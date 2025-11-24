mapei istituzionale
mapei istituzionale
hormann dissuasori a scomparsa e fissi
mapei system mapenet

Cauzione per la rata di saldo: il MIT esclude l’esonero previsto dal Codice Appalti

Analisi tecnica del parere MIT n. 3827/2025: perché l’esenzione della garanzia definitiva non si estende alla garanzia per la rata di saldo nei contratti pubblici

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 24/11/2025

La stazione appaltante può applicare l’esonero dalla garanzia, previsto dal comma 14 dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), anche alla cauzione che l’esecutore deve prestare per ottenere il pagamento della rata di saldo? La solidità tecnico-economica dell’operatore, che consente di evitare la garanzia definitiva, può giustificare un’esenzione anche nella fase conclusiva del rapporto, quando l’opera è ormai ultimata e resta soltanto da verificare la sua piena regolarità?

Cauzione per la rata di saldo e art. 117 del Codice: il parere del MIT

Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3827 del 19 novembre 2025, ha offerto una lettura puntuale della disposizione di cui al citato art. 117 del Codice, mettendo ordine tra funzioni, tempistiche e ratio delle diverse garanzie previste.

Entrando nel dettaglio, una stazione appaltante ha chiesto se l’esenzione prevista dal comma 14 dell’art. 117 del Codice – riferita alla garanzia definitiva per operatori economici di comprovata solidità o per particolari tipologie di beni – possa estendersi anche alla cauzione da costituire ai sensi del comma 9 per ottenere il pagamento della rata di saldo.

Il dubbio nasceva dal fatto che, in entrambi i casi, si tratta pur sempre di garanzie riconducibili al medesimo articolo e alla medesima logica di tutela della stazione appaltante.

La risposta del MIT fornisce una analisi dei citati commi 9 e 14, art. 117, del Codice dei contratti.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI MIT Codice Appalti 2023 Garanzia definitiva

Documenti Allegati

INDICE

1
Cauzione per la rata di saldo: il MIT esclude l’esonero previsto dal Codice Appalti
2
Quadro normativo di riferimento
3
Il parere del MIT
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni operative
dissuasori pilomat

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 18/11/2025
CILA-Superbonus e stato legittimo: la svolta del Consiglio di Stato
2
EDILIZIA - 21/11/2025
Costruzione abusiva e reato edilizio: la Cassazione su ultimazione lavori e prescrizione
3
EDILIZIA - 21/11/2025
Silenzio assenso e conferenza di servizi: quando il parere tardivo è tamquam non esset
4
EDILIZIA - 17/11/2025
Cambio di destinazione d'uso e permesso di costruire: il TAR chiarisce le regole
5
EDILIZIA - 19/11/2025
Quarto condono edilizio, il vero problema è un altro (e non lo stiamo affrontando)
6
EDILIZIA - 18/11/2025
Stato legittimo dopo il Salva Casa: criticità, giurisprudenza e prospettive della riforma del Testo Unico Edilizia