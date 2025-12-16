IVA: niente esclusione per la sola clientela

Il primo chiarimento riportato dal Fisco riguarda l’IVA. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la cessione del solo portafoglio clienti non può essere qualificata come trasferimento di un complesso unitario organizzato. La clientela, isolatamente considerata, non integra un insieme di beni e rapporti idoneo, di per sé, a consentire l’esercizio di un’attività professionale.

Richiamando orientamenti consolidati, l’Amministrazione ribadisce che il rapporto tra professionista e cliente è connotato da un forte elemento personale e fiduciario. Proprio per questo, la clientela non può essere assimilata all’avviamento commerciale tipico dell’impresa. La cessione, in realtà, si sostanzia in un insieme di obblighi di fare, non fare e permettere: favorire il subentro del nuovo professionista, astenersi dal proseguire i rapporti e agevolare la prosecuzione delle relazioni professionali.

Ne deriva che l’operazione è imponibile ai fini IVA come prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 633/1972, con applicazione dell’imposta secondo le regole ordinarie. L’imposta di registro, conseguentemente, è dovuta in misura fissa, in base al principio di alternatività IVA-registro.