Conclusioni operative

La precisazione del Fisco si inserisce in un quadro più ampio, che può essere utile per evitare errori in fase di pianificazione degli atti immobiliari.

In primo luogo, il diritto alla detrazione resta sempre legato al soggetto che ha sostenuto la spesa e che risulta intestatario delle fatture e dei bonifici “parlanti”. Il mero titolo di proprietà, da solo, non è sufficiente a fondare il diritto al beneficio.

In secondo luogo, il trasferimento automatico delle rate residue opera solo in assenza di patti contrari. Nella compravendita dell’intero immobile, le parti possono infatti accordarsi affinché la detrazione resti al venditore. In caso di cessione di quota, invece, questo tema non si pone, perché il trasferimento non si verifica proprio.

Due i punti da tenere a mente: