’ordinanza del 23 luglio 2025, n. 2386, che ha rimesso alla Corte di giustizia UE alcune questioni interpretative sull’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

La vicenda nasce da una procedura negoziata senza bando per un appalto di forniture. La società ricorrente, inizialmente destinataria della proposta di aggiudicazione, si è vista revocare il provvedimento dopo i controlli sul DURC, risultato irregolare.

L’impresa ha contestato la revoca deducendo che: