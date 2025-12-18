Nel sistema degli appalti pubblici, le certificazioni non sono più un elemento accessorio o meramente reputazionale. Con l’evoluzione della normativa tecnica e l’integrazione strutturale dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nel Codice dei contratti pubblici, esse sono diventate strumenti operativi in grado di incidere profondamente sulla valutazione delle offerte, sull’attribuzione dei punteggi tecnici e sulla verifica delle prestazioni in corso d’opera.

I CAM, richiamati espressamente dall’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), non si limitano a dettare prescrizioni di carattere ambientale, ma vincolano le stazioni appaltanti a definire requisiti e criteri di valutazione coerenti con obiettivi di sostenibilità, qualità e gestione responsabile delle attività. In questo contesto, le certificazioni qualificano la capacità degli operatori economici di tradurre in pratica tali obiettivi, fornendo indicatori verificabili e comparabili.

Un quadro di riferimento: i dati ISO Survey 2024

I dati diffusi da ISO Survey 2024, nell’aggiornamento pubblicato da Accredia sulla base dei dati di fine 2024, confermano l’importanza crescente delle certificazioni nei processi produttivi italiani. L’Italia si colloca tra i Paesi con il più alto numero di certificazioni ISO attive, con una quota pari al 5,4% del totale mondiale e una quota del 7% per la sola ISO 9001, che conta circa 166.000 certificati.

Questi numeri evidenziano come la cultura delle certificazioni sia radicata nel tessuto imprenditoriale nazionale, in particolare nei comparti delle costruzioni, dei servizi e delle tecnologie, dove la domanda pubblica di sostenibilità e qualità è più forte. Per le stazioni appaltanti, la diffusione dei sistemi di gestione rappresenta uno strumento prezioso per selezionare operatori in grado di rispondere ai requisiti sempre più articolati dei bandi e dei CAM.