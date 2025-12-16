Cessazione attività professionale e cessione clienti: i chiarimenti del Fisco su IVA e imposte
Il Fisco definisce il trattamento ai fini IVA, imposte dirette, imposta di registro e ISA nella cessione del portafoglio clienti da parte dei professionisti
Conclusioni
In conclusione, la cessione della clientela, anche se collegata alla cessazione dell’attività, resta un’operazione fiscalmente rilevante a pieno titolo:
- sul piano dell’IVA, l’Agenzia esclude che la cessione del solo portafoglio clienti possa essere assimilata al trasferimento di un complesso unitario organizzato. La clientela, considerata isolatamente, non integra un’azienda né un ramo di azienda e l’operazione assume la natura di prestazione di servizi imponibile, con applicazione dell’imposta secondo le regole ordinarie e imposta di registro dovuta in misura fissa;
- ai fini delle imposte dirette, i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro autonomo, in applicazione del principio di onnicomprensività introdotto dal nuovo articolo 54 del TUIR. La tassazione avviene secondo il principio di cassa, con imputazione delle singole rate all’anno di effettivo incasso e obbligo di indicazione nel quadro RE del modello Redditi. Ne consegue che l’attività professionale, sotto il profilo fiscale, non può considerarsi conclusa fino all’incasso dell’ultima rata. Solo al termine di tale fase è possibile procedere alla chiusura della partita IVA, restando esclusa la possibilità di ricondurre i compensi a redditi diversi o di applicare in corso d’anno il regime forfetario.
- Infine, sul versante ISA, l’Agenzia conferma la correttezza dell’utilizzo delle cause di esclusione legate al non normale svolgimento dell’attività nei periodi interessati dalla cessione e alla cessazione dell’attività nell’ultimo anno, completando un quadro interpretativo coerente e unitario per la gestione fiscale della fase di uscita dall’attività professionale.
La cessione della clientela non rappresenta quindi un’uscita “neutra” dal punto di vista fiscale, ma una fase che richiede attenzione nella gestione di IVA, redditi e adempimenti fino all’ultimo incasso.
