Quadro normativo di riferimento

Il ragionamento dell’Agenzia muove da un inquadramento aggiornato della normativa, alla luce delle modifiche introdotte dal d.Lgs. n. 192/2024.

Sul versante IVA, il riferimento è l’articolo 2, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 633/1972, che oggi esclude dal campo di applicazione dell’imposta le cessioni e i conferimenti aventi ad oggetto aziende o complessi unitari di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela, organizzati per l’esercizio di un’attività artistica o professionale.

Sul piano delle imposte dirette, assume rilievo il nuovo articolo 54 del TUIR, riformulato secondo il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, che ricomprende tutte le somme percepite in relazione all’attività professionale, eliminando ogni distinzione tra compensi “ordinari” e proventi straordinari, come quelli derivanti dalla cessione della clientela.

È all’interno di questo contesto normativo, profondamente rivisto negli ultimi anni, che si colloca la vicenda sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, offrendo l’occasione per verificare come i principi richiamati trovino applicazione operativa nella fase di cessazione dell’attività professionale.