Dopo quindici anni di controversie interpretative, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto la questione dell’applicabilità della cedolare secca ai contratti di locazione abitativa stipulati con imprese e professionisti, superando l’orientamento sostenuto dall’Amministrazione finanziaria sin dall’introduzione del regime fiscale.

Cedolare secca con imprese e professionisti: la decisione della Cassazione

Con la sentenza del 24 novembre 2026, n. 29947, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto la possibilità per il locatore di optare per il regime di tassazione sostitutiva anche quando il conduttore agisce nell’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale, nel rispetto dei requisiti soggettivi del locatore e della destinazione abitativa dell’immobile.

La pronuncia conferma l’orientamento già espresso dalla Sezione tributaria nel 2024 e nel 2025, approfondendo anche il tema della qualificazione delle locazioni ad uso foresteria e della mancata coincidenza tra il soggetto che sottoscrive il contratto e quello che materialmente usufruisce dell’alloggio.

Al centro del dibattito, la formulazione dell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 e la possibilità di riferire l’esclusione dal regime agevolato anche alla natura del conduttore, come sostenuto sin dal 2011 dall’Agenzia delle Entrate. Una questione che interessa direttamente le imprese e gli enti che necessitano di alloggi per i propri dipendenti e collaboratori, ma che riguarda anche i limiti dell’attività interpretativa dell’Amministrazione finanziaria in materia di agevolazioni fiscali.

Locazioni abitative e imposta di registro: il caso esaminato

La vicenda riguarda alcuni contratti di locazione stipulati nel 2012 tra una proprietaria privata e un’università, aventi ad oggetto immobili destinati ad abitazione e alloggio, anche temporaneo, di dipendenti e collaboratori dell’ateneo.

Dopo aver versato l’imposta di registro relativa alla prima annualità, la proprietaria aveva comunicato alla conduttrice l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca, rinunciando all’aggiornamento del canone e assoggettando i redditi percepiti all’imposta sostitutiva.

L’Agenzia delle Entrate aveva tuttavia notificato tre avvisi di liquidazione per il mancato versamento dell’imposta di registro relativa alle annualità 2013, 2014 e 2015, ritenendo che la natura del conduttore fosse incompatibile con il regime fiscale scelto dalla contribuente.

Il contenzioso tributario, caratterizzato da pronunce di merito di segno opposto, è arrivato in Cassazione, dove la Sezione tributaria, con l’ordinanza interlocutoria n. 30016/2025, ha ravvisato una questione di massima importanza, rimettendo gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Cedolare secca: la disciplina fiscale delle locazioni abitative

L’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 consente al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo di optare per un regime alternativo alla tassazione ordinaria del reddito fondiario.

La cedolare secca sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali, oltre alle imposte di registro e di bollo dovute sul contratto, sulle sue proroghe e sulla risoluzione, comportando per il locatore la rinuncia alla facoltà di richiedere l’aggiornamento del canone durante il periodo di validità dell’opzione.

La disposizione su cui si è sviluppato il contenzioso è contenuta nel comma 6 dell’art. 3, secondo cui: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni».

La norma non fa espresso riferimento alla figura del conduttore, circostanza dalla quale sono derivate differenti letture del suo ambito applicativo, soprattutto in relazione ai contratti conclusi da proprietari privati con soggetti che necessitano di alloggi nell’ambito della propria attività economica.

La stessa Cassazione ha ricordato che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, la disciplina della cedolare secca sarà contenuta negli articoli da 203 a 206 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.Lgs. n. 117/2026.

Contratti di locazione con imprese: l’interpretazione del Fisco

Con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate aveva escluso dal regime della cedolare secca i contratti conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’immobile, ribadendo tale orientamento con la risoluzione n. 50/E del 17 maggio 2019.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la natura bilaterale del contratto di locazione giustifica l’applicazione dell’esclusione a entrambe le parti. Nel corso del giudizio, il Fisco aveva inoltre prospettato un’asimmetria impositiva derivante dalla tassazione agevolata del reddito del proprietario a fronte della possibilità per l’impresa conduttrice di dedurre il costo della locazione.

La Sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza n. 12395/2024, seguita dalle sentenze n. 12076/2025 e n. 12079/2025, ha invece ricondotto la limitazione prevista dal comma 6 esclusivamente alla posizione del locatore, riconoscendo l’irrilevanza della qualifica imprenditoriale o professionale del conduttore.

L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite aveva tuttavia sollevato ulteriori dubbi sulla natura stessa del contratto ad uso foresteria, nel quale la disponibilità dell’immobile risponde a esigenze organizzative dell’impresa anziché a un bisogno abitativo personale del conduttore.

Perché l’esclusione dalla cedolare secca riguarda soltanto il locatore

Nell’esaminare la formulazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, le Sezioni Unite hanno valorizzato il collegamento tra il comma 6 e le disposizioni richiamate al suo interno, riconducendo l’esclusione alla figura del locatore, al quale è riservata la scelta del regime di tassazione dei canoni.

La ragione dell’esclusione risiede nella natura dei redditi assoggettati alla cedolare secca, concepita quale alternativa alla tassazione ordinaria del reddito fondiario. Qualora il proprietario detenesse l’immobile nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale, potrebbe infatti beneficiare contemporaneamente della tassazione agevolata dei canoni e della deduzione del costo del bene secondo le regole proprie dell’attività esercitata.

La posizione del conduttore rimane estranea a questo meccanismo impositivo, mentre gli eventuali vantaggi di cui beneficia per effetto dell’opzione, come l’esonero dall’imposta di registro e il blocco degli aggiornamenti del canone, non giustificano una limitazione della facoltà riconosciuta al locatore.

La Cassazione ha inoltre ricordato come tra le finalità perseguite dal legislatore del 2011 rientrino, oltre al contrasto all’evasione fiscale, la facilitazione del reperimento di alloggi e il sostegno alla conservazione del patrimonio immobiliare.

Locazioni ad uso foresteria: quando conta la destinazione abitativa

Nei contratti ad uso foresteria il conduttore non coincide con chi usufruisce dell’alloggio, generalmente un dipendente o un collaboratore al quale viene assegnato l’immobile per esigenze legate alla propria attività lavorativa.

Nel caso esaminato, i contratti consentivano al personale dell’università di usufruire degli immobili mediante comodato o sublocazione, di trasferirvi la propria residenza e di intestarsi le utenze, vietando qualsiasi utilizzo diverso da quello abitativo.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto non determinante, ai fini fiscali, stabilire se i contratti ad uso foresteria rientrino nella disciplina delle locazioni abitative e transitorie di cui alla Legge n. 431/1998 oppure siano regolati dalle disposizioni generali del Codice civile.

L’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 richiede infatti l’effettiva destinazione abitativa dell’immobile, senza subordinare l’accesso alla cedolare secca alla necessità che il conduttore soddisfi un proprio bisogno abitativo o utilizzi personalmente il bene.

Neppure il successivo comma 6-bis, introdotto nel 2014 per consentire, a specifiche condizioni, l’applicazione dell’imposta sostitutiva agli immobili locati a cooperative edilizie ed enti senza scopo di lucro e sublocati a studenti universitari, dimostra l’esistenza di un generale divieto di accesso al beneficio in presenza di conduttori diversi dalle persone fisiche. Secondo le Sezioni Unite, la disposizione disciplina una fattispecie ulteriore rispetto a quelle già ammesse.

Agevolazioni fiscali: i limiti dell’interpretazione del Fisco

Tra i passaggi più significativi della sentenza vi è quello dedicato al principio di stretta interpretazione delle norme tributarie agevolative, spesso richiamato dal Fisco a sostegno delle proprie posizioni.

Il divieto di applicazione analogica delle norme agevolative, sancito dall’art. 14 delle disposizioni preliminari al Codice civile, impedisce di riconoscere benefici fiscali al di fuori delle fattispecie previste dal legislatore e preclude l’introduzione, in via interpretativa, di condizioni ostative prive di fondamento normativo.

Secondo la Cassazione, l’esclusione dalla cedolare secca fondata sulla natura imprenditoriale del conduttore, sulla finalità aziendale del contratto o sulla mancata coincidenza tra quest’ultimo e l’utilizzatore dell’immobile si traduce in «un’inammissibile integrazione creativa della norma in malam partem».

L’applicazione del regime fiscale ai contratti stipulati con imprese deriva dunque direttamente dalla disposizione legislativa, senza necessità di ricorrere ad alcuna interpretazione analogica o estensiva.

Il ragionamento trova fondamento anche nella riserva di legge sancita dall’art. 23 della Costituzione, che impedisce all’Amministrazione finanziaria di introdurre, attraverso i propri documenti di prassi, limitazioni ulteriori rispetto a quelle stabilite dal legislatore.

I requisiti per accedere alla cedolare secca e il principio di diritto

Sulla base di questa interpretazione, le Sezioni Unite hanno individuato quattro presupposti per l’esercizio dell’opzione:

il locatore deve essere una persona fisica , proprietaria dell’immobile o titolare di un diritto reale di godimento;

, proprietaria dell’immobile o titolare di un diritto reale di godimento; l’immobile deve appartenere al gruppo catastale A , con esclusione della categoria A/10;

, con esclusione della categoria A/10; la locazione deve avere effettiva destinazione abitativa;

il contratto deve essere stipulato dal locatore al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni.

La Cassazione ha quindi accolto i ricorsi della contribuente relativamente ai motivi concernenti la violazione di legge, cassando con rinvio le pronunce sfavorevoli, e ha respinto quello dell’Agenzia delle Entrate, affermando il seguente principio di diritto:

«Ai fini dell’applicazione del regime della cedolare secca, assumono rilievo la qualità del locatore, in relazione al quale il comma 6 dell’art. 3 d.lgs. 23/2011 stabilisce [che] la locazione non deve essere effettuata “nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni”, e la effettiva destinazione ad uso abitativo dell’immobile locato, mentre non rivestono autonoma valenza ostativa né la natura soggettiva del conduttore né la circostanza che il godimento del bene sia destinato, in via finale, a soggetti terzi rispetto al conduttore».

Rimane distinta la disciplina delle locazioni brevi di cui all’art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, per le quali il legislatore ha espressamente previsto che i contratti siano stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, riferendo tale condizione a entrambe le parti.

Le reazioni di Confedilizia e Unioncasa e gli effetti della sentenza

Soddisfazione per la pronuncia delle Sezioni Unite è stata espressa dalle associazioni della proprietà immobiliare, che hanno sottolineato le ricadute della decisione sul mercato delle locazioni e sui rapporti tra Fisco e contribuenti.

Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha ricordato come l’organizzazione sostenesse fin dal 2011 l’applicabilità della cedolare secca indipendentemente dalla qualità soggettiva dell’inquilino. «La Cassazione a Sezioni Unite pone finalmente termine a una diatriba che non sarebbe mai dovuta sorgere», ha dichiarato Spaziani Testa, sottolineando come «il rispetto del dettato normativo da parte dell’amministrazione finanziaria è il primo presupposto per garantire la certezza del diritto e instaurare un rapporto di fiducia con i contribuenti».

Sulle prospettive del mercato delle locazioni si è soffermata anche Unioncasa, Associazione nazionale a tutela della proprietà immobiliare. «La pronuncia rappresenta un importante chiarimento per il mercato delle locazioni, ampliando le possibilità di accesso alla cedolare secca e offrendo maggiore certezza fiscale ai proprietari che concedono immobili in affitto a società ed enti per le esigenze abitative dei propri dipendenti e collaboratori», ha dichiarato Lucio Cacciapuoti, presidente del Centro Studi Unioncasa.

In attesa dell’adeguamento della prassi dell’Agenzia delle Entrate, espressamente sollecitato da Confedilizia, il principio affermato dalle Sezioni Unite costituisce un riferimento per i contenziosi tributari ancora pendenti relativi al disconoscimento della cedolare secca.

Per i proprietari che in questi anni hanno applicato la tassazione ordinaria seguendo le indicazioni del Fisco, la possibilità di intervenire sulle annualità pregresse resta invece subordinata alla verifica delle condizioni e dei termini previsti dalla disciplina tributaria, non derivando dalla sentenza un automatico diritto al rimborso delle imposte versate.