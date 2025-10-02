blumatica software sicurezza cantieri
blumatica software sicurezza cantieri
bive visita
harpaceas blumatica

Cause di esclusione automatica: alla CGUE la questione sulle violazioni fiscali prima della scadenza dell’offerta

Il TAR Sicilia solleva dubbi sulla compatibilità europea della disciplina italiana che impone la regolarità fiscale già alla presentazione dell’offerta, senza possibilità di sanatoria successiva

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 02/10/2025

Quali sono i confini della regolarità fiscale negli appalti pubblici? È sufficiente sanare la posizione contributiva prima dell’aggiudicazione, oppure è necessario essere in regola già al momento della presentazione dell’offerta? E ancora: la normativa italiana che esclude ogni forma di self-cleaning successivo è compatibile con il diritto europeo?

Appalti e violazioni fiscali: il TAR Sicilia rimette alla Corte UE la questione sull'esclusione automatica

Sono questi i nodi affrontati dal TAR Sicilia con l’ordinanza del 23 luglio 2025, n. 2386, che ha rimesso alla Corte di giustizia UE alcune questioni interpretative sull’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

La vicenda nasce da una procedura negoziata senza bando per un appalto di forniture. La società ricorrente, inizialmente destinataria della proposta di aggiudicazione, si è vista revocare il provvedimento dopo i controlli sul DURC, risultato irregolare.

L’impresa ha contestato la revoca deducendo che:

  • l’art. 57, par. 2, della direttiva 2014/24/UE è norma self-executing, e consente la regolarizzazione della posizione contributiva sino al momento dell’aggiudicazione;
  • l’art. 94, comma 6, del Codice dei contratti, imponendo la regolarità fiscale già alla data di scadenza dell’offerta, risulta incompatibile con il diritto europeo;
  • in subordine, la disciplina nazionale viola i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità.
© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Direttive Europee Corte di Giustizia UE Cause da esclusione Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Cause di esclusione automatica: alla CGUE la questione sulle violazioni fiscali prima della scadenza dell’offerta
2
Il quadro normativo
3
La decisione del TAR
4
Conclusioni
2ps formazione tecnica corso valutazione sicurezza

IL NOTIZIOMETRO

1
ENERGIA - 30/09/2025
Conto Termico 3.0: gli interventi ammessi per i privati nel residenziale
2
PROFESSIONE - 23/09/2025
Direttore dei lavori responsabile per i difetti nelle impermeabilizzazioni
3
EDILIZIA - 24/09/2025
Agibilità e altezza interna dei locali: il TAR Lombardia sulle deroghe del Salva Casa
4
EDILIZIA - 29/09/2025
Sanatoria edilizia e doppia conformità: la Cassazione sui limiti dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia
5
EDILIZIA - 01/10/2025
Compravendita immobiliare, vizi ed abusi edilizi: le conseguenze per il venditore
6
FISCO E TASSE - 27/09/2025
Conto Termico 3.0: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MASE