Certificazioni e affidabilità nei contratti pubblici

Il quadro che emerge è quello di un sistema in cui le certificazioni costituiscono sempre più il punto di contatto operativo tra CAM, Codice dei contratti e fase esecutiva.

Esse non sono più meri adempimenti documentali, ma strumenti attraverso cui la pubblica amministrazione rende verificabili e controllabili obiettivi complessi come sostenibilità, qualità e responsabilità organizzativa. La presenza di certificazioni consolidate può ridurre il rischio di contenzioso, facilitare controlli puntuali in corso d’opera e aumentare la coerenza tra impegni assunti in gara e risultati ottenuti in esecuzione.

In questo contesto operano organismi di certificazione accreditati, come ICMQ, chiamati a svolgere un ruolo tecnico di verifica e validazione delle attestazioni utilizzate nei procedimenti di gara, contribuendo a rafforzare l’affidabilità complessiva del mercato dei contratti pubblici.