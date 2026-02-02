Nelle procedure di affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, il CCNL costituisce uno degli elementi strutturali dell’offerta, perché incide direttamente sulla determinazione dei costi del personale, sulla sostenibilità economica della proposta e, in ultima analisi, sull’equilibrio concorrenziale tra gli operatori.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha rafforzato questo impianto, imponendo alle stazioni appaltanti di indicare il CCNL di riferimento e agli operatori economici di assumere impegni chiari e verificabili già in sede di gara, anche quando intendano applicare un contratto diverso ma equivalente sotto il profilo delle tutele economiche e normative.

Ne consegue che ogni modifica successiva sul contratto collettivo applicato è idonea a produrre effetti concreti sull’offerta stessa, incidendo su presupposti economici che hanno già formato oggetto di valutazione comparativa.

Ma è possibile cambiare il CCNL dopo l’aggiudicazione? Un errore dichiarativo può essere “sanato” in fase di esecuzione? E quali sono, oggi, i limiti alla libertà organizzativa dell’operatore economico nelle gare di servizi?

A fornire un chiarimento netto al riguardo è l’ANAC con il Parere di precontenzioso del 21 gennaio 2026, n. 11, che non lascia spazi a dubbi sulle conseguenze di una rettifica ex post delle dichiarazioni rese in gara in materia di CCNL applicato.

CCNL e dichiarazioni di gara: i limiti alla modifica dopo l’aggiudicazione

La controversia sottoposta all’Autorità prende avvio da una procedura aperta per l’affidamento di un servizio, nella quale la stazione appaltante aveva strutturato la lex specialis in modo particolarmente puntuale sul tema del costo della manodopera.

In particolare, il disciplinare:

individuava espressamente il CCNL di riferimento per il personale impiegato nell’appalto;

per il personale impiegato nell’appalto; richiedeva ai concorrenti di dichiarare, nella domanda di partecipazione, se avrebbero applicato quel contratto o un diverso CCNL equivalente;

subordinava l’eventuale utilizzo di un CCNL diverso alla presentazione, già in gara, della dichiarazione di equivalenza delle tutele, da sottoporre a verifica prima dell’aggiudicazione.

Nel corso della procedura, l’operatore poi risultato aggiudicatario aveva dichiarato di applicare integralmente il CCNL indicato dalla stazione appaltante, attestando che l’offerta economica era stata formulata nel rispetto delle condizioni previste da tale contratto.

Sulla base di queste dichiarazioni, l’offerta era stata valutata, ritenuta congrua e, infine, aggiudicata.

La situazione si è tuttavia modificata nella fase successiva.

A seguito dell’aggiudicazione e dell’avvio dell’esecuzione del servizio, la stazione appaltante ha avviato le verifiche sul personale effettivamente impiegato nell’appalto, richiedendo la documentazione contrattuale dei lavoratori. Da tali accertamenti è emerso che parte del personale risultava inquadrata con contratti collettivi diversi rispetto a quello dichiarato in gara, e tra loro non omogenei.

A fronte delle contestazioni sollevate, l’operatore economico ha sostenuto che la difformità fosse riconducibile a un errore dichiarativo, precisando che le imprese esecutrici applicavano CCNL differenti ma, a suo dire, equivalenti sotto il profilo economico e normativo.

Solo in questa fase sono state prodotte dichiarazioni di equivalenza e documentazioni integrative, accompagnate dall’indicazione di correttivi retributivi (superminimi) finalizzati a colmare le differenze rispetto al CCNL indicato nella lex specialis.

La stazione appaltante ha ritenuto che tale comportamento non potesse essere qualificato come una mera irregolarità formale, evidenziando come la modifica delle condizioni contrattuali applicate al personale incidesse direttamente su un elemento essenziale dell’offerta, quale il costo della manodopera.

Da qui la decisione di interpellare l’Autorità, chiedendo di chiarire se fosse ammissibile una simile rettifica ex post delle dichiarazioni rese in gara o se, al contrario, essa integrasse una violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento.

Il quadro normativo di riferimento: CCNL, dichiarazioni di gara e immodificabilità dell’offerta

La questione affrontata nel parere si innesta in un quadro normativo che, con il d.lgs. n. 36/2023, ha reso più stringente il rapporto tra tutela del lavoro, formazione dell’offerta e correttezza del confronto concorrenziale.

Il punto di partenza è l’art. 11 del Codice dei contratti pubblici, che impone alle stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara il contratto collettivo nazionale applicabile al personale impiegato nell’appalto. La norma, nel contemperare la tutela dei lavoratori con la libertà di iniziativa economica, consente all’operatore di applicare un CCNL diverso, ma a una condizione precisa: la garanzia di tutele economiche e normative equivalenti rispetto a quelle del contratto indicato dalla stazione appaltante.

Questa possibilità, tuttavia, non è rimessa a valutazioni successive o informali. Il Codice richiede che la scelta del CCNL – sia esso coincidente o diverso da quello indicato nella lex specialis – venga esplicitata in sede di gara, attraverso dichiarazioni chiare, univoche e verificabili.

Nei casi di CCNL diverso, l’operatore è tenuto a rendere la dichiarazione di equivalenza delle tutele, che deve essere sottoposta a verifica prima dell’aggiudicazione, secondo le modalità previste dall’art. 110 e dall’Allegato I.01.

In questo schema, non vi è spazio per rettifiche postume che incidano su elementi che hanno già contribuito alla valutazione dell’offerta.

Non a caso, il Codice valorizza il principio di immodificabilità dell’offerta, che non riguarda soltanto il prezzo in senso stretto, ma tutti gli elementi che concorrono a definirne la struttura economica. Il CCNL applicato rientra pienamente in questa categoria, perché condiziona il costo della manodopera, la sostenibilità dell’offerta e le verifiche di congruità, anche in chiave di anomalia.

In questo contesto si collocano anche gli obblighi di correttezza e leale collaborazione gravanti sugli operatori economici, oggi rafforzati dall’art. 98 del Codice, che qualifica come rilevanti – anche sotto il profilo dell’affidabilità – i comportamenti idonei a fuorviare il processo decisionale della stazione appaltante.

Il parere di ANAC

Nel ricostruire la vicenda, l’Autorità chiarisce fin da subito che la controversia non può essere risolta limitandosi a stabilire se i diversi contratti collettivi applicati al personale siano o meno equivalenti sotto il profilo economico e normativo.

La valutazione di equivalenza dei CCNL rientra, infatti, nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza o illogicità. Ma, soprattutto, tale valutazione diventa giuridicamente rilevante solo se l’operatore abbia correttamente dichiarato in gara di voler applicare un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis.

Nel caso esaminato, l’operatore economico non aveva dichiarato in gara l’applicazione di un CCNL diverso, né aveva prodotto alcuna dichiarazione di equivalenza in sede di offerta tecnica. Al contrario, aveva attestato di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante e di aver formulato l’offerta economica sulla base di quel contratto.

Solo dopo l’aggiudicazione e a seguito delle verifiche sul personale impiegato, l’operatore ha tentato di rimodulare ex post la propria posizione, sostenendo che la dichiarazione resa in gara fosse frutto di un errore e producendo, in quel momento, dichiarazioni di equivalenza e documentazione integrativa.

Secondo l’Autorità, questo passaggio è giuridicamente inammissibile. Ammettere una simile rettifica significherebbe consentire all’operatore di riscrivere retroattivamente uno degli elementi che hanno concorso alla valutazione dell’offerta, alterando i presupposti su cui si è formato il confronto concorrenziale.

L’ANAC richiama un principio ormai consolidato: il CCNL concretamente applicato è un elemento essenziale dell’offerta, perché incide direttamente sulla determinazione dei costi della manodopera e sulla sostenibilità economica della proposta.

Non si tratta, quindi, di un profilo organizzativo interno all’impresa, ma di un dato che deve essere trasparente, stabile e coerente fin dal momento della presentazione dell’offerta.

In questa prospettiva, la modifica ex post della dichiarazione sul CCNL:

introduce un elemento di ambiguità nell’offerta;

consente all’operatore di beneficiare di una variabilità non consentita tra fase di gara e fase esecutiva;

viola il principio di par condicio, perché l’offerta risulta costruita su presupposti diversi da quelli effettivamente applicati;

si pone in contrasto con il principio di immodificabilità dell’offerta, anche quando la modifica incide indirettamente sul prezzo attraverso il costo del lavoro.

Non a caso, l’Autorità qualifica tale comportamento come idoneo a influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, richiamando espressamente i principi di chiarezza, trasparenza e non ambiguità dell’offerta economica.

L’equivalenza delle tutele, in questa prospettiva, non può diventare uno strumento difensivo da attivare solo dopo l’aggiudicazione.

La scelta del CCNL – e gli eventuali correttivi economici necessari a garantirne l’equivalenza – deve essere dichiarata e “prezzata” in gara, non costruita a posteriori.

Conclusioni

La condotta dell’operatore è stata quindi ritenuta illegittima, poiché diretta a modificare dopo l’aggiudicazione un elemento essenziale dell’offerta e idonea a influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante.

Dalla ricostruzione dell’Autorità emergono alcuni punti fermi:

il CCNL applicato è un elemento essenziale dell’offerta, in quanto incide direttamente sul costo della manodopera e sulla sostenibilità economica della proposta;

la dichiarazione sul CCNL deve essere chiara, univoca e coerente con l’offerta economica presentata;

l’eventuale applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante è ammessa solo se dichiarata in gara , accompagnata dalla dichiarazione di equivalenza delle tutele e sottoposta a verifica prima dell’aggiudicazione;

, accompagnata dalla dichiarazione di equivalenza delle tutele e sottoposta a verifica prima dell’aggiudicazione; non è consentito modificare ex post la dichiarazione resa in gara, neppure invocando un errore, quando la rettifica incide su presupposti economici già valutati;

l’equivalenza delle tutele non può essere utilizzata come strumento correttivo a posteriori, ma deve essere parte integrante dell’offerta sin dalla sua formulazione.

Nelle gare relative a servizi ad alta intensità di manodopera, fase di gara e fase esecutiva devono essere perfettamente coerenti.

Le dichiarazioni rese in sede di offerta rappresentano un impegno giuridico vincolante, che non ammette ripensamenti a valle dell’aggiudicazione.