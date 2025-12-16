Blumatica Energy
Cessazione attività professionale e cessione clienti: i chiarimenti del Fisco su IVA e imposte

Il Fisco definisce il trattamento ai fini IVA, imposte dirette, imposta di registro e ISA nella cessione del portafoglio clienti da parte dei professionisti

di Redazione tecnica - 16/12/2025

Regime forfettario e ISA

Infine, spiega il Fisco che il regime forfetario non può essere “attivato” in corso d’anno al solo fine di assoggettare a tassazione agevolata i compensi derivanti dalla cessione della clientela.

Il regime, infatti, deve essere applicato sin dall’inizio del periodo d’imposta e non può essere utilizzato in modo opportunistico nella fase di uscita dall’attività.

Quanto agli ISA, viene invece confermata la soluzione operativa prospettata dalla contribuente, secondo cui:

  • nei periodi interessati dalla cessione della clientela, è possibile indicare il codice relativo al non normale svolgimento dell’attività;
  • nell’ultimo anno, coincidente con la chiusura della partita IVA, trova applicazione la causa di esclusione per cessazione dell’attività.
