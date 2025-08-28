blumatica corso formativo fondamenti bim
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
bive proponici la tua idea
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

CILA: dal Consiglio di Stato la guida giuridica sui poteri della P.A.

La sentenza n. 6322/2025 chiarisce i limiti dei controlli comunali sulla comunicazione asseverata e conferma la distinzione rispetto alla SCIA

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 28/08/2025

Quali poteri ha davvero la P.A. nei confronti della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)? È possibile dichiararne l’inefficacia? È corretto assimilare la CILA alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)? E in caso di uso improprio della comunicazione asseverata, quali strumenti può utilizzare il Comune per ripristinare la legalità?

CILA e poteri della P.A.: interviene il Consiglio di Stato

A queste domande abbiamo provato a dare risposta più volte su queste pagine, alla luce dei numerosi interventi della giustizia amministrativa che, sul tema, ha offerto ormai un orientamento consolidato. È il caso della sentenza n. 6322 del 17 luglio 2025, con cui il Consiglio di Stato si pronuncia sulla dichiarazione di inefficacia di una CILA presentata per un cambio funzionale di utilizzo, da abitazione ultrapopolare a locale commerciale, accompagnato da opere interne di tramezzatura, finitura e rifinitura.

In particolare, nonostante il parere favorevole dell’ASL per l'attività di ristorazione, il Comune ha dichiarato l’inefficacia della CILA per contrasto urbanistico, invocando le norme tecniche di attuazione del PRG che non ammettevano attività commerciali nei locali seminterrati.

Il provvedimento comunale è stato impugnato dinanzi al TAR, con censure incentrate sulla presunta carenza di potere, sull’affidamento maturato dal privato per il lungo tempo trascorso dall’intervento, sulla violazione del contraddittorio procedimentale e sull’insussistenza di un effettivo contrasto con le previsioni urbanistiche delle NTA.

Le censure sono state respinte in primo grado, con conseguente appello dinanzi al Consiglio di Stato, fondato su due principali argomentazioni:

  • con la prima viene sostenuto che la CILA condividerebbe la stessa natura giuridica della SCIA e che, pertanto, i controlli comunali sarebbero soggetti ai limiti temporali e formali di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990;
  • con la seconda viene contestato l’affermazione dei giudici di primo grado secondo cui il Comune avrebbe legittimamente agito nell’ambito dei poteri di vigilanza previsti dall’art. 27 del Testo Unico Edilizia. A suo avviso, la dichiarazione di inefficacia della CILA sarebbe invece priva di base normativa e configurerebbe l’esercizio di un potere atipico, non riconducibile al quadro di interventi espressamente disciplinato dal TUE.
© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Consiglio di Stato Abusi edilizi SCIA CILA DPR n. 380/2001

Documenti Allegati

INDICE

1
CILA: dal Consiglio di Stato la guida giuridica sui poteri della P.A.
2
La natura giuridica della CILA
3
CILA e SCIA: differenze strutturali
4
I principi espressi
5
Quadro normativo
6
Analisi tecnica
7
Conclusioni operative
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - Ultima ora
CILA: dal Consiglio di Stato la guida giuridica sui poteri della P.A.
2
EDILIZIA - 26/08/2025
Pergolato o porticato? Il Consiglio di Stato su titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica
3
EDILIZIA - 20/08/2025
Pergotende e vetrate scorrevoli: il Consiglio di Stato chiarisce il regime edilizio
4
LAVORI PUBBLICI - 22/08/2025
ANAC, nuove regole su inconferibilità, incompatibilità e pantouflage: le delibere 328 e 329/2025
5
EDILIZIA - 25/08/2025
Inizio lavori e decadenza del permesso di costruire: interviene il TAR
6
PROFESSIONE - 24/08/2025
Incarichi professionali: se è consulenza, non è appalto di servizi