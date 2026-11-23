Se ho comprato casa con una cessione di cubatura mai usata, posso sfruttarla oggi per sanare un ampliamento? Con un atto trascritto, quella cubatura resta spendibile anche quando il Comune cambia il piano? Cosa rischia chi ha trasformato la serra in zona giorno, se la sanatoria salta?

Sono domande frequenti, perché la cessione di cubatura viene letta in modo diverso a seconda di chi la maneggia. Il notaio la tratta come un bene che si compra e si trascrive, mentre l’ufficio tecnico comunale la ritrova dentro una pratica edilizia, anni dopo. Con questo confine si misura il TAR Lombardia nella sentenza n. 1577 del 17 novembre 2026, chiamato a valutare se una volumetria acquistata decenni prima e mai spesa potesse ancora reggere, con una SCIA in sanatoria, un ampliamento realizzato nel frattempo.

Il tema tocca chi ha comprato un immobile con «cubatura in dote» e chi lo assiste prima del rogito. Resta da capire che cosa pesi di più tra il contratto e la pianificazione sopravvenuta, e quanto contino, accanto alla cubatura, i rilievi tecnici sollevati dal Comune.

Serra bioclimatica trasformata in zona giorno: la vicenda

Tutto comincia nei primi anni Novanta, quando i precedenti proprietari di un’unità immobiliare, oggi ricadente in zona B, hanno acquistato con atto trascritto 150 metri cubi di volumetria prelevata da un fondo contiguo. L’atto con cui l’immobile è stato venduto nel 2003 la indicava come «tutt’oggi non utilizzata».

Nel 2016 una loggia assentita come serra bioclimatica è diventata ampliamento della zona giorno, per circa 50 metri cubi, mentre il giardino pensile che la copriva è stato trasformato in lastrico solare, raggiungibile da una finestra divenuta portafinestra.

Nel settembre 2025 i proprietari hanno presentato una SCIA in sanatoria, asseverando la conformità urbanistica delle opere all’epoca della realizzazione e alla data della domanda grazie alla volumetria acquistata, e dopo il preavviso di diniego hanno chiesto il riesame producendo l’atto di cessione. Nell’aprile 2026 il Comune ha negato la sanatoria e avviato il procedimento sanzionatorio e di ripristino, ritenendo la trasformazione della serra un ampliamento e la cubatura del 1993 priva di efficacia, perché il piano vigente fissa per il lotto un indice pari all’esistente.

La ricorrente ha sostenuto che la cessione, immediatamente traslativa, avrebbe reso la volumetria una qualità permanente del fondo, al riparo dalle successive modifiche del piano, e che l’istanza mirava a regolarizzare un mutamento d’uso urbanisticamente rilevante.

SCIA in sanatoria e piano vigente: cosa prevede l’art. 36-bis

La norma di riferimento è l’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), introdotto dal Decreto-Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), convertito dalla Legge n. 105/2024. Il comma 1 riguarda le parziali difformità, le variazioni essenziali e gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA. In queste ipotesi il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario possono ottenere il permesso di costruire o presentare la SCIA in sanatoria se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e ai requisiti della disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.

Sul versante privatistico, l’art. 2643, n. 2-bis, del codice civile assoggetta a trascrizione i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da norme o da strumenti di pianificazione. La sentenza richiama inoltre la disciplina regionale che considera volumi tecnici, non computabili, le serre bioclimatiche e le logge per lo sfruttamento passivo dell’energia solare.

Cessione di cubatura e potere di pianificazione: il criterio del TAR Lombardia

Su questo sfondo, i giudici partono dalla duplice natura dei diritti edificatori. Richiamando le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 16080/2021), il TAR ricorda che sono entità giuridiche autonome, capaci di circolare, che mantengono però un collegamento inscindibile con la disciplina pubblicistica del territorio. Lo ius aedificandi non è una caratteristica assoluta della proprietà ma una facoltà conformata dalla pianificazione, e chi acquista cubatura corre un rischio simile a quello di chi compra un terreno edificabile.

Con la cessione la capacità edificatoria passa al fondo cessionario, ma il contratto non legittima da solo l’intervento, perché la cubatura si può usare solo con un titolo conforme alla disciplina urbanistica in vigore quando lo si chiede. L’amministrazione resta estranea al negozio e, a meno che non vi abbia aderito conferendogli rilievo pubblicistico, l’accordo tra privati non cristallizza le condizioni urbanistiche, altrimenti l’autonomia negoziale potrebbe sottrarre porzioni di territorio alla pianificazione.

Distinguendo l’acquisto dalla spendibilità, il TAR fissa il criterio della pronuncia. La volumetria acquistata con una cessione di cubatura e mai utilizzata con un intervento assentito non diventa un diritto quesito e può essere incisa dalla pianificazione sopravvenuta, perché soltanto il suo impiego attraverso un titolo edilizio consolida la posizione del proprietario. Nel caso deciso la cubatura del 1993 non era mai stata spesa, e il piano vigente ha potuto legittimamente escluderla.

Sulla serra, il TAR richiama il Consiglio di Stato (sentenza n. 2840/2022), secondo cui questi manufatti sono autorizzati per il risparmio energetico e non creano superficie né volumetria utile. La trasformazione in superficie residenziale fa perdere il regime di favore e integra un incremento volumetrico che richiede una corrispondente capacità edificatoria, come presupponeva la stessa domanda fondata sulla cubatura acquistata.

Il diniego, aggiungono i giudici, regge anche su ragioni autonome, ciascuna sufficiente da sola, cioè la mancata verifica dei requisiti regionali per il lastrico solare e l’assenza di un parapetto a protezione della nuova portafinestra. Sono profili di conformità edilizia, pure regolarizzabili, che la ricorrente non ha superato, avendo difeso nel procedimento soltanto la cessione di volumetria.

Cubatura acquistata e sanatoria: cosa deve verificare il tecnico

Sul piano tecnico, la sentenza esamina la domanda alla luce dell’art. 36-bis senza soffermarsi sulla riconducibilità dell’ampliamento al suo perimetro, per cui quella qualificazione non è stata in realtà decisa. In una prospettiva di sistema, anche se la pronuncia non lo affronta, la sanatoria dinamica dell’art. 36-bis qui non aiuta, perché aggancia la verifica urbanistica al piano vigente alla domanda, che aveva già azzerato la capacità residua del lotto. Nell’accertamento di conformità ordinario dell’art. 36 la strada sarebbe ancora più stretta, dovendo la conformità sussistere anche all’epoca della realizzazione.

Prima di asseverare, il progettista deve quindi ricostruire l’atto e la sua trascrizione, accertare se il Comune abbia aderito all’accordo e se la volumetria sia mai stata spesa con un titolo, infine confrontare l’indice del piano vigente con l’esistente. Palazzo Spada (sentenza n. 4335/2026) ricorda che, nella sanatoria dell’art. 36, la cessione conta solo se risulta da un atto registrato e trascritto, opponibile anche al Comune, come spiega il commento sulla cubatura non trascritta. Qui la trascrizione c’era e non è bastata, in linea con quanto già osservato sul rapporto tra diritto privato e diritto urbanistico nella cessione di cubatura.

Diritti edificatori non utilizzati: le conclusioni operative

In conclusione, il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, lasciando in piedi il diniego della SCIA in sanatoria e, con esso, il ripristino avviato dal Comune.

Proprietari e tecnici dovrebbero trattare la cubatura acquistata come una possibilità da spendere finché il piano lo consente e rispondere nel procedimento a ogni ragione ostativa, comprese quelle tecniche. Il problema nasce già all’acquisto, quando la formula «volumetria non utilizzata» rassicura chi compra e andrebbe invece verificata sul piano vigente. È uno dei temi del volume «Regolarità edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari», perché dopo il rogito il danno raramente si rimedia in via amichevole.

Su una questione che gli stessi giudici qualificano come nuova, la sentenza si colloca, pur senza richiamarlo, accanto al precedente di Palazzo Spada, e insieme i due casi delimitano l’uso della cessione di cubatura in sanatoria, prima con la trascrizione e ora con la pianificazione sopravvenuta. Il contratto porta la cubatura sul fondo di atterraggio, il piano decide se potrà mai diventare un muro.

Cessione di cubatura e sanatoria: le domande più frequenti

La cessione di cubatura vincola il Comune?

Non nelle sue scelte di pianificazione. Secondo il TAR Lombardia (sentenza n. 1577/2026), salvo che l’amministrazione abbia aderito all’accordo tra i privati, il Comune resta estraneo al contratto e, quando si chiede il titolo, verifica la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia applicabile.

Quando la cubatura acquistata diventa un diritto acquisito?

Per il TAR Lombardia (sentenza n. 1577/2026) solo quando viene utilizzata con un intervento assentito da un titolo edilizio, che consolida la posizione del proprietario. Fino a quel momento resta esposta alla pianificazione sopravvenuta, salvo che il Comune abbia aderito all’accordo tra i privati.

Una serra bioclimatica trasformata in stanza si può sanare?

In linea generale serve una capacità edificatoria disponibile, perché la trasformazione fa perdere alla serra il regime di favore che la escludeva dal calcolo dei volumi. Nel caso deciso dal TAR Lombardia quella capacità mancava, dato che il piano vigente fissava per il lotto un indice pari all’esistente, e il diniego reggeva anche su autonome carenze tecniche.