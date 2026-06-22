Uno dei problemi ricorrenti dell'attività normativa degli ultimi anni è che, per poter essere compresa e davvero utilizzata, ha troppo spesso bisogno di chiarimenti ufficiali che ne guidino l'applicazione. È accaduto di nuovo con il D.M. 28 ottobre 2025 – il decreto di aggiornamento dei Requisiti Minimi entrato in vigore lo scorso 3 giugno – sul quale in molti ci siamo spesi per comprenderne non solo la data di entrata in vigore, ma soprattutto i risvolti applicativi sull'attestato di prestazione energetica (APE) e sulla relazione tecnica ex Legge n. 10/1991.

A fare ordine arrivano ora le indicazioni agli operatori della Direzione generale Domanda ed efficienza energetica del MASE (prot. 125135 del 18 giugno 2026), prima lettura ufficiale del nuovo Decreto Requisiti Minimi, un documento che non introduce nuovi obblighi ma raccoglie e stabilizza i criteri applicativi del decreto, a partire dalla conferma che l'attestato di prestazione energetica si redige secondo la normativa vigente alla data di emissione.

È il criterio che su queste pagine avevamo indicato come la lettura più coerente, e vederlo ribadito in un atto ufficiale chiude buona parte dei dubbi sollevati nelle ultime settimane. Il valore della nota sta proprio qui. Non in una regola nuova, ma nella stabilizzazione di criteri che fino a ieri viaggiavano tra FAQ ormai datate e prassi locali, e che oggi trovano una cornice unitaria al servizio di progettisti, certificatori energetici e tecnici comunali. Il Ministero accompagna così la prima applicazione del decreto recuperando l'impianto delle tre serie di FAQ del 2015, 2016 e 2018 e le proposte del Gruppo consultivo Legge 90 del Comitato Termotecnico Italiano, con il supporto tecnico di ENEA e CTI.

Indicazioni agli operatori, un atto di indirizzo e non una norma nuova

Conviene chiarire subito la natura del documento, perché ne determina il peso. Le indicazioni non sono un decreto né una circolare modificativa, ma un atto di indirizzo che il Ministero stesso definisce privo di efficacia innovativa e non sostitutivo delle disposizioni vigenti. Il loro compito è offrire una lettura sistematica dei profili applicativi del D.M. 28 ottobre 2025, che aggiorna il D.M. 26 giugno 2015 e si innesta sul D.Lgs. n. 192/2005, cornice nazionale della prestazione energetica nell'edilizia.

Questo non ne diminuisce la rilevanza operativa, semmai la precisa. Un atto di indirizzo non crea obblighi, ma orienta i controlli e uniforma le prassi, e su un decreto che riscrive metodologie di calcolo, requisiti d'involucro, impianti e ricarica elettrica avere un riferimento condiviso vale quanto una norma. Il MASE annuncia inoltre un secondo documento, dedicato alla lettura integrata con il D.Lgs. n. 5/2026 di recepimento della direttiva RED III, segno che il coordinamento interpretativo proseguirà.

APE, il riferimento è la data di emissione e il MASE lo conferma

Il punto di maggiore interesse riguarda l'attestato di prestazione energetica. Le indicazioni ribadiscono che l'APE va redatto seguendo la legislazione e la normativa in vigore al momento della sua produzione, ossia alla data di emissione. Ne discende che un attestato emesso dal 3 giugno 2026 adotta il quadro metodologico aggiornato dal nuovo decreto, mentre quello prodotto prima resta ancorato alla disciplina previgente, come avevamo osservato analizzando le ricadute su APE e Legge 10.

Attorno a questo principio il Ministero dispone una serie di precisazioni che il certificatore conosce bene ma che ora hanno un avallo netto. L'emissione dell'APE presuppone il libretto di impianto corredato di un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, in assenza del quale si configura una violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005, salvo il caso di impianto distaccato, dismesso o disattivato. In mancanza totale di impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda sanitaria la validità dell'attestato resta di 10 anni, e l'edificio va comunque calcolato simulando gli impianti con le caratteristiche dell'edificio di riferimento.

Restano confermati anche due criteri di compilazione spesso controversi. L'attestato si riferisce di norma alla singola unità immobiliare, individuata in base all'uso separato e non alla zonizzazione termica, con classificazione secondo la destinazione d'uso prevalente quando convivono usi diversi non separabili in zone. Le raccomandazioni di miglioramento, infine, restano un elemento obbligatorio a pena di invalidità, dovuto persino per un edificio privo di impianto o per un nZEB già molto efficiente.

Involucro e casi pratici, coperture, sottotetti e finestre da tetto

Sul fronte dell'involucro la nota scioglie alcuni nodi ricorrenti nei cantieri di riqualificazione. Il rifacimento della copertura che sovrasta un sottotetto non climatizzato non è soggetto ai requisiti minimi, poiché quella copertura non appartiene all'involucro climatizzato, fermo restando il consiglio di isolare l'ultimo solaio riscaldato. Allo stesso modo, la semplice impermeabilizzazione con vernici bituminose o prodotti assimilabili, senza demolizione della pavimentazione, viene ricondotta agli interventi sugli strati di finitura e resta fuori dall'obbligo di verifica.

Per le strutture opache il Ministero precisa che la verifica di trasmittanza riguarda tutte le strutture della stessa tipologia, e che ogni ponte termico tra tipologie diverse va imputato per metà a ciascuna delle strutture che collega. Quanto a finestre da tetto, lucernari e cupole, la trasmittanza segue norme di prodotto distinte a seconda dell'applicazione, e i valori così ottenuti restano confrontabili con i limiti del decreto per le chiusure trasparenti.

Impianti, quando la sostituzione della caldaia diventa ristrutturazione

Tra i chiarimenti più utili ai termotecnici c'è la perimetrazione della ristrutturazione dell'impianto termico. Perché l'intervento si qualifichi come tale occorre la modifica sostanziale di tutti i sistemi presenti, cioè generazione, distribuzione ed emissione. La sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una a condensazione, in quest'ottica, non costituisce cambio di tipologia, perché conserva lo stesso vettore e la stessa tecnologia di combustione.

La modifica diventa invece sostanziale quando muta la tipologia di generatore o si aggiunge un servizio prima assente, quando cambiano i terminali di emissione o il fluido termovettore, quando la rete di distribuzione muta materiali, tracciato o isolamento anche solo in parti importanti, come nel passaggio da colonne montanti a impianto a zone. Una precisazione che incide sulla corretta classificazione dell'intervento e, di riflesso, sulle verifiche dovute.

Ampliamenti e recuperi di volume, requisiti minimi, rinnovabili e nZEB

Le indicazioni trattano in modo equivalente ampliamenti e recuperi di volumi esistenti e ne fissano la soglia di assimilazione alla nuova costruzione, che scatta quando la porzione climatizzata supera il 15% del volume esistente oppure i 500 m³, bastando una sola delle due condizioni, con verifiche limitate alla parte aggiunta o recuperata. Sotto soglia, l'intervento ricade nel regime delle ristrutturazioni importanti o delle riqualificazioni energetiche.

Il passaggio di maggiore impatto riguarda però le rinnovabili, perché il Ministero precisa che, nell'ambito del D.Lgs. n. 199/2021, ampliamenti e recuperi di volumi esistenti non sono soggetti né agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili né al raggiungimento del target nZEB. È un perimetro che il progettista deve maneggiare con attenzione, anche perché l'aggiunta di nuove unità immobiliari accatastate ex novo non è ampliamento ma nuovo edificio, con requisiti e target pieni.

Ricarica dei veicoli elettrici, le alternative non si sommano

Sul capitolo della ricarica il documento introduce un'avvertenza che il dimensionamento dei punti rendeva necessaria. Le alternative ammesse, come la sostituzione di una quota di punti di Tipologia A con un punto di Tipologia B, possono essere utilizzate ma non in modo sequenziale. In un edificio non residenziale di nuova costruzione con duecento posti auto, i dodici punti di Tipologia A e l'unico di Tipologia B possono diventare due di Tipologia A e due di Tipologia B, ma quei due punti in corrente continua non possono a loro volta essere convertiti in un sistema di ricarica ultraveloce. Le equivalenze, in sostanza, non si cumulano a cascata.

Relazione tecnica e pompe di calore fino a 15 kW

Chiude il quadro la relazione tecnica di progetto, l'elaborato ex Legge n. 10/1991. Il Ministero conferma che l'installazione di una pompa di calore di potenza termica fino a 15 kW non richiede la presentazione della relazione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 192/2005, e che negli interventi parziali la relazione si compila per le sole parti interessate, riportando per le altre la dicitura di assenza di modifiche. Sono semplificazioni di compilazione che alleggeriscono la pratica senza incidere sulle verifiche sostanziali.

Cosa la nota lascia ai principi

Dal punto di vista sistematico resta un'assenza che va segnalata con la stessa precisione con cui si registrano le conferme. Le indicazioni avallano il criterio della data di emissione per l'APE, ma non dettano un criterio espresso per la relazione di progetto, il cui ancoraggio alla data di richiesta del titolo edilizio continua a discendere dai principi generali che governano l'iter autorizzativo, in particolare dalla logica del tempus regit actum, e non da una previsione testuale.

La distinzione operativa tra i due documenti esce dunque confermata sul versante che il Ministero ha affrontato e impregiudicata su quello che ha lasciato ai principi, esattamente come avevamo osservato. Anche per questo conviene continuare a documentare in ciascun elaborato la data di riferimento adottata e la ragione della scelta, in attesa del preannunciato documento di lettura integrata con la RED III.

Cosa cambia ora per i professionisti

In conclusione, le indicazioni del MASE non cambiano la sostanza del Decreto Requisiti Minimi ma ne stabilizzano l'applicazione, trasformando in riferimento ufficiale ciò che fino a ieri era affidato a FAQ datate e a letture di buon senso. Per chi progetta e certifica il messaggio operativo è doppio. Da un lato si consolida il metodo di lavoro, perché l'APE segue la data di emissione, la relazione di progetto la data del titolo e gli obblighi rinnovabili la loro scadenza autonoma del 3 agosto 2026. Dall'altro si rafforza l'esigenza di tracciare ogni scelta, perché un atto di indirizzo orienta i controlli e rende meno difendibile l'improvvisazione documentale.

Letta nel suo insieme, la nota è il primo tassello di un coordinamento interpretativo che il Ministero ha annunciato di voler proseguire, e segna il passaggio del nuovo quadro energetico dalla fase dell'annuncio a quella dell'esercizio. Per il professionista è il momento di archiviare le semplificazioni e di lavorare sui criteri, perché è sui criteri, e non sulle date a effetto, che si gioca la tenuta di un progetto.

Indicazioni MASE sui Requisiti Minimi: domande frequenti

Le indicazioni del MASE sui Requisiti Minimi introducono nuovi obblighi?

No. Si tratta di un atto di indirizzo che, per espressa indicazione del Ministero, non introduce nuovi obblighi e non si sostituisce alle disposizioni vigenti. Offre una lettura ufficiale e uniforme dei profili applicativi del D.M. 28 ottobre 2025, recuperando l'impianto delle FAQ del 2015, 2016 e 2018.

Quale normativa segue l'APE secondo le indicazioni MASE?

L'attestato di prestazione energetica va redatto seguendo la normativa in vigore alla data di emissione. Un APE prodotto dal 3 giugno 2026 adotta quindi il quadro metodologico aggiornato dal nuovo decreto, mentre quello emesso prima resta ancorato alla disciplina previgente.

La sostituzione della caldaia con una a condensazione è una ristrutturazione d'impianto?

No. La sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una a condensazione non costituisce cambio di tipologia, perché mantiene lo stesso vettore energetico e la stessa tecnologia di combustione. La ristrutturazione d'impianto presuppone la modifica sostanziale di generazione, distribuzione ed emissione.

Ampliamenti e recuperi di volume sono soggetti agli obblighi sulle rinnovabili?

No. Nell'ambito del D.Lgs. n. 199/2021, ampliamenti e recuperi di volumi esistenti non sono soggetti né agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili né al target nZEB. L'aggiunta di nuove unità immobiliari accatastate ex novo è invece trattata come nuovo edificio.