Conclusioni operative

L’appello è stato accolto, con riforma integrale della sentenza di primo grado e conferma dell’aggiudicazione originaria, nonché della piena validità del contratto già stipulato.

La pronuncia chiarisce, ancora una volta, che non ogni imprecisione formale sul piano documentale può essere automaticamente letta come indice di una scelta sostanzialmente illegittima da parte dell’operatore economico. In particolare, sul terreno del costo della manodopera e dei contratti collettivi, il giudizio non può arrestarsi a una lettura meramente formale delle dichiarazioni rese in gara, ma deve concentrarsi sulla loro coerenza sostanziale.

La dichiarazione di equivalenza delle tutele si conferma così per ciò che è: uno strumento di tutela effettiva del lavoro, che ha senso ed è giuridicamente rilevante solo quando l’operatore decide realmente di discostarsi dal contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante. In assenza di una simile scelta alternativa, tale obbligo non può essere costruito a posteriori sulla base del solo utilizzo tecnico delle tabelle ministeriali, né può diventare un mezzo per sindacare indirettamente le valutazioni discrezionali compiute dalla stazione appaltante in sede di verifica dell’offerta.