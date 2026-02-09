La cessione di cubatura è ammissibile solo se il fondo di destinazione dispone ancora di capacità edificatoria residua? Oppure può operare proprio quando tale capacità risulta esaurita? E fino a che punto l’amministrazione può spingersi nel controllo dell’operazione senza snaturare la funzione perequativa dell’istituto?

Non si tratta di questioni astratte, ma di nodi interpretativi che, nella prassi, segnano il confine tra un uso corretto della perequazione urbanistica e una sua applicazione svuotata di contenuto. Su questi profili è intervenuto il TAR Campania con la sentenza n. 2151 del 18 dicembre 2025, offrendo un chiarimento di particolare interesse per chi opera quotidianamente tra pianificazione urbanistica, titoli edilizi e attività istruttoria.

Cessione di cubatura e volumetria esaurita: i fatti e i motivi della controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di un deposito agricolo su particelle catastali che, secondo il ricorrente, erano prive di autonoma capacità edificatoria. Il titolo edilizio risultava fondato su un’operazione di asservimento urbanistico e cessione di cubatura, mediante la quale la capacità edificatoria veniva trasferita da un fondo distinto e non contiguo, ubicato a distanza significativa dall’area di intervento. Proprio questo meccanismo costituiva il fulcro della contestazione.

Nel ricorso, il confinante sosteneva che l’operazione fosse priva dei necessari presupposti urbanistici e istruttori. Da un lato, è stata messa in dubbio la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla disciplina regionale in materia di edilizia agricola, non risultando dimostrata né la qualifica necessaria né una reale esigenza funzionale dell’intervento. Dall’altro, è stata contestata l’applicazione dell’istituto dell’asservimento e della cessione di cubatura a favore di un lotto originariamente privo di capacità edificatoria propria, oltre che la rilevante distanza tra il fondo asservente e quello di destinazione, ritenuta incompatibile con un corretto equilibrio urbanistico.

Il ricorso ha inoltre messo in discussione la conformità dell’intervento alle Norme Tecniche di Attuazione del PUC applicabili alla zona interessata e ha segnalato possibili interferenze con diritti di terzi, legate alla presenza di servitù di passaggio e di manovra sulle particelle coinvolte.

Su queste basi è stato chiesto l’annullamento del permesso di costruire, ritenuto illegittimo per carenze istruttorie, difetto di motivazione e insussistenza dei presupposti urbanistici. Quindi il ricorso al TAR Campania che ha visto resistere sia la parte controinteressata che il Comune.

Il quadro normativo della perequazione urbanistica e della cessione di cubatura

Per comprendere la decisione dei giudici di primo grado è utile chiarire il contesto normativo entro cui si muove l’istituto della cessione di cubatura, che non è disciplinato da una norma unica e autosufficiente, ma si è formato nel tempo attraverso la pianificazione urbanistica e l’elaborazione giurisprudenziale.

La cessione di cubatura rientra nei meccanismi di perequazione urbanistica, pensati per superare una lettura rigidamente legata al singolo fondo e consentire, entro limiti precisi, una diversa distribuzione della capacità edificatoria. In questo assetto, i diritti edificatori possono essere trasferiti o concentrati all’interno di ambiti territoriali omogenei, nel rispetto delle regole fissate dallo strumento urbanistico.

La capacità edificatoria assume, quindi, una dimensione giuridica che non coincide automaticamente con il fondo di origine, ma resta comunque vincolata a condizioni stringenti: coerenza con le previsioni di piano, rispetto degli standard urbanistici, sostenibilità del carico insediativo e salvaguardia dell’equilibrio complessivo della zona.

È su questo equilibrio, tra circolazione dei diritti edificatori e controllo pubblico sull’assetto urbanistico, che il TAR è stato chiamato a pronunciarsi.

La natura perequativa della cessione di cubatura secondo il TAR Campania

Sulla base del delineato quadro normativo, il TAR Campania è entrato nel merito della questione chiarendo subito il punto centrale: subordinare la validità della cessione di cubatura alla presenza di una volumetria residua sul fondo di destinazione significa introdurre un vincolo che non trova fondamento nell’istituto e ne compromette la funzione.

Secondo i giudici di primo grado, l’acquisto di cubatura serve proprio ad attribuire capacità edificatoria, o una maggiore volumetria, al lotto dell’acquirente. Pretendere che tale lotto disponga già di una capacità edificatoria “spendibile” equivale a rovesciare la logica perequativa della cessione, trasformandola in uno strumento marginale, utilizzabile solo in via accessoria.

Una lettura di questo tipo, osserva il TAR, finirebbe per rendere di fatto inoperante l’istituto, escludendone l’applicazione proprio nei casi in cui la cessione di cubatura è chiamata a svolgere il suo ruolo, cioè quello di redistribuire la capacità edificatoria nel rispetto dell’assetto urbanistico complessivo.

Il controllo dell’amministrazione tra verifica urbanistica e limiti interpretativi

La sentenza, dunque, non ridimensiona il ruolo di controllo dell’amministrazione, ma ne chiarisce i confini. Il potere di verifica resta integro e continua a riguardare gli effetti concreti della cessione di cubatura sull’assetto urbanistico.

L’amministrazione può e deve valutare se l’operazione incida sugli standard urbanistici, sul carico insediativo o sull’equilibrio complessivo della zona, verificando la coerenza dell’intervento con le previsioni di piano e con la disciplina urbanistica applicabile.

Ciò che il TAR esclude è un controllo costruito su presupposti astratti o su automatismi interpretativi, come quello che subordina l’ammissibilità della cessione alla sola presenza di una volumetria residua sul fondo di destinazione, indipendentemente dagli effetti urbanistici reali dell’operazione.

In questa prospettiva, viene ribadito che il controllo pubblico non può tradursi in una lettura restrittiva tale da svuotare l’istituto della sua funzione perequativa, ma deve concentrarsi sulla compatibilità dell’intervento con l’equilibrio urbanistico complessivo.

Cessione di cubatura con volumetria esaurita: le ricadute operative della sentenza

Dal punto di vista operativo, la decisione del TAR offre indicazioni chiare per chi è chiamato a valutare operazioni di cessione di cubatura, sia nella fase progettuale sia in quella istruttoria.

La sentenza chiarisce che la cessione può essere ammessa anche quando il fondo di destinazione abbia già esaurito la propria capacità edificatoria, purché l’operazione risulti coerente con le previsioni di piano e non determini un’alterazione dell’equilibrio urbanistico della zona interessata.

Ne deriva un cambio di approccio nella lettura di queste operazioni: l’attenzione non può fermarsi al solo dato numerico degli indici, ma deve concentrarsi sugli effetti urbanistici complessivi dell’intervento e sulla sua coerenza con le scelte pianificatorie.

L’istruttoria, di conseguenza, non può risolversi in verifiche automatiche o in preclusioni di principio, ma richiede una valutazione sostanziale dell’operazione, accompagnata da una motivazione puntuale e coerente con l’impianto perequativo dell’ordinamento.

In conclusione, nel caso di specie il ricorso è stato respinto e il permesso di costruire fondato sulla cessione di cubatura è stato ritenuto legittimo, con la conseguenza che la perequazione urbanistica viene confermata come strumento operativo di governo del territorio.