Una delle questioni più frequenti quando si parla di detrazioni per ristrutturazioni edilizie riguarda il destino delle rate non ancora fruite in caso di trasferimento dell’immobile.

La situazione diventa ancora più complessa da definire quando la vendita non riguarda l’intero bene, ma solo una quota di proprietà.

Proprio su questo punto è intervenuta di recente una risposta pubblicata su FiscoOggi, che chiarisce cosa accade al diritto alla detrazione quando l’unico proprietario, che ha sostenuto integralmente le spese agevolabili, cede solo una parte dell’immobile.

Cessione di una quota dell’immobile e detrazioni per ristrutturazione: cosa succede alle rate residue

Nel caso posto all’attenzione della rivista online dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente aveva sostenuto, in qualità di unico proprietario, spese per lavori di ristrutturazione edilizia regolarmente agevolati.

Successivamente, aveva ceduto una quota dell’immobile, motivo per cui è sorto il dubbio se il diritto alla detrazione residua si trasferisca, in tutto o in parte, all’acquirente della quota e quindi se “segua” l’immobile oppure se resti ancorata al soggetto che ha sostenuto la spesa.

La questione richiama sicuramente quanto previsto dal comma 8 dell'art. 16-bis del TUIR, secondo cui “In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

La prassi amministrativa ha però precisato che il “trasferimento dell’unità immobiliare” va inteso come trasferimento integrale del bene. La cessione parziale non produce, di regola, alcun effetto sul piano delle detrazioni.

E a confermarlo è proprio la risposta del Fisco.