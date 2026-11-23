La presenza, in un Certificato di esecuzione lavori (CEL), di categorie diverse da quelle previste negli atti di gara non significa necessariamente che il documento sia stato rilasciato in maniera irregolare. Durante l’esecuzione dell’appalto possono infatti essere intervenute modifiche contrattuali o altri provvedimenti regolarmente approvati che giustificano le lavorazioni certificate, anche quando queste non trovano corrispondenza nelle previsioni originarie dell’affidamento.

È quanto ha precisato l’ANAC con il Comunicato del Presidente n. 14 del 4 novembre 2026, intervenendo sulle verifiche che gli Organismi di attestazione devono svolgere ai sensi dell’art. 23, comma 2, dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni relative a presunte incongruenze tra i CEL e la documentazione degli affidamenti.

Prima di segnalare una difformità, la SOA deve confrontarsi con la stazione appaltante che ha emesso il certificato e acquisire gli atti necessari a verificare se le categorie indicate trovino giustificazione nella documentazione contrattuale. Solo quando, all’esito dell’istruttoria, risulta accertata un’effettiva incoerenza con gli atti dell’affidamento, la segnalazione deve essere trasmessa all’ANAC.

CEL e qualificazione SOA: le regole sulle categorie di lavorazione

L’art. 11, comma 1, lettera f), dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 affida agli Organismi di attestazione il compito di verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e della documentazione prodotta dalle imprese ai fini del conseguimento o del rinnovo dell’attestazione SOA.

Con specifico riferimento ai CEL, l’art. 23, comma 2, dello stesso Allegato prevede che gli Organismi di attestazione verifichino la corrispondenza tra le lavorazioni certificate e le categorie indicate nel bando, nell’avviso o nella lettera di invito, nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi regolarmente approvati.

Il riferimento anche alla documentazione contrattuale successiva è determinante per comprendere l’estensione del controllo, perché consente di verificare se le categorie riportate nel certificato, pur diverse da quelle previste inizialmente, siano state introdotte o modificate attraverso provvedimenti adottati durante l’esecuzione dei lavori.

L’art. 24, comma 1, dell’Allegato II.12 disciplina invece l’attribuzione delle categorie nei certificati, prevedendo che le stazioni appaltanti riportino quelle indicate negli atti di gara e richiamando le conseguenze sanzionatorie applicabili qualora il RUP attribuisca categorie di qualificazione diverse da quelle previste dalla documentazione dell’affidamento.

La verifica affidata alla SOA riguarda pertanto la corrispondenza tra le categorie certificate e gli atti che hanno disciplinato l’affidamento, senza potersi limitare alla rilevazione di una differenza rispetto alle previsioni iniziali della gara.

Categorie CEL diverse dal bando: verifiche e atti giustificativi

La discordanza tra le categorie riportate nel CEL e quelle indicate nella documentazione di gara costituisce il presupposto per avviare un approfondimento istruttorio, attraverso il quale la SOA deve accertare se l’anomalia sia effettiva oppure trovi giustificazione negli atti dell’affidamento.

Tra le circostanze che possono giustificare la differenza, il Comunicato n. 14/2026 individua, a titolo esemplificativo, le modifiche contrattuali validamente approvate, gli atti aggiuntivi, gli atti di sottomissione e gli ulteriori provvedimenti che abbiano determinato l’introduzione o la ridefinizione delle categorie di lavorazione.

Se una categoria riportata nel CEL non compare nel bando originario, ma trova corrispondenza in una modifica contrattuale regolarmente approvata, la differenza tra i documenti può essere giustificata dall’evoluzione dell’affidamento. La SOA deve però verificare che tale modifica risulti dagli atti e che le lavorazioni certificate siano effettivamente riconducibili ai provvedimenti acquisiti.

L’Organismo di attestazione non può quindi considerare irregolare il certificato sulla base del solo confronto con il bando, né può limitarsi a prendere atto delle spiegazioni fornite dalla stazione appaltante senza esaminare la documentazione che le supporta.

L’art. 23, comma 2, richiede che la verifica venga svolta acquisendo gli atti presso il soggetto che ha emesso il CEL, così da accertare se il contenuto del certificato sia coerente con la documentazione dell’affidamento e con le eventuali modifiche intervenute durante l’esecuzione.

Difformità nel CEL: il contraddittorio prima della segnalazione all’ANAC

Quando emerge una possibile incongruenza, la SOA deve avviare uno specifico subprocedimento di verifica in contraddittorio con la stazione appaltante, richiedendo gli atti necessari a ricostruire le categorie delle lavorazioni affidate e le ragioni dell’eventuale differenza rispetto al contenuto del CEL.

Gli Organismi di attestazione devono completare questa attività prima di trasmettere una segnalazione, poiché gli accertamenti previsti dall’Allegato II.12 appartengono alle loro competenze e non possono essere rimessi direttamente all’ANAC sulla base di una presunta irregolarità.

Anche il Manuale sull’attività di qualificazione prevede, per i CEL relativi a procedure i cui bandi, avvisi o lettere di invito siano stati pubblicati a decorrere dall’8 giugno 2011, la verifica della corrispondenza delle categorie certificate con la documentazione di gara e contrattuale.

Solo quando, all’esito dell’istruttoria svolta presso la stazione appaltante, risulta accertata l’incoerenza tra il CEL e gli atti dell’affidamento, senza che siano emersi provvedimenti legittimi idonei a giustificare le categorie riportate nel certificato, la SOA deve procedere alla segnalazione.

Spetta quindi all’ANAC valutare gli elementi trasmessi ed eventualmente esercitare i poteri sanzionatori previsti dall’art. 222, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, mentre l’Organismo di attestazione deve aver già svolto gli approfondimenti necessari a verificare l’effettiva esistenza della difformità.

Le SOA sono state pertanto invitate ad astenersi dall’inviare segnalazioni prima del completamento degli accertamenti, verificando presso la stazione appaltante l’eventuale esistenza di atti che giustifichino il rilascio del CEL.

Mancata risposta della stazione appaltante alla SOA: termini e possibili sanzioni

La mancata collaborazione della stazione appaltante può rendere difficoltoso il completamento delle verifiche, soprattutto quando l’amministrazione non trasmette la documentazione richiesta per accertare la corrispondenza delle categorie certificate.

Per queste situazioni, vengono fornite alcune indicazioni operative, raccomandando alle SOA di indicare espressamente nelle richieste istruttorie un termine congruo per il riscontro e di avvertire che l’eventuale mancata collaborazione o l’omessa trasmissione degli atti potranno essere segnalate per le valutazioni di competenza.

Il riferimento è all’art. 222, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina i poteri sanzionatori dell’ANAC nei confronti dei soggetti che, senza giustificato motivo, rifiutano od omettono di fornire le informazioni o esibire i documenti richiesti dall’Autorità.

La mancata risposta alla SOA non comporta automaticamente l’applicazione di una sanzione, ma può essere segnalata affinché venga valutato il comportamento dell’amministrazione, fermo restando che l’eventuale irregolarità del CEL deve essere accertata attraverso le verifiche previste dall’Allegato II.12.

Gli Organismi di attestazione devono quindi documentare le richieste rivolte alle stazioni appaltanti e gli accertamenti svolti prima di segnalare una difformità, mentre le amministrazioni devono poter ricostruire, attraverso gli atti dell’affidamento, le ragioni dell’attribuzione delle categorie riportate nei certificati, soprattutto quando siano intervenute modifiche durante l’esecuzione dei lavori.

Anche le imprese hanno interesse a verificare che i CEL utilizzati ai fini della qualificazione siano coerenti con le lavorazioni eseguite e con la relativa documentazione contrattuale, considerando che eventuali discordanze possono rendere necessari ulteriori approfondimenti durante il procedimento di rilascio o rinnovo dell’attestazione.

Le indicazioni confermano, dunque, che le segnalazioni delle SOA devono essere precedute dalle verifiche previste dall’art. 23, comma 2, dell’Allegato II.12, attraverso l’esame degli atti dell’affidamento e il confronto con la stazione appaltante, affinché vengano sottoposte all’ANAC le incongruenze effettivamente accertate.