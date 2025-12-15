Cessione quota di immobile e detrazioni per ristrutturazione: a chi spettano le rate residue?
Il chiarimento dell'Agenzia sul trasferimento del beneficio fiscale, distinguendo tra principio generale ed eccezioni in caso di piena proprietà
La risposta del Fisco: il principio generale
La posizione dell’Agenzia delle Entrate èii nfatti netta e coerente con l’impianto normativo e con i chiarimenti già forniti in passato.
Il trasferimento di una quota dell’immobile non è idoneo, di per sé, a determinare il trasferimento del diritto alla detrazione. In altre parole, se la vendita non riguarda il 100% del bene, le rate residue della detrazione restano in capo al soggetto che ha sostenuto la spesa.
Si tratta di un principio già affermato nella circolare n. 24/E del 2004, che continua a rappresentare un riferimento fondamentale in materia.
L’eccezione: quando la quota diventa il tutto
Esiste però un caso particolare, che anche il Fisco evidenzia. Se, per effetto della cessione pro-quota, l’acquirente diventa proprietario esclusivo dell’immobile, allora la detrazione residua si trasferisce. È il caso tipico del comproprietario al 50% che acquista l’altra metà del bene.
In questa situazione, infatti, si realizzano i presupposti previsti dalla norma per il trasferimento del beneficio fiscale, come chiarito dalla circolare n. 25/E del 2012. Non conta tanto la modalità dell’atto (cessione di quota), quanto l’effetto finale: il passaggio della piena proprietà dell’immobile.
