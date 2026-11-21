Il vicino può ancora chiedere al Comune di controllare una CILA presentata tre anni fa per frazionare casa? Per la SCIA conta il termine dei trenta giorni, ma la CILA ha una scadenza? E chi ha diviso l’appartamento può essere sanzionato anche a distanza di anni?

Nata per semplificare, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è diventata lo strumento del Testo Unico Edilizia che ha sollevato più domande, perché la normativa edilizia la disciplina in poche righe e lascia scoperti proprio i passaggi che poi emergono in cantiere. Mentre la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) trova nella Legge n. 241/1990 una disciplina compiuta, con un termine di controllo scaduto il quale il Comune può intervenire solo a condizioni più strette, sulla comunicazione asseverata il d.P.R. n. 380/2001 non fissa alcun termine.

A riempire questi vuoti ha provato, caso per caso, la giustizia amministrativa. Con uno di questi si misura il TAR Lazio nella sentenza n. 18244 del 18 novembre 2026, chiamato a valutare il silenzio del Comune sulla diffida del proprietario dell’unità sottostante a un appartamento diviso in più unità con tre CILA, tre anni dopo i lavori. La questione riguarda tanto chi ha frazionato casa quanto chi abita accanto, e sullo sfondo restano due nodi, cioè quanto debba dimostrare il vicino per avere una risposta e se una consulenza resa nel giudizio civile possa chiudere la partita anche sul piano amministrativo.

Appartamento diviso in più unità con tre CILA e diffida del vicino: la vicenda

Il contenzioso ha origine tra settembre 2022 e giugno 2023: un appartamento in un condominio, in un’area soggetta tra l’altro a vincolo ambientale e paesaggistico, è stato trasformato con tre CILA, una delle quali presentata come «CILA in sanatoria», tra cessioni di porzioni e frazionamenti che lo hanno diviso in più unità.

La proprietaria dell’unità sottostante ha contestato l’uso della CILA al posto della SCIA, la qualificazione come manutenzione straordinaria anziché come ristrutturazione edilizia e la mancanza degli assensi del condominio e dell’autorità preposta ai vincoli. Diffidato invano il Comune nell’aprile 2026, nel luglio successivo ha impugnato il silenzio, chiedendo anche un Commissario ad acta e indicando come pregiudizi l’aggravio degli scarichi sulla colonna comune, il rumore, i danni al proprio appartamento e un peggiore godimento del bene.

Le controparti hanno negato l’interesse a ricorrere, l’acquirente di una delle nuove unità richiamando un accertamento tecnico preventivo promosso dalla stessa ricorrente, che attribuiva le fessurazioni al solaio e non ai lavori, il Comune eccependo anche la tardività del ricorso e l’insufficienza della sola vicinitas. La società cui era stata ceduta una delle unità ha aggiunto che i tre anni trascorsi tra i lavori e la diffida avessero precluso i poteri del Comune, come accade per la SCIA.

CILA, SCIA e obbligo di provvedere: il quadro normativo

Il perimetro normativo è segnato anzitutto dall’art. 6-bis del Testo Unico Edilizia, che ammette con comunicazione asseverata gli interventi non riconducibili agli artt. 6, 10 e 22, nel rispetto della disciplina urbanistico-edilizia e delle normative di settore, paesaggio compreso. La norma punisce la mancata comunicazione con 1.000 euro, ridotti di due terzi se la CILA arriva spontaneamente a lavori in corso, e affida alle regioni a statuto ordinario le modalità dei controlli, senza dire nulla della comunicazione usata per opere che richiedevano un altro titolo.

La SCIA edilizia segue invece l’art. 19 della Legge n. 241/1990. Il comma 6-bis riduce a trenta giorni il termine per inibire o conformare l’attività, dopo il quale si interviene alle condizioni dell’art. 21-nonies richiamate dal comma 4, ferme la vigilanza e le sanzioni del Testo Unico Edilizia, mentre il comma 6-ter consente agli interessati di sollecitare le verifiche e di agire contro il silenzio.

Completano il quadro l’art. 27 del Testo Unico Edilizia, che affida la vigilanza al dirigente o al responsabile dell’ufficio comunale, e l’art. 2 della Legge n. 241/1990, la cui violazione si fa valere con il rito dell’art. 117 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).

Controlli sulla CILA a distanza di anni: cosa afferma il TAR Lazio

Il punto fermo da cui partono i giudici è la posizione del proprietario confinante, che per la giurisprudenza richiamata ha un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori e può pretendere un provvedimento espresso. C’è poi un indirizzo più rigoroso del Consiglio di Stato (sentenza n. 6835/2022), che alla vicinitas affianca la prova di un pregiudizio specifico. Per i giudici di primo grado anche quel requisito è soddisfatto, alla luce dei pregiudizi denunciati, compresa la collocazione dell’edificio in area vincolata.

Neppure la consulenza civile sposta il giudizio. Le indagini sono state soltanto visive e, su rumore e infiltrazioni, prive di rilievi fonometrici e di saggi, per cui non escludono in modo definitivo i pregiudizi lamentati. Quella relazione, in ogni caso, non tocca i profili pubblicistici riservati all’amministrazione, cioè la qualificazione delle opere, il titolo necessario e il peso delle nuove unità in un edificio vincolato.

Sul terreno del tempo il TAR respinge la tesi della preclusione richiamando il Consiglio di Stato (sentenza n. 6322/2025), che riprende il parere n. 1784/2016 della Commissione speciale. Alla CILA non si estende la preclusione temporale propria della SCIA, perché l’attività comunicata non è sottoposta a un controllo sistematico entro termini perentori ma deve essere soltanto conosciuta dall’amministrazione. I poteri di vigilanza degli artt. 27 e seguenti restano quindi esercitabili anche a distanza di anni, d’ufficio o su istanza del terzo.

Il confronto, nelle parole riprese dalla sentenza, è tra un potere meramente sanzionatorio sulla CILA e un potere repressivo, inibitorio, conformativo e di autotutela sulla SCIA. Già il parere del 2016 osservava che, se la comunicazione copre opere da SCIA o da permesso di costruire, o viola comunque la normativa in materia, il Comune dispone degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori. Per la sentenza n. 6322/2025 quei poteri operano in forme che non coincidono con quelle dell’art. 19. L’obbligo di provvedere, precisano infine i giudici sulla scorta del TAR Lombardia (sentenza n. 246/2026), non riguarda il merito e non impone al Comune di aderire alla tesi del vicino, al quale, se l’intervento fosse ritenuto regolare, resterebbe l’impugnazione di quel provvedimento.

Frazionamento con CILA o con SCIA: cosa deve documentare il tecnico

Dal punto di vista tecnico, la qualificazione delle opere non è stata in realtà decisa, perché la pronuncia si è arrestata prima, sul terreno del silenzio, e ha rimesso al Comune ogni valutazione su titolo e vincoli.

Anche se la pronuncia non lo affronta, sul piano sistematico l’art. 3, comma 1, lett. b), del Testo Unico Edilizia porta nella manutenzione straordinaria il frazionamento con opere, anche con superfici e carico urbanistico diversi. Le condizioni sono due, volumetria complessiva invariata e destinazione d’uso originaria mantenuta, secondo la lettura già proposta commentando un caso di frazionamento con CILA. Salve le diverse previsioni regionali, la CILA è il titolo ordinario finché non si toccano parti strutturali o prospetti, che per l’art. 22 portano alla SCIA, come ricostruito nella guida alle differenze tra CILA e SCIA. Il fascicolo dovrà quindi partire da uno stato legittimo verificato, senza il quale la comunicazione perde efficacia, come visto a proposito della CILA inefficace e dei poteri del Comune, e dimostrare poi queste condizioni, l’assenza di interventi su strutture e prospetti e gli atti di assenso per i vincoli.

In una prospettiva di sistema, l’orientamento seguito dal TAR non è l’unico. La Sezione II del Consiglio di Stato (sentenza n. 4110/2023) ha ritenuto che la CILA condivida la natura della SCIA, con i limiti di tempo e di motivazione dell’art. 19 e le condizioni dell’art. 21-nonies. La stessa Sezione ha poi riaffermato quella lettura (sentenza n. 1651/2025) per ritenere impugnabile la declaratoria di inefficacia di una CILAS. Il contrasto, già segnalato nell’articolo sui termini del procedimento edilizio e il legittimo affidamento, consiglia al tecnico di non contare sul tempo.

Diffida al Comune su una CILA: cosa cambia per proprietari, tecnici e uffici

In conclusione, il TAR Lazio, respinte le eccezioni di tardività e di difetto di interesse, ha accolto in parte il ricorso, ha accertato l’illegittimità del silenzio e ha ordinato al Comune di pronunciarsi con un provvedimento espresso e motivato entro 60 giorni, senza nominare per ora il Commissario ad acta.

Per chi ha eseguito i lavori, e per il tecnico che li ha asseverati, conta la solidità del contenuto della CILA più della sua data, perché nella lettura seguita dal TAR il tempo trascorso non la mette al riparo dalla vigilanza. Gli uffici, dal canto loro, devono istruire la diffida del vicino confinante e chiuderla con una decisione motivata, quale che sia l’esito.

La sentenza resta nel solco della pronuncia di Palazzo Spada del 2025, seguita anche dal TAR Lombardia (sentenza n. 4910/2026), mentre sull’obbligo di rispondere alla diffida del vicino va nella stessa direzione un’altra pronuncia del TAR Lazio (sentenza n. 16561/2026). Finché il legislatore lascerà la CILA senza un termine di controllo, la comunicazione asseverata resterà un titolo leggero da presentare e pesante da difendere.

CILA dopo anni: le domande più frequenti