Le principali certificazioni nei contratti pubblici

ISO 9001 – Sistema di gestione per la qualità

La certificazione ISO 9001 rimane uno dei riferimenti più consolidati nei bandi di lavori, servizi e forniture. Pur non essendo spesso prescritta come requisito indispensabile per la partecipazione, viene frequentemente valorizzata come elemento premiante nei criteri di valutazione tecnica.

Questo accade perché la ISO 9001 attesta la presenza di processi chiari, procedure operative definite e strumenti di monitoraggio delle prestazioni. In sede di gara, può costituire un indicatore affidabile della capacità dell’operatore di tradurre in pratica gli impegni assunti nella fase progettuale e di gestire in modo coerente l’esecuzione contrattuale.

ISO 14001 – Sistema di gestione ambientale

La ISO 14001 ha assunto un ruolo centrale nei bandi che valorizzano i CAM. Laddove i criteri ambientali minimi richiedono non solo prestazioni puntuali, ma la gestione sistematica degli impatti ambientali, la certificazione diventa uno strumento utile per dimostrare che l’impresa ha adottato un approccio organizzato e misurabile alla tutela dell’ambiente.

Nel contesto dei CAM Edilizia 2025 e CAM Strade, la ISO 14001 permette di mostrare in modo strutturato la capacità di governare aspetti quali la gestione dei rifiuti, il controllo delle emissioni di gas serra, l’efficienza nell’uso delle risorse e la riduzione dei consumi energetici.

ISO 45001 – Salute e sicurezza sul lavoro

Nei lavori pubblici, un cantiere sicuro è un cantiere sostenibile. Per questo motivo, la ISO 45001, che attesta l’esistenza di un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, viene sempre più spesso presa in considerazione dalle stazioni appaltanti.

La certificazione non riguarda un singolo aspetto operativo, ma l’organizzazione complessiva delle attività di cantiere e la capacità di prevenire rischi, gestire situazioni di emergenza e mantenere livelli di sicurezza elevati per tutto il personale coinvolto.

ISO 50001 – Gestione dell’energia

Negli ambiti in cui l’efficienza energetica è un obiettivo prioritario – ad esempio negli interventi di efficientamento, negli impianti tecnologici o nei contratti EPC – la ISO 50001 costituisce un riferimento importante.

Essa attesta la capacità dell’impresa di monitorare e migliorare il proprio utilizzo di energia, con benefici tangibili sia in termini di costi che di impatto ambientale. Per le stazioni appaltanti, la certificazione aiuta a valutare la concretezza delle soluzioni proposte rispetto ai risultati attesi nell’efficienza energetica.

EMAS – Registrazione ambientale europea

La registrazione EMAS rappresenta uno dei livelli più elevati di trasparenza ambientale, grazie all’obbligo di pubblicare una Dichiarazione Ambientale convalidata da terza parte.

Nei bandi pubblici, EMAS si pone come uno strumento che va oltre la semplice adesione a un sistema di gestione: fornisce dati pubblici e verificabili sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione, facilitando la verifica da parte delle stazioni appaltanti e rafforzando la credibilità delle dichiarazioni dell’operatore.

Certificazioni del contenuto di riciclato

I CAM Edilizia e CAM Strade fissano limiti e percentuali minime di contenuto riciclato per numerose categorie di materiali da costruzione. Le certificazioni del contenuto di riciclato consentono di dimostrare in modo oggettivo il rispetto di tali prescrizioni, superando approcci autodichiarativi e riducendo margini di interpretazione.

Per le stazioni appaltanti, l’utilizzo di certificazioni accreditate facilita la verifica della conformità e contribuisce a rendere più efficiente e trasparente la fase di valutazione delle offerte.

EPD – Dichiarazione Ambientale di Prodotto

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) è diventata uno dei principali strumenti per valutare le prestazioni ambientali dei materiali lungo l’intero ciclo di vita. I CAM la valorizzano esplicitamente come strumento preferenziale per confrontare soluzioni alternative in sede di progettazione e di gara.

L’EPD si fonda sulla metodologia LCA (Life Cycle Assessment), che consente di quantificare e confrontare impatti come consumo di risorse, emissioni e produzione di rifiuti su base oggettiva.

Certificazioni etiche ed ESG

Le certificazioni legate ai criteri ESG (Environmental, Social, Governance) riflettono un’attenzione crescente verso aspetti non solo ambientali, ma anche sociali e di buona governance aziendale. Nei bandi a forte impatto territoriale o a elevata visibilità sociale, questi elementi sono sempre più spesso tradotti in criteri di valutazione tecnica.

Per le amministrazioni, le certificazioni ESG costituiscono un ulteriore indicatore della capacità dell’operatore di gestire in modo responsabile i rischi non tecnici e di assicurare comportamenti coerenti con i valori di sostenibilità e correttezza.

Certificazioni BIM

L’obbligo di utilizzo del BIM nei lavori pubblici impone agli operatori economici di dimostrare competenze digitali specifiche nella gestione dei processi informativi. Le certificazioni BIM attestano la capacità di operare secondo standard condivisi, con processi di modellazione e scambio informazioni coerenti con le migliori pratiche internazionali.

Questa certificazione non riguarda solo la progettazione: nel contesto dei CAM, l’integrazione digitale facilita la tracciabilità dei materiali, la verifica delle prestazioni e la gestione delle informazioni lungo tutto il ciclo di vita dell’opera.

UNI/PdR 125:2022 – Parità di genere

La UNI/PdR 125:2022 si inserisce nel più ampio contesto della sostenibilità sociale. La certificazione attesta l’adozione di politiche e indicatori organizzativi orientati alla parità di genere, in linea con le politiche pubbliche nazionali europee.

Nei bandi finanziati con risorse PNRR e nei contratti con rilevanti impatti occupazionali, la certificazione può costituire un criterio premiante, segnalando un livello avanzato di responsabilità sociale dell’operatore.