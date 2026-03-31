Può una CILA o una SCIA mettere davvero al riparo un intervento edilizio che, per consistenza, funzione e impatto sul territorio, avrebbe richiesto invece il permesso di costruire? È sufficiente la presentazione di un titolo semplificato per sostenere che l’attività edilizia si sia comunque “stabilizzata” sul piano amministrativo? E fino a che punto il decorso del tempo può incidere sul potere del Comune di reprimere un abuso edilizio?

Sono domande che nella pratica professionale emergono con estrema frequenza e che trovano una risposta particolarmente chiara nella sentenza del Consiglio di Stato 16 marzo 2026, n. 2176, con cui Palazzo Spada ha ribadito un principio che, nonostante la sua apparente ovvietà, continua a essere sistematicamente frainteso: non è il titolo edilizio presentato dal privato a determinare la legittimità dell’intervento, ma è la reale natura dell’intervento a imporre il titolo necessario. In altri termini, la qualificazione giuridica dell’opera precede e condiziona la scelta del titolo, e non viceversa.

Quando questa corrispondenza viene meno, il problema non può essere ricondotto alla fisiologia dei controlli sulla SCIA o sulla CILA, né può essere assorbito all’interno dei termini procedimentali previsti dalla Legge n. 241/1990, perché se l’intervento è ontologicamente estraneo alla fattispecie del titolo utilizzato, quel titolo non è semplicemente illegittimo o viziato, ma è privo di qualsiasi efficacia sostanziale e deve essere considerato, sul piano giuridico, tamquam non esset. È proprio su questo punto che la sentenza interviene in modo particolarmente incisivo, andando a smontare una delle convinzioni più diffuse nella prassi, ossia quella secondo cui la presentazione di una CILA o di una SCIA, soprattutto se non contestata nell’immediatezza, possa comunque determinare una qualche forma di consolidamento dell’intervento.

SCIA o CILA utilizzata impropriamente: quando il titolo non produce effetti e l’intervento resta abusivo

La vicenda oggetto di giudizio ha riguardato la realizzazione di un manufatto destinato a deposito attrezzi, dichiarato come funzionale a un’attività agricola di carattere amatoriale, in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico. I proprietari, dopo avere ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, avevano presentato una CILA e realizzato un manufatto di circa 25 mq, dotato di basamento in calcestruzzo, pareti in legno, copertura con tetto a coppi e aperture finestrate.

A seguito di sopralluogo, l’amministrazione ha accertato una divergenza non marginale tra quanto rappresentato nel titolo e quanto effettivamente realizzato, ma soprattutto ha rilevato un errore più profondo, che non riguardava l’esecuzione dell’opera, bensì la sua qualificazione urbanistico-edilizia. Da un lato, la disciplina urbanistica vigente per le zone rurali consentiva interventi edilizi esclusivamente a servizio di aziende agricole, escludendo quindi la possibilità di realizzare manufatti destinati a esigenze amatoriali; dall’altro lato, il manufatto, per caratteristiche costruttive e funzione, non presentava i requisiti della precarietà, essendo destinato a soddisfare esigenze non temporanee e presentando un livello di stabilità incompatibile con la nozione di opera contingente.

Su queste basi, l’intervento è stato ricondotto alla categoria della nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), con conseguente necessità del permesso di costruire, e il Comune ha adottato un ordine di demolizione qualificando l’opera come realizzata in assenza di titolo edilizio ai sensi degli artt. 27 e 31 del medesimo Testo Unico. È importante sottolineare come il provvedimento si fondasse su una motivazione sostanzialmente duplice e autonoma, perché anche a voler discutere la natura dell’opera, l’intervento sarebbe comunque risultato non assentibile in base alla disciplina urbanistica applicabile alla zona agricola.

La difesa dei ricorrenti si è sviluppata lungo tre direttrici tipiche della prassi: l’efficacia del titolo dichiarativo presentato, il decorso del tempo e l’affidamento derivante dalle interlocuzioni con l’ufficio tecnico. Tutte argomentazioni che non hanno trovato accoglimento né in primo grado né in appello, proprio perché costruite sul presupposto – ritenuto errato – che la CILA fosse idonea a inquadrare l’intervento.

Quadro normativo: qualificazione dell’intervento e scelta tra CILA, SCIA e permesso di costruire

Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, che individua le categorie di intervento edilizio e che, proprio per questa ragione, assume un ruolo decisivo nella qualificazione giuridica delle opere. Da tale qualificazione discende in modo diretto e vincolato la scelta del titolo abilitativo, in un sistema che distingue tra attività edilizia libera (art. 6), interventi soggetti a CILA (art. 6-bis), interventi soggetti a SCIA (art. 22) e interventi subordinati a permesso di costruire (art. 10).

In questo quadro, l’art. 6-bis chiarisce che la CILA può essere utilizzata solo per interventi che siano compatibili con la disciplina urbanistica vigente e che il tecnico è chiamato ad asseverare sotto la propria responsabilità la conformità urbanistica dell’intervento. Ne deriva che la CILA non è uno strumento neutro o “flessibile”, ma un modulo procedimentale strettamente condizionato alla corretta qualificazione dell’opera e alla sua piena conformità agli strumenti urbanistici.

Accanto a questo impianto si collocano i poteri di vigilanza e repressione degli abusi, disciplinati dagli artt. 27 e 31 del medesimo Testo Unico, nonché le norme procedimentali della Legge n. 241/1990, che regolano il funzionamento dei titoli dichiarativi. In particolare, l’art. 19 disciplina la SCIA e il termine di trenta giorni entro cui l’amministrazione può esercitare il potere inibitorio, mentre l’art. 21-nonies regola l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi entro un arco temporale definito.

Il nodo interpretativo affrontato dal Consiglio di Stato riguarda proprio il rapporto tra queste disposizioni, e in particolare la possibilità di applicare tali termini anche nei casi in cui il titolo utilizzato sia, sin dall’origine, incompatibile con la natura dell’intervento.

L’analisi del Consiglio di Stato: il titolo edilizio è corretto solo se è coerente con l’intervento

Il primo passaggio del ragionamento riguarda la qualificazione dell’opera, che viene esclusa dalla categoria dei manufatti precari non soltanto per le caratteristiche costruttive – basamento in calcestruzzo, copertura stabile, presenza di aperture – ma soprattutto per la funzione cui è destinata, ossia soddisfare esigenze non temporanee. Ne deriva la qualificazione dell’intervento in termini di nuova costruzione, con conseguente necessità del permesso di costruire.

Chiarito questo aspetto, il Consiglio di Stato affronta il tema centrale della controversia, ossia l’utilizzo della CILA, affermando un principio particolarmente netto: i regimi della CILA e della SCIA non trovano applicazione quando l’intervento è, già sul piano astratto, estraneo alla fattispecie cui tali titoli si riferiscono. In queste ipotesi, la comunicazione non è semplicemente viziata, ma è priva di qualsiasi efficacia abilitativa e deve essere considerata tamquam non esset, con la conseguenza che l’attività realizzata deve essere qualificata come intervento eseguito sine titulo.

Da qui deriva una distinzione decisiva tra il potere di controllo sui titoli dichiarativi, che opera quando l’intervento rientra nel perimetro della CILA o della SCIA, e il potere di vigilanza urbanistico-edilizia, che si attiva quando quanto realizzato travalica completamente il modello utilizzato. È in questa seconda ipotesi che si colloca il caso esaminato, ed è proprio per questo che non trovano applicazione i termini previsti dalla Legge n. 241/1990, né quello di trenta giorni per l’esercizio del potere inibitorio di cui all’art. 19, né quello per l’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies, poiché tali limiti presuppongono l’esistenza di un titolo valido, che nel caso di specie manca ab origine.

In questo quadro non può essere riconosciuto alcun affidamento tutelabile, poiché le interlocuzioni informali con l’ufficio tecnico sono prive di valore provvedimentale e non sono idonee a incidere su un potere repressivo che ha natura vincolata.

Conclusioni: abuso edilizio e potere repressivo non soggetto ai termini della Legge n. 241/1990

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la legittimità dell’ordine di demolizione e qualificando l’intervento come realizzato in assenza di titolo edilizio. La CILA utilizzata non era idonea a legittimare l’opera, perché riferita a un intervento che, per natura e funzione, richiedeva il permesso di costruire e che, peraltro, risultava non assentibile anche alla luce della disciplina urbanistica applicabile alla zona agricola.

Il principio che emerge è operativo e difficilmente equivocabile: la scelta del titolo edilizio non è uno strumento attraverso cui gestire o adattare l’intervento, ma è la conseguenza necessaria della sua corretta qualificazione. Quando questo passaggio viene alterato, il titolo perde qualsiasi efficacia e l’intervento resta esposto al potere repressivo dell’amministrazione, che in questi casi non è soggetto ai termini previsti dalla Legge n. 241/1990, proprio perché non si è mai in presenza di un titolo giuridicamente idoneo a produrre effetti.