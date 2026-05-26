Il Consiglio di Stato chiarisce che, quando la chiusura della tettoia determina la creazione di un ambiente chiuso stabile e un aumento della volumetria dell’immobile, l’opera rientra nella disciplina della nuova costruzione di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 e richiede il permesso di costruire. La presentazione di una CILA non è quindi sufficiente quando l’intervento produce effetti urbanisticamente rilevanti.

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