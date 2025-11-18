mapei istituzionale
hormann dissuasori a scomparsa e fissi
hormann dissuasori a scomparsa e fissi
mapei system mapenet

CILA-Superbonus e stato legittimo: la svolta del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8959/2025) afferma che le difformità non interessate dai lavori non incidono sulla validità della CILAS né sulla fruizione del Superbonus, ridimensionando il principio di unitarietà dell’organismo edilizio.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Gianluca Oreto - 18/11/2025

Lo stato legittimo dell’immobile è condizione necessaria per avviare un intervento di superbonus? Le difformità edilizie presenti in parti dell’edificio non interessate dai lavori possono bloccare una CILA-Superbonus (CILAS)? Il principio di “unitarietà dell’organismo edilizio” può trasformarsi in un ostacolo alla fruizione del beneficio fiscale? Ma, soprattutto, fino a che punto la CILAS deve confrontarsi con lo stato legittimo dell’immobile?

Domande che continuano a generare incertezze applicative tra tecnici e amministrazioni. Proprio per questo è utile tornare sulla natura della CILAS e sul rapporto – tutt’altro che lineare – con lo stato legittimo dell’immobile.

CILAS: il problema normativo

Parlare di superbonus non è mai stato semplice. Se poi questo argomento si unisce alla definizione di stato legittimo – che dopo il Salva Casa si è complicata sempre di più (leggi articolo) – il risultato non può che essere una matassa di convinzioni che si intrecciano, moltiplicano e divergono in direzioni opposte.

La problematica nasce dalla formulazione normativa contenuta nell’art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che, relativamente al procedimento amministrativo relativo agli interventi di superbonus senza demoricostruzione completa, ha previsto:

  • la presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata specifica per il superbonus (la CILAS) che non prevede l’attestazione dello stato legittimo (ma non ne esclude la necessità);
  • la deroga alla decadenza dalla detrazione nei casi disciplinati all’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia);
  • le condizioni in cui decade il superbonus (tra le quali la “mancata presentazione della CILA”).

Dopo anni di discussioni in cui si è tentato (spesso invano) di far comprendere l’importanza dello stato legittimo come condizione necessaria per avviare qualsiasi intervento edilizio (anche di semplice manutenzione ordinaria) – soprattutto alla luce di alcuni principi pacifici della giurisprudenza di Cassazione – sul binomio “superbonus-stato legittimo” sono cominciati i primi contenziosi amministrativi, sfociati in sentenze che ancora non sono riusciti a definire degli orientamenti consolidati (anche, in alcuni casi li hanno smontati).

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Consiglio di Stato Abusi edilizi CILA DPR n. 380/2001 Superbonus Stato legittimo Decreto Salva Casa

Documenti Allegati

INDICE

1
CILA-Superbonus e stato legittimo: la svolta del Consiglio di Stato
2
CILA-Superbonus e stato legittimo: la giurisprudenza
3
CILA-Superbonus e stato legittimo: nuovo intervento del Consiglio di Stato
4
Quadro normativo di riferimento
5
Principi espressi dalla sentenza
6
Analisi tecnica
7
Conclusioni operative
dissuasori pilomat

IL NOTIZIOMETRO

1
PROFESSIONE - 11/11/2025
Responsabilità del direttore dei lavori e diligenza tecnica: la Cassazione fa chiarezza
2
EDILIZIA - 10/11/2025
Stato legittimo e accertamento edilizio: il TAR Lazio chiarisce il nuovo art. 9-bis del Testo Unico Edilizia
3
EDILIZIA - 11/11/2025
Recupero dei sottotetti: nessun limite rigido ai 2,40 metri se non si modifica la sagoma
4
EDILIZIA - 12/11/2025
Abusi edilizi e ante '67: il Consiglio di Stato su regolamenti comunali e onere della prova
5
EDILIZIA - 17/11/2025
Cambio di destinazione d'uso e permesso di costruire: il TAR chiarisce le regole
6
EDILIZIA - 11/11/2025
Condono edilizio: il Consiglio di Stato sulla prescrizione dell’oblazione