Certificato di regolare esecuzione: il MIT ribadisce la conferma esclusiva del RUP
Il supporto giuridico chiarisce che, anche nei contratti sotto soglia e con figure di supporto nominate, la conferma del CRE resta sempre competenza del responsabile unico del progetto
Chi deve confermare il certificato di regolare esecuzione (CRE) nei contratti sotto soglia per servizi e forniture? Può farlo il responsabile per la programmazione, progettazione ed esecuzione contrattuale nominato dal RUP, quando questi non coincide con il direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC)? E cosa accade se le due figure – DEC e responsabile – coincidono?
Sono questi i dubbi sollevati da una stazione appaltante e a cui ha risposto il supporto giuridico del MIT con il parere del 3 giugno 2025, n. 3501.
Certificato di regolare esecuzione: conferma sempre in capo al RUP
Il punto di partenza è l’art. 38, comma 1, dell’Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023, che disciplina la fase di esecuzione dei contratti sotto soglia per servizi e forniture. La norma consente di sostituire il più complesso certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, documento più semplice e snello.
Il meccanismo prevede:
- l’emissione del CRE da parte del direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC);
- la conferma del CRE da parte del responsabile unico del progetto (RUP).
La disposizione non menziona altri soggetti e non contempla alternative alla conferma del RUP, figura che mantiene la responsabilità unitaria e complessiva del procedimento, anche quando si avvale di collaboratori o responsabili per le diverse fasi.
Documenti AllegatiParere
