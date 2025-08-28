Cessione del credito e sconto in fattura: nuovo modello per le spese 2025
Dal 2025 sconto in fattura e cessione del credito solo per il Superbonus: nuovo modello e istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate
A partire dal prossimo 8 settembre 2025 entrerà in vigore un nuovo modello per la cessione del credito derivante dai lavori agevolati con il Superbonus. Con il Provvedimento n. 321370 del 7 agosto 2025 l’Agenzia delle Entrate ha allineato la modulistica da utilizzare alle nuove regole che coinvolgono gli altri bonus edilizi, per i quali è stato definitivamente disposto lo stop alla cessione.
Con lo stesso Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova modulistica per esercitare le opzioni di sconto in fattura e prima cessione del credito previste dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020.
Il modello aggiornato, comprensivo di istruzioni e specifiche tecniche, dovrà essere utilizzato per le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2025, nei casi ancora consentiti dalla normativa vigente.
Si tratta di un restyling che sostituisce, per le spese 2025, il precedente modello approvato con Provvedimento del 3 febbraio 2022 (poi modificato il 10 giugno 2022), recependo le modifiche normative intervenute e le restrizioni introdotte dai cosiddetti “decreti blocca crediti” (D.L. n. 11/2023 e D.L. n. 39/2024).
Una cornice normativa sempre più stretta
Non c’è più spazio per dubbi:
- dal 2025 lo sconto in fattura e la cessione del credito valgono solo per il Superbonus;
- tutti gli altri bonus edilizi (ristrutturazioni, ecobonus ordinari, facciate, ecc.) restano esclusi e potranno essere fruiti solo in dichiarazione;
- dal 29 maggio 2024 è vietata la “cessione delle rate residue”, ossia la possibilità di trasferire le annualità successive alla prima (art. 4-bis, comma 7, D.L. 39/2024).
È un quadro molto diverso rispetto agli anni d’oro delle opzioni, quando l’intero sistema di incentivi edilizi poteva contare su liquidità immediata. Oggi si parla di “casi residuali”, e lo stesso provvedimento ne prende atto con un modello più snello, semplificato ed epurato da campi ormai privi di utilità.
Documenti AllegatiProvvedimento Agenzia delle Entrate 7 agosto 2025, n. 321370
