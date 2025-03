Certificato di destinazione urbanistica: cos'è e quando serve?

Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) è un documento fondamentale per conoscere la destinazione d’uso di un terreno e le relative prescrizioni urbanistiche. Richiesto in diverse situazioni, dalla compravendita di terreni alla richiesta di permessi di costruire, il CDU fornisce informazioni essenziali per valutare la possibilità di edificazione, eventuali vincoli e le norme applicabili.

Esso costituisce uno stato di fatto della destinazione urbanistica di un terreno, in possesso dell'Amministrazione e in quanto tale rappresenta un atto ufficiale e dichiarativo.

Certificato di Destinazione Urbanistica: a cosa serve?

Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) è un documento che attesta la destinazione urbanistica di un terreno, in base alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti (Piano Regolatore Generale - PRG, Piano Urbanistico Comunale - PUC, Piani di Lottizzazione, ecc.).

Il CDU riporta informazioni come:

la classificazione urbanistica del terreno (agricolo, edificabile, area a servizi, ecc.);

Il certificato ha una validità di un anno dalla data di rilascio, salvo modifiche degli strumenti urbanistici nel frattempo intervenute.

Quando serve il Certificato di Destinazione Urbanistica?

Il CDU è necessario in diverse situazioni, tra cui:

compravendita di terreni : è obbligatorio per il trasferimento di diritti reali su terreni superiori a 5.000 mq, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001);

: è obbligatorio per il trasferimento di diritti reali su terreni superiori a 5.000 mq, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del (d.P.R. n. 380/2001); richiesta di permessi di costruire : serve per verificare se un’area è edificabile;

: serve per verificare se un’area è edificabile; procedure di successione : può essere richiesto per valutare il valore del terreno ai fini fiscali;

: può essere richiesto per valutare il valore del terreno ai fini fiscali; accesso a finanziamenti agricoli: nel caso di domande di contributi per interventi di miglioramento fondiario o attività agricole.

Ed è proprio quest’ultimo caso al centro della sentenza del TAR Puglia del 25 febbraio 2025, n. 272 con la quale è stato accolto il ricorso di un imprenditore agricolo, che aveva richiesto la rettifica degli elaborati del PPTR Puglia, che classificavano i terreni adibiti da tempo a seminativo nella categoria residuale pascoli e prati naturali, impedendogli di accedere a dei finanziamenti per attività agricola.