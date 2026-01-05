I principi espressi nella sentenza

Preliminarmente, il Consiglio di Stato chiarisce che la censura non riguarda la fase esecutiva del contratto, ma le dichiarazioni rese in gara e la loro valutazione nell’ambito della verifica di anomalia. La questione resta dunque pienamente nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel merito, il Collegio ribalta l’impostazione del TAR. Dall’esame complessivo degli atti emerge infatti che:

l’operatore aveva dichiarato in domanda di applicare il medesimo CCNL indicato dalla stazione appaltante ;

; il richiamo alla tabella ministeriale del 2021 era utilizzato come base tecnica per il calcolo del costo della manodopera;

per il calcolo del costo della manodopera; negli stessi documenti era esplicitato che tali valori erano stati aggiornati tenendo conto degli incrementi economici derivanti dal rinnovo contrattuale del 2024.

In questo quadro, secondo Palazzo Spada, non vi è alcuna applicazione di un CCNL diverso. Il riferimento tabellare non muta la natura del contratto collettivo applicato, ma serve unicamente a quantificare il costo del lavoro, restando ferma l’adesione al CCNL richiesto dalla lex specialis.

Non solo. La dichiarazione di equivalenza delle tutele non è un adempimento generalizzato, ma diventa necessaria solo quando l’operatore sceglie consapevolmente di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante. Se, invece, l’operatore dichiara di applicare lo stesso CCNL e utilizza strumenti tecnici – come le tabelle ministeriali – per dimostrare la sostenibilità del costo della manodopera, l’equivalenza non è dovuta.

Quanto alle valutazioni tecnico-discrezionali della stazione appaltante, il Consiglio di Stato ribadisce che esse possono essere sindacate solo in presenza di errori manifesti o macroscopiche illogicità, che nel caso di specie non risultano dimostrate.