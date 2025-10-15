blumatica software sicurezza cantieri
blumatica software sicurezza cantieri
made expo Acquista il tuo biglietto d’ingresso
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Clausole escludenti e certificazioni di qualità: interviene ANAC

La richiesta di certificazioni ISO come requisito di partecipazione viola l’art. 100 del d.lgs. 36/2023. Le stazioni appaltanti devono rimuovere le clausole illegittime e adeguarsi ai principi di proporzionalità e favor partecipationis

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 15/10/2025

Può una stazione appaltante richiedere il possesso di certificazioni di qualità come requisito di partecipazione? E fino a che punto tale richiesta può essere giustificata dall’esigenza di garantire la qualità delle prestazioni?

Il nuovo Codice dei contratti pubblici pone limiti precisi, e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con il parere di precontenzioso del 1° ottobre 2025, n. 375, ribadisce che l’inserimento di clausole escludenti legate al possesso di certificazioni ISO non è conforme all’articolo 100 del d.lgs. n. 36/2023.

Certificazioni di qualità: il richiamo di ANAC sulle clausole escludenti

Nel caso in esame, un operatore economico aveva impugnato la lex specialis di una gara lamentando l’illegittimità delle previsioni che imponevano, a pena di esclusione, il possesso di quattro certificazioni ISO.

La Stazione appaltante aveva difeso la propria scelta, sostenendo che tali certificazioni costituissero un requisito proporzionato e funzionale a garantire la sicurezza e la qualità del servizio, richiamando anche giurisprudenza formatasi sotto il precedente Codice.

Sul punto, basta ricordare che l’art. 100 del d.lgs. 36/2023 disciplina i requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) che le Stazioni appaltanti possono richiedere ai fini della partecipazione.

Il comma 12 stabilisce espressamente che, «salvo quanto previsto dall’articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo», escludendo quindi la possibilità di introdurre ulteriori condizioni non contemplate dal Codice.

L’Autorità richiama anche i principi del favor partecipationis e della proporzionalità, che impongono di non limitare ingiustificatamente la platea dei concorrenti.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti ANAC Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Clausole escludenti e certificazioni di qualità: interviene ANAC
2
Analisi tecnica
3
Le conclusioni di ANAC
scarica estratto listino edili banner lavori pubblici

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 09/10/2025
Sanatoria paesaggistica e aumento di volume: il Consiglio di Stato ribadisce i limiti dell’art. 36 del TUE
2
LAVORI PUBBLICI - 07/10/2025
Affidamento diretto sottosoglia: l’obbligo di motivazione resta anche in presenza di discrezionalità
3
EDILIZIA - 06/10/2025
Abusi edilizi, sanzioni e Salva Casa: importante sentenza del TAR Lazio
4
PROFESSIONE - 13/10/2025
Errore del tecnico: nessuna responsabilità se la materia è complessa
5
ENERGIA - 07/10/2025
Conto Termico 3.0: gli incentivi per le imprese e la Pubblica Amministrazione
6
ENERGIA - 10/10/2025
Conto Termico 3.0: condizioni di ammissibilità, requisiti e regole GSE