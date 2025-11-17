Dal 21 al 25 novembre 2025 ANAC sospenderà la quasi totalità dei propri servizi per consentire la migrazione al Polo Strategico Nazionale (PSN), infrastruttura individuata come perno della strategia cloud della Pubblica Amministrazione.

A segnalarlo è la stessa Autorità Anticorruzione, invitando le amministrazioni a programmare per tempo la gestione delle attività.

Servizi ANAC: sospensione dal 21 al 25 novembre

La sospensione interesserà l’intervallo compreso tra le ore 08:00 di venerdì 21 novembre e le ore 08:00 di martedì 25 novembre 2025. Durante questo periodo non sarà possibile accedere alla maggior parte dei servizi e delle piattaforme ANAC, né utilizzare le funzionalità di assistenza gestite dal personale dell’Autorità.

Non si tratta di un semplice aggiornamento: la transizione coinvolge l’intero ecosistema informativo, con ricadute dirette sulle attività quotidiane delle stazioni appaltanti e degli operatori economici.

Tra i servizi che verranno sospesi, ANAC segnala:

il Portale Servizi, inclusi: Area personale Fascicolo Virtuale SOA Fascicolo Virtuale Operatore Economico (componenti OE e SA) Piattaforma Contratti Pubblici Qualificazione Stazioni Appaltanti Gestione Contributi Gara Portale dei pagamenti Servizio Riscossione Contributi (MAV)

Servizi di cooperazione applicativa con PAD ed enti esterni

Certificati di esecuzione lavori

Annotazioni riservate

Attestazioni SOA

Attestazione OIV sugli obblighi di pubblicazione

Sistema per PTPCT e sezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO

Piattaforma unica della trasparenza

Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Durante la sospensione non potranno essere processate richieste, gestite DSAN, né effettuate abilitazioni o supporti da parte del personale ANAC.