Con il Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2026, n. 2, l’ANAC ha definito un metodo operativo per le stazioni appaltanti sulla corretta identificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) da indicare nei documenti di gara e nella decisione di contrarre.

L’intervento si è reso necessario a seguito delle numerose segnalazioni pervenute all’Autorità, che hanno evidenziato incertezze applicative nell’attuazione dell’art. 11 del d.lgs. 36/2023 e dell’Allegato I.01, soprattutto nei settori caratterizzati dalla presenza di più contratti collettivi formalmente applicabili.

CCNL negli appalti pubblici: il metodo ANAC per la corretta identificazione negli atti di gara

L’individuazione del CCNL incide direttamente sulla determinazione del costo della manodopera, sulla verifica dell’anomalia dell’offerta e, più in generale, sull’equilibrio concorrenziale tra operatori economici, poiché incide sulla struttura dei costi non soggetti a ribasso.

Di conseguenza, una scelta non coerente con l’oggetto dell’appalto o non adeguatamente motivata può riflettersi sulla legittimità della lex specialis e sulla tenuta dell’intera procedura.

Il Comunicato chiarisce quindi il metodo che la stazione appaltante deve seguire, valorizzando il combinato disposto tra art. 11 del Codice e Allegato I.01 e richiamando la necessità di una scelta tecnica, documentata e coerente con il settore economico di riferimento dell’appalto.

L’art. 11 del Codice: struttura e responsabilità della stazione appaltante

L’art. 11 del d.lgs. 36/2023 ha introdotto un cambio di impostazione rilevante nel sistema degli appalti pubblici, attribuendo alla stazione appaltante la responsabilità di individuare e indicare il contratto collettivo applicabile già nella fase di predisposizione degli atti di gara.

Si tratta di una scelta che incide sulla determinazione del costo della manodopera, sulla verifica dell’anomalia e, in ultima analisi, sull’equilibrio concorrenziale tra operatori.

Il comma 1 stabilisce che il contratto collettivo da applicare deve possedere tre requisiti cumulativi:

essere in vigore per il settore e per la zona di esecuzione delle prestazioni;

essere stipulato da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

sul piano nazionale; essere strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto, anche se svolta in maniera prevalente.

Il comma 2 impone che tale contratto sia indicato espressamente nei documenti di gara iniziali e nella decisione di contrarre, spostando la scelta alla fase programmatoria dell’affidamento.

Il comma 2-bis, introdotto dal decreto correttivo, estende l’obbligo anche alle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie che, per almeno il 30%, afferiscano alla medesima categoria omogenea di attività.

Il comma 3 consente all’operatore economico di applicare un contratto diverso, purché sia garantita l’equivalenza delle tutele normative ed economiche, rendendo così la scelta della stazione appaltante il parametro di riferimento per la verifica successiva.

La ratio della disposizione è evidente: prevenire fenomeni di dumping contrattuale e assicurare che la competizione si svolga su basi omogenee, in coerenza con la disciplina del costo della manodopera e con le tabelle ministeriali di cui all’art. 41, comma 13.

In questo quadro l’art. 11 non può essere letto isolatamente, ma deve essere coordinato con l’Allegato I.01, che ne disciplina le modalità applicative e che costituisce il vero snodo operativo richiamato dal Comunicato ANAC.

Le indicazioni ANAC sull’identificazione del CCNL

Se l’art. 11 enuncia il principio, è l’Allegato I.01 a costruire il metodo.

La corretta identificazione del contratto collettivo deve seguire un percorso tecnico strutturato.

In particolare, l’art. 2 dell’Allegato I.01 individua i criteri e le modalità attraverso cui la stazione appaltante deve procedere. Il procedimento si sviluppa lungo due direttrici strettamente collegate:

la verifica della stretta connessione tra contratto collettivo e oggetto dell’appalto;

tra contratto collettivo e oggetto dell’appalto; la selezione tra i contratti stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative.

Stretta connessione tra oggetto dell’appalto e CCNL

Il primo passaggio consiste nell’individuazione del settore economico di riferimento dell’appalto: la stazione appaltante deve identificare il codice ATECO dell’attività oggetto dell’affidamento, secondo la classificazione ISTAT.

Il Comunicato richiama espressamente il raffronto tra codice ATECO e codice CPV indicato nel bando, evidenziando che:

nell’Allegato II.2-bis al Codice è presente una tabella di correlazione (Tabella D) tra ATECO e CPV;

alcune piattaforme di approvvigionamento digitale consentono di individuare la corrispondenza tra i due codici.

Il corretto incrocio tra ATECO e CPV consente di verificare che l’oggetto dell’appalto sia coerentemente qualificato e che il contratto collettivo individuato risulti effettivamente attinente alle prestazioni richieste, riducendo il rischio di indicare un contratto non pienamente coerente con l’attività da svolgere.

Una volta definito il settore economico, la stazione appaltante deve individuare l’ambito di applicazione del contratto collettivo in relazione ai sottosettori classificati nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi istituito presso il CNEL.

Il Comunicato evidenzia che il CNEL sta procedendo a una riorganizzazione dell’Archivio, con una classificazione incentrata sui codici ATECO (Sezione e Divisione, fino alla seconda cifra), anche sulla base dei flussi Uniemens. Nelle more della riorganizzazione, resta consultabile la sezione “Contratti collettivi del settore privato” e i fogli di raccordo tra CCNL e codici ATECO.

Rappresentatività e tabelle ministeriali

Una volta individuati i contratti strettamente connessi all’attività oggetto dell’appalto, la stazione appaltante deve operare una selezione ulteriore sulla base del criterio della maggiore rappresentatività comparativa delle associazioni stipulanti.

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato I.01, la stazione appaltante deve:

verificare quali CCNL siano presi a riferimento dal Ministero del Lavoro nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio della manodopera , adottate ai sensi dell’art. 41, comma 13, del Codice;

nella redazione delle , adottate ai sensi dell’art. 41, comma 13, del Codice; qualora non esistano tabelle per il settore interessato, richiedere al Ministero del Lavoro l’indicazione del contratto stipulato tra le associazioni comparativamente più rappresentative applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto.

Qui emerge con chiarezza il raccordo tra scelta del CCNL e determinazione del costo della manodopera: il contratto collettivo non è un elemento isolato, ma incide direttamente sulla stima economica e, quindi, sulla successiva verifica di congruità dell’offerta.

Equivalenza del CCNL

L’Allegato I.01 disciplina anche il tema dell’equivalenza tra il contratto indicato dalla stazione appaltante e quello eventualmente applicato dall’operatore economico.

L’art. 4 stabilisce che l’equivalenza può ritenersi sussistente quando:

il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del contratto indicato negli atti di gara;

eventuali scostamenti rispetto ai parametri normativi risultano marginali.

È inoltre prevista una presunzione di equivalenza per i contratti sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche con organizzazioni datoriali diverse, purché attinenti al medesimo sottosettore e coerenti con la dimensione o natura giuridica dell’impresa.

Il Comunicato precisa che le modalità di attestazione dell’equivalenza saranno ulteriormente definite da linee guida ministeriali in corso di adozione. Ciò conferma che il sistema è ancora in fase di consolidamento interpretativo, ma nel frattempo l’Allegato I.01 fornisce già criteri tecnici sufficientemente puntuali per orientare la verifica.

Appalti di lavori: regime speciale per l’edilizia

Per gli appalti di lavori rientranti nell’Allegato X del d.lgs. 81/2008, l’Allegato I.01 introduce una disciplina specifica, stabilendo che si considerano equivalenti i contratti collettivi classificati con codice CNEL/INPS:

F012

F015

F018

Si tratta dei contratti del comparto edile sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, differenziati per tipologia di impresa. In questo settore, quindi, il legislatore ha direttamente individuato il perimetro dei contratti ritenuti equivalenti, riducendo il margine di incertezza applicativa.

Indicazioni operative per RUP e stazioni appaltanti

ANAC chiarisce quindi che l’individuazione del contratto collettivo applicabile deve essere affrontata come parte integrante della progettazione dell’appalto.

Per il RUP questo comporta una responsabilità istruttoria precisa: la scelta del CCNL deve essere il risultato di un percorso logico verificabile che parte dalla qualificazione dell’oggetto dell’affidamento e si sviluppa attraverso:

corretta individuazione del settore economico mediante codice ATECO;

coerenza tra ATECO e CPV indicato negli atti di gara;

consultazione dell’Archivio CNEL per l’individuazione del sottosettore contrattuale;

selezione del contratto stipulato da associazioni comparativamente più rappresentative, anche in raccordo con le tabelle ministeriali del costo del lavoro.

In definitiva, il contratto collettivo non è una clausola accessoria della lex specialis, ma un elemento strutturale dell’affidamento.

La qualità dell’istruttoria sul CCNL si riflette direttamente sulla qualità complessiva della procedura e sulla sua capacità di resistere a eventuali contestazioni.