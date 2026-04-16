Dopo la sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23 febbraio 2026, ANCI ha diffuso il Quaderno operativo dedicato alle principali innovazioni del rinnovo contrattuale e agli effetti applicativi per gli enti locali.

CCNL Funzioni locali 2022-2024: il Quaderno ANCI per enti e uffici del personale

Il documento ricostruisce il contenuto del contratto e offre anche strumenti utilizzabili nella gestione quotidiana, con particolare attenzione agli enti di minori dimensioni, mettendo a disposizione schemi e bozze di lavoro su alcuni istituti che richiederanno un’immediata attuazione amministrativa.

Il rinnovo contrattuale contiene infatti molte innovazioni, sulle quali il Quaderno si sofferma con un obiettivo preciso: mettere gli enti locali nelle condizioni di capire come utilizzarle all’interno dei propri assetti organizzativi, spesso segnati da carenze di organico, vincoli finanziari e difficoltà nel reperire competenze. Ne deriva uno strumento che aiuta a leggere il contratto non per “istituti”, ma per impatti gestionali, restituendo una visione più vicina ai problemi reali delle amministrazioni.

Il contratto come leva organizzativa: cambia il modo di gestire il personale

Il CCNL 2022-2024 introduce un insieme di strumenti che, se utilizzati in modo consapevole, possono incidere direttamente sull’organizzazione interna.

Il rafforzamento delle relazioni sindacali, l’ampliamento delle materie oggetto di confronto e il collegamento più stretto con la programmazione dei fabbisogni sono segnali di un cambiamento più profondo: la gestione del personale entra stabilmente nei processi decisionali dell’ente, senza restare confinata in una dimensione separata.

Molte delle novità del contratto trovano il loro terreno di applicazione più rilevante negli enti di minori dimensioni, che sono quelli più esposti alle criticità strutturali del sistema.

In questo contesto, strumenti come lo scavalco condiviso e lo scavalco di eccedenza diventano leve organizzative fondamentali per garantire la continuità delle funzioni. Non a caso, il documento ANCI dedica a questi aspetti una dotazione di schemi e modelli già pronti, pensati per facilitare l’attivazione concreta degli istituti, soprattutto in realtà dove le strutture tecniche sono ridotte.

Elevate qualificazioni e attrattività degli enti: un equilibrio ancora delicato

Altro tema rilevante riguarda gli incarichi di Elevata Qualificazione, sui quali il contratto interviene aumentando il tetto della retribuzione di posizione, che arriva fino a 22.000 euro, e introducendo regole più articolate, anche nei casi di utilizzo condiviso del personale.

Il Quaderno evidenzia come queste modifiche si inseriscano in un problema più ampio, che riguarda l’attrattività degli enti locali, soprattutto quelli senza dirigenza. L’obiettivo è rendere più sostenibili e riconoscibili i ruoli a maggiore responsabilità, offrendo margini di flessibilità nella gestione.

Resta però un equilibrio delicato, perché l’efficacia di queste misure dipenderà dalla capacità degli enti di utilizzarle all’interno dei propri vincoli finanziari e organizzativi.

Flessibilità organizzativa: settimana corta, lavoro agile e nuovi modelli di orario

Tra le innovazioni più visibili del contratto c’è l’apertura verso modelli di lavoro più flessibili, a partire dalla possibilità di articolare l’orario settimanale su quattro giorni. Il Quaderno restituisce questa novità collocandola dentro un quadro più ampio di strumenti che gli enti possono utilizzare per migliorare l’equilibrio tra esigenze organizzative e condizioni di lavoro.

La settimana corta, il rafforzamento del lavoro agile e la revisione dell’orario multiperiodale sono opzioni che richiedono una gestione attenta, soprattutto nei servizi a contatto con l’utenza, dove diventa fondamentale la capacità dell’ente di tradurle in un modello sostenibile.

In questo caso il Quaderno mantiene un approccio realistico, evitando letture semplificate e riportando l’attenzione sulle condizioni di applicabilità.

Age management e benessere: il contratto guarda alla sostenibilità del lavoro pubblico

Tra le novità meno immediate ma più significative si colloca l’introduzione delle politiche di age management, che il contratto riconosce come parte integrante della gestione del personale.

Il Quaderno dedica a questo tema un’attenzione particolare, evidenziando come l’invecchiamento della forza lavoro non possa più essere gestito in modo episodico.

Valorizzazione del personale senior, trasferimento delle competenze, prevenzione del burn-out e attenzione al benessere organizzativo si traducono così in scelte organizzative precise, che gli enti sono chiamati a mettere a terra: dalla redistribuzione dei carichi di lavoro alla costruzione di percorsi di affiancamento tra personale esperto e nuove risorse, fino alla revisione dei modelli organizzativi in una logica di maggiore sostenibilità nel tempo.

Si introduce così una dimensione di medio periodo dentro un ambito, quello contrattuale, spesso percepito come legato a logiche più immediate.

Risorse decentrate e struttura della retribuzione: margini da governare

Sul piano economico, il Quaderno accompagna la lettura del contratto mettendo in evidenza gli effetti degli incrementi tabellari e del parziale conglobamento dell’indennità di comparto nello stipendio. In termini concreti, gli aumenti a regime si attestano, ad esempio, su 144,11 euro mensili per i Funzionari ed Elevate Qualificazioni, 132,81 euro per gli Istruttori, 118,17 euro per gli Operatori esperti e 113,51 euro per gli Operatori, con valori che salgono ulteriormente per effetto del conglobamento.

L’operazione semplifica la struttura retributiva e ha anche ricadute sulla gestione del fondo e sugli equilibri interni.

Particolarmente rilevante è il tema delle risorse decentrate, per le quali il contratto apre spazi di incremento sia sulla parte stabile sia su quella variabile: la prima cresce dello 0,14% del monte salari 2021, mentre sulla seconda la contrattazione integrativa può intervenire fino allo 0,22%. Si tratta di margini che gli enti possono utilizzare nell’ambito della contrattazione integrativa, con effetti diretti sulle politiche di valorizzazione del personale.

La vera utilità del Quaderno: modelli, schemi e passaggio immediato all’atto

La parte finale del documento è composta da una serie di documenti che consentono agli enti di affrontare subito la fase applicativa, senza dover costruire da zero gli atti necessari.

In particolare, il Quaderno contiene:

schema di deliberazione di Giunta per l’approvazione della convenzione per lo scavalco condiviso ex art. 18 CCNL 2022-2024 ;

; schema di convenzione per lo scavalco condiviso;

schema di determinazione per l’attivazione dello scavalco di eccedenza ex art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 ;

; schema di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale;

schema di deliberazione per l’incremento delle risorse decentrate ex art. 58, comma 2, CCNL 2022-2024;

prospetto per il calcolo del monte salari.

Tutti documenti particolarmente utili soprattutto per enti di piccole dimensioni, dove una delle principali difficoltà risiede nel tradurre la norma in atti corretti e coerenti.