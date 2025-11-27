mapei istituzionale
Procedure di somma urgenza e obbligo di CIG: nuovi chiarimenti dal MIT

Il MIT (parere n. 3811/2025) chiarisce se e quando l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) è obbligatoria nelle procedure di somma urgenza di cui all’art. 140 del Codice dei contratti

di Redazione tecnica - 27/11/2025

Quando ci si trova davanti a un intervento di somma urgenza, è facile che la priorità diventi esclusivamente quella di mettere in sicurezza persone e cose. Ma cosa accade dopo? L’amministrazione deve comunque acquisire il CIG? Esiste una procedura semplificata per questi casi? E qual è il momento giusto per farlo, soprattutto quando si è già nella fase di liquidazione dell’esecutore?

Procedure di somma urgenza e obbligo di CIG: il parere del MIT

Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3811 del 19 novembre 2025, offre un utilissimo chiarimento proprio a sciogliere un nodo particolarmente ricorrente in un Paese che vive costantemente in emergenza e in cui l’eccezionalità induce a pensare che alcuni adempimenti possano essere tralasciati.

In questo caso viene posto al Ministero un quesito relativamente ad una procedura di somma urgenza attivata da un’amministrazione ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti). A lavori conclusi, era arrivata la fase di liquidazione dell’esecutore. È in questa fase che sono sorti i dubbi: la tracciabilità si applica anche qui? Il Codice Identificativo di Gara (CIG) va acquisito comunque? E, se sì, con quale procedura e attraverso quale piattaforma ANAC?

Domande legittime, perché non sempre l’urgenza si accompagna alla chiarezza sugli adempimenti amministrativi, che arrivano quando la parte emergenziale è già stata superata.

INDICE

1
Procedure di somma urgenza e obbligo di CIG: nuovi chiarimenti dal MIT
2
Quadro normativo di riferimento
3
Cosa chiarisce il MIT
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni operative
