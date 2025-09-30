2si offerta
harpaceas blumatica
bive visita
harpaceas blumatica

Interventi edilizi: CILA inefficace senza stato legittimo

Il TAR Campania (sentenza n. 6190/2025) ribadisce che la CILA non può essere utilizzata per lavori su immobili abusivi o con condono pendente, confermando i poteri del Comune di dichiararne l’inefficacia.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Gianluca Oreto - 30/09/2025

È possibile presentare una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) su un immobile privo di stato legittimo? Lo strumento semplificato previsto all’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) può essere utilizzato quando sull’edificio pende un’istanza di condono edilizio non ancora definita? E, soprattutto, in tali circostanze il Comune ha il potere di dichiarare l’inefficacia della CILA?

Interventi edilizi, stato legittimo e CILA inefficace: la giurisprudenza amministrativa

Potrà sembrare strano, ma rispondere a queste domande non è affatto banale. Vuoi perché sulla CILA non è prevista alcuna forma di controllo strutturato da parte della P.A. o perché la stessa si configura come una comunicazione meramente informativa, volta a rendere noto l’avvio dei lavori da parte del privato, su questa tipologia di titolo abilitativo (perché di questo si tratta), si è sempre fatta molta confusione.

Come spesso accade, quindi, è stata la giustizia amministrativa a fornire le risposte più interessanti. Si vedano ad esempio:

La giurisprudenza si arricchisce di un nuovo intervento da parte del TAR Campania che, con la sentenza n. 6190 del 15 settembre 2025 ha fornito una importante risposta in merito al rapporto tra CILA e stato legittimo di un immobile.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Abusi edilizi CILA DPR n. 380/2001 Stato legittimo

Documenti Allegati

INDICE

1
Interventi edilizi: CILA inefficace senza stato legittimo
2
Considerazioni preliminari
3
Interventi edilizi, stato legittimo e CILA inefficace: la sentenza del TAR Campania
4
Principi espressi dalla sentenza
5
Quadro normativo di riferimento
6
Analisi tecnica
7
Conclusioni operative
Umidità di risalita? scegli aquapol

IL NOTIZIOMETRO

1
PROFESSIONE - 23/09/2025
Direttore dei lavori responsabile per i difetti nelle impermeabilizzazioni
2
EDILIZIA - 24/09/2025
Agibilità e altezza interna dei locali: il TAR Lombardia sulle deroghe del Salva Casa
3
EDILIZIA - 22/09/2025
Autorizzazione paesaggistica: il ddl delega approvato dal Senato e ora alla Camera
4
EDILIZIA - 29/09/2025
Sanatoria edilizia e doppia conformità: la Cassazione sui limiti dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia
5
FISCO E TASSE - 27/09/2025
Conto Termico 3.0: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MASE
6
EDILIZIA - 29/09/2025
Riforma Testo Unico Edilizia: opportunità o corto circuito istituzionale?