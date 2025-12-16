Imposte dirette: reddito professionale e principio di cassa

Sul piano delle imposte dirette, l’Agenzia delle Entrate specifica che i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela costituiscono reddito di lavoro autonomo a tutti gli effetti. L’intervento del legislatore del 2024 ha eliminato ogni dubbio interpretativo, sancendo che tali proventi rientrano pienamente nel reddito professionale, in applicazione del principio di onnicomprensività.

La tassazione avviene secondo il principio di cassa: ogni rata incassata concorre alla formazione del reddito dell’anno in cui è percepita e deve essere indicata nel quadro RE del modello Redditi PF. Non è quindi possibile “spostare” tali somme nel quadro RL come redditi diversi, né considerarle estranee all’attività professionale.

Un passaggio particolarmente importante riguarda la partita IVA: l’attività professionale, dal punto di vista fiscale, non può considerarsi cessata fino all’incasso dell’ultima rata. Solo dopo aver definito tutti i rapporti economici pendenti, e in particolare quelli legati ai crediti derivanti dalla cessione della clientela, sarà possibile procedere alla chiusura della posizione IVA.