È possibile presentare una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) su un immobile privo di stato legittimo? Lo strumento semplificato previsto all’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) può essere utilizzato quando sull’edificio pende un’istanza di condono edilizio non ancora definita? E, soprattutto, in tali circostanze il Comune ha il potere di dichiarare l’inefficacia della CILA?

Interventi edilizi, stato legittimo e CILA inefficace: la giurisprudenza amministrativa

Potrà sembrare strano, ma rispondere a queste domande non è affatto banale. Vuoi perché sulla CILA non è prevista alcuna forma di controllo strutturato da parte della P.A. o perché la stessa si configura come una comunicazione meramente informativa, volta a rendere noto l’avvio dei lavori da parte del privato, su questa tipologia di titolo abilitativo (perché di questo si tratta), si è sempre fatta molta confusione.

Come spesso accade, quindi, è stata la giustizia amministrativa a fornire le risposte più interessanti. Si vedano ad esempio:

La giurisprudenza si arricchisce di un nuovo intervento da parte del TAR Campania che, con la sentenza n. 6190 del 15 settembre 2025 ha fornito una importante risposta in merito al rapporto tra CILA e stato legittimo di un immobile.