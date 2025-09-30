Interventi edilizi: CILA inefficace senza stato legittimo
Il TAR Campania (sentenza n. 6190/2025) ribadisce che la CILA non può essere utilizzata per lavori su immobili abusivi o con condono pendente, confermando i poteri del Comune di dichiararne l’inefficacia.
È possibile presentare una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) su un immobile privo di stato legittimo? Lo strumento semplificato previsto all’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) può essere utilizzato quando sull’edificio pende un’istanza di condono edilizio non ancora definita? E, soprattutto, in tali circostanze il Comune ha il potere di dichiarare l’inefficacia della CILA?
Interventi edilizi, stato legittimo e CILA inefficace: la giurisprudenza amministrativa
Potrà sembrare strano, ma rispondere a queste domande non è affatto banale. Vuoi perché sulla CILA non è prevista alcuna forma di controllo strutturato da parte della P.A. o perché la stessa si configura come una comunicazione meramente informativa, volta a rendere noto l’avvio dei lavori da parte del privato, su questa tipologia di titolo abilitativo (perché di questo si tratta), si è sempre fatta molta confusione.
Come spesso accade, quindi, è stata la giustizia amministrativa a fornire le risposte più interessanti. Si vedano ad esempio:
- Consiglio di Stato: sentenza n. 1651 del 25 febbraio 2025; parere n. 267 del 31 marzo 2025; sentenza n. 6322 del 17 luglio 2025
- TAR Calabria: sentenza n. 2052 del 29 novembre 2018
- TAR Campania: sentenza n. 2627 del 10 ottobre 2022; sentenza n. 3312 del 22 maggio 2024
- TAR Lazio: sentenza n. 11155 del 20 settembre 2019; sentenza n. 9474 del 19 maggio 2025
- TAR Lombardia: sentenza n. 642 del 24 febbraio 2022
La giurisprudenza si arricchisce di un nuovo intervento da parte del TAR Campania che, con la sentenza n. 6190 del 15 settembre 2025 ha fornito una importante risposta in merito al rapporto tra CILA e stato legittimo di un immobile.
Documenti AllegatiSentenza TAR Campania 15 settembre 2025, n. 6190
