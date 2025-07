ChatGPT per l’immobiliare: l’Intelligenza Artificiale per valutazioni, consulenze e perizie immobiliari

Il futuro della professione tecnica parla già con voce artificiale. Venerdì 18 luglio 2025, dalle 17:30 alle 20:00, si terrà il webinar più atteso dell’estate: "ChatGPT per l’Immobiliare", una formazione pratica e concreta dedicata ai professionisti tecnici, economici e legali che desiderano integrare l’Intelligenza Artificiale nella propria attività quotidiana.

ChatGPT per l’Immobiliare: il corso online per professionisti Architetti, ingegneri, geometri, agronomi, periti, agenti e investitori immobiliari: questo evento online vi guiderà passo dopo passo in un percorso applicativo all’uso di ChatGPT e dei suoi strumenti verticali per le valutazioni, le consulenze e le perizie immobiliari.

Cosa imparerai nel webinar

Introduzione a ChatGPT Cos'è ChatGPT e come funziona Il concetto di "modello" e l'utilizzo del canvas Come personalizzare l'IA sul tuo stile e attività



Tecniche di Prompt Writing Scrivere richieste efficaci e professionali Strategie per ottenere risultati coerenti e affidabili



​​ Applicazioni alla professione Redigere perizie, relazioni tecniche e lettere con ChatGPT Generare schede immobiliari, seguire incarichi, mantenere coerenza nella documentazione Risparmiare tempo mantenendo controllo e qualità



GPT verticali avanzati EVS 2025 GPT: per le valutazioni secondo standard europei e ABI GPTCasa: guida per comprare, ristrutturare e vendere casa e ricevere incarichi CAT-NAT GPT: supporto alla polizza catastrofale obbligatoria Equo Compenso GPT: lettere d’incarico conformi alla L. 49/2023 e Codice Appalti 2024 AssoGentile GPT: uno strumento per un'etica professionale sostenibile



Sessione interattiva Q&A Analisi di casi reali Prompting condiviso in diretta Simulazioni con GPT verticali



Docente

Sandro Ghirardini, CEO di STIMATRIX srl e CoFounder di E-Valuations, è l'ideatore di GPT EVS 2025, premiato con l'"AI Award Italy 2025" da E.N.I.A. Un professionista riconosciuto per l'applicazione dell'IA al settore estimativo.

Cosa ricevi con l'iscrizione

Attestato di partecipazione conforme a UNI 11558:2014 e UNI/PdR 19:2016

CFP per geometri, architetti e valutatori immobiliari certificati REV

Video e slide PDF disponibili per sempre

Più di 500 professionisti già iscritti!

Un successo nazionale che riunisce esperti da ogni regione. Se sei un professionista che guarda al futuro, non puoi mancare.

Iscriviti ora con lo sconto speciale LavoriPubblici.it

Solo per i lettori di LavoriPubblici.it è attivo il coupon: LAVORIPUBBLICI

Prezzo speciale: 57 € + IVA (anziché 69 € + IVA)



In omaggio: Guida ai Prompt per Valutatori Immobiliari con esempi, template e modelli operativi.

Iscriviti subito a questo link.



Per maggiori informazioni:

Elisa Chiozzi

Email elisa.chiozzi@stimatrix.it

Cell 375/7817860 (anche su Whatsapp)



perCorsi di Estimo - Contatti