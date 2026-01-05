Il quadro normativo di riferimento

Il perno della decisione è l’art. 11 del d.lgs. 36/2023, secondo cui la stazione appaltante individua, nella lex specialis, il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, coerente con l’oggetto dell’appalto e con il settore interessato.

A tale indicazione l’operatore economico deve attenersi, salvo che intenda applicare un diverso contratto collettivo, nel qual caso è tenuto a dimostrare – in modo espresso e documentato – l’equivalenza delle tutele economiche e normative.

È quindi possibile applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante solo a determinate condizioni. In questo schema, la dichiarazione di equivalenza non è un adempimento generalizzato, ma uno strumento funzionale a rendere controllabile una scelta alternativa dell’operatore economico.

Accanto a questo primo livello normativo assume rilievo anche la disciplina sulla verifica di anomalia dell’offerta. È in questa fase che la stazione appaltante è chiamata a verificare la coerenza tra CCNL dichiarato, costo della manodopera indicato in offerta e tabelle ministeriali eventualmente utilizzate come parametro di calcolo.

Le tabelle ministeriali, infatti, non hanno valore normativo autonomo né individuano il contratto collettivo applicabile, ma costituiscono strumenti di supporto per la determinazione dei costi medi del lavoro. Il loro utilizzo, anche quando riferito a versioni temporalmente non aggiornate, non implica di per sé l’applicazione di un diverso CCNL, a condizione che l’operatore dimostri l’allineamento ai trattamenti economici vigenti.