Quando un operatore economico presenta un certificato di esecuzione, quanto deve essere approfondita la verifica da parte della stazione appaltante? È sufficiente un documento formalmente corretto, oppure la deve accertare la veridicità effettiva delle prestazioni dichiarate? E cosa accade quando, nel corso del contenzioso, non emergono elementi certi che confermino la natura tecnica dei servizi certificati?

Certificati di esecuzione, capacità tecnica e mezzi di prova: la sentenza de Consiglio di Stato

Sono domande centrali sulle quali occorre fare un preciso distinguo tra le disposizioni contenute nel “vecchio” Codice dei contratti (il D.Lgs. n. 50/2016) e quello nuovo (il D.Lgs. n. 36/2023) e che hanno trovato una risposta significativa nella sentenza del Consiglio di Stato n. 7421 del 22 settembre 2025. Una pronuncia resa in un contesto normativo diverso da quello attuale ma che ci consente di chiarire alcuni interessanti aspetti che riguardano il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale previsto dalla lex specialis e il certificato di esecuzione del servizio.

Piccola ma importante precisazione prima dell’analisi di questa sentenza: un certificato non prova nulla se non è dimostrata la veridicità del suo contenuto.

Nel sistema degli appalti pubblici il certificato di esecuzione è lo strumento con cui l’operatore economico dimostra la propria capacità tecnica, richiamando i servizi già svolti e attestandone la regolarità. È un documento che, sulla carta, sembra risolvere tutto, ma nella pratica rappresenta solo il punto di partenza di una verifica ben più sofisticata.

Infatti, quando la lex specialis richiede esperienza su impianti o tecnologie specifiche, non basta dichiarare di averli gestiti: occorre dimostrarlo. Questa distinzione — tra ciò che si afferma e ciò che si prova — è il cuore della vicenda e il motivo per cui il giudice amministrativo ha dovuto attivare un’articolata verificazione tecnica.

L’assenza di documentazione in grado di confermare la conformità dei servizi svolti ai requisiti richiesti finisce per mettere in crisi il valore stesso del certificato. Ed è proprio questo il punto di caduta affrontato nella decisione.