Cosa succede quando l’operatore economico applica un CCNL diverso da quello indicato nella documentazione di gara? La scelta è davvero libera oppure l’amministrazione può sindacarla, soprattutto quando incide sui costi della manodopera e sulla qualità delle prestazioni?

La sentenza del Consiglio di Stato del 25 novembre 2025, n. 9240 ha ribadito al riguardo che negli appalti pubblici la libertà contrattuale dell’impresa non basta da sola.

La scelta del CCNL deve essere sostenibile, coerente con l’oggetto dell’appalto e capace di garantire tutele equivalenti a quelle richiamate dalla stazione appaltante. In caso contrario, l’esclusione (o la valutazione negativa in sede di anomalia) è legittima.

Equivalenza CCNL nel contratto di appalto: interviene il Consiglio di Stato

La controversia nasce da una procedura per l’affidamento di un appalto di servizi di manutenzione del verde. L’operatore economico primo classificato, sottoposto a verifica di anomalia, aveva presentato un’offerta basata sull’applicazione di un CCNL diverso da quello preso a riferimento nel capitolato.

La stazione appaltante aveva ritenuto quella scelta non idonea a garantire il livello di tutela richiesto, evidenziando scostamenti retributivi e inquadramenti non coerenti con le professionalità necessarie per il servizio e disponendo l’esclusione.

Il provvedimento era stato quindi impugnato al TAR, sostenendo che il contratto collettivo adottato fosse stato utilizzato anche in analoghe precedenti edizioni dell’appalto.

Dopo il rigetto in primo grado, anche in appello la decisione della SA è stata ritenuta legittima, chiarendo che la continuità con il passato non può sostituire la verifica attuale, perché la valutazione di congruità deve basarsi sulle esigenze del nuovo affidamento.