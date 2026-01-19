Quando si presenta una CILA per il Superbonus, fino a che punto può spingersi il controllo dell’amministrazione? È legittimo che, partendo da interventi di efficientamento energetico, il Comune rimetta in discussione l’intero assetto edilizio dell’immobile? Oppure il procedimento Superbonus ha un perimetro istruttorio più circoscritto, che non consente di trasformarlo in un accertamento urbanistico generale?

CILA Superbonus (CILAS) e stato legittimo: il TAR sulle verifiche del Comune

Benché il Superbonus sia ormai formalmente concluso per la maggior parte dei soggetti beneficiari, la sua “coda” continuerà a produrre effetti ancora a lungo. Da un lato per le numerose modifiche normative intervenute nel tempo, dall’altro per lo strumento procedimentale introdotto dal legislatore nel 2021 con il decreto-legge n. 77 (Decreto Semplificazioni): la comunicazione di inizio lavori asseverata per il Superbonus, comunemente nota come CILAS.

Si tratta di uno strumento estraneo alla tradizionale architettura del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), sul quale — soprattutto per il rapporto con lo stato legittimo — si è concentrata una parte significativa dell’elaborazione giurisprudenziale. In questo solco si inserisce la sentenza del TAR Sicilia, sez. Catania, n. 3748 del 29 dicembre 2025, che offre indicazioni molto chiare sui limiti dell’istruttoria comunale nei procedimenti Superbonus.

La vicenda

La controversia trae origine dalla presentazione di una CILA per il Superbonus, finalizzata alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico su un edificio residenziale esistente. L’intervento rientrava pienamente nel perimetro applicativo della disciplina agevolativa introdotta nel 2020 e riorganizzata, sul piano procedimentale, con l’introduzione della CILAS nel 2021.

In una prima fase, il procedimento si era sviluppato come una ordinaria gestione di una comunicazione di inizio lavori asseverata, riferita a opere coerenti con la finalità incentivante. Nel corso dell’istruttoria, tuttavia, il baricentro del controllo aveva progressivamente cambiato direzione.

La verifica non si era più concentrata sugli interventi dichiarati in CILA e sulla loro riconducibilità al Superbonus, ma aveva assunto i tratti di una ricognizione generale dell’assetto edilizio dell’immobile. Attraverso la CILAS, l’amministrazione aveva riaperto l’esame di trasformazioni edilizie pregresse, alcune risalenti nel tempo e del tutto estranee agli interventi agevolati.

Il procedimento agevolativo era così diventato lo strumento attraverso cui condurre un controllo urbanistico esteso, non finalizzato alla valutazione delle opere da realizzare, ma alla complessiva “tenuta” edilizia del fabbricato. È in questo slittamento che si colloca il cuore della controversia: la CILAS, da comunicazione funzionale all’accesso all’agevolazione fiscale, veniva utilizzata come innesco per un accertamento edilizio generalizzato, privo di un autonomo procedimento repressivo o sanzionatorio.

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere il ragionamento del TAR è utile riportare la questione entro i confini del quadro normativo di riferimento, distinguendo tra la disciplina speciale del Superbonus — introdotta dall’art. 119 del d.l. n. 34/2020 — e le regole ordinarie dell’edilizia dettate dal d.P.R. n. 380/2001.

Il Superbonus nasce come misura eccezionale, a prevalente finalità fiscale, alla quale il legislatore ha affiancato un impianto procedimentale altrettanto speciale. In questo contesto si colloca l’art. 119, comma 13-ter, che qualifica gli interventi agevolati come manutenzione straordinaria e ne consente la realizzazione mediante CILA, anche quando riguardano parti strutturali o prospetti, con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione.

La disposizione è centrale perché chiarisce la logica semplificatoria della CILAS: nella comunicazione devono essere indicati gli estremi del titolo che ha legittimato la costruzione dell’immobile — o attestata l’ultimazione antecedente al 1° settembre 1967 — ma non è richiesta l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001. Allo stesso modo, la decadenza dal beneficio fiscale è limitata a ipotesi tipizzate e puntuali, evitando di agganciare l’agevolazione a una verifica edilizia generalizzata.

Diverso è il piano della normativa edilizia ordinaria, che disciplina titoli, controlli, sanzioni e procedimenti repressivi secondo logiche autonome e garantite. È proprio dalla distinzione tra questi due piani che emerge il nodo della controversia.

Principi espressi dal TAR

Il TAR Sicilia si muove lungo una direttrice chiara e coerente con questo impianto normativo, così come delineato dall’art. 119 del d.l. n. 34/2020 e, in particolare, dal suo comma 13-ter.

La CILAS Superbonus viene ricondotta alla sua funzione propria di strumento speciale e semplificato, con un perimetro istruttorio circoscritto, che non consente all’amministrazione di estendere il controllo all’intera storia edilizia dell’immobile, se non nei limiti strettamente necessari a valutare gli interventi dichiarati e la loro riconducibilità al regime agevolativo.

In questo quadro, il giudice ribadisce che il procedimento Superbonus non può essere utilizzato come grimaldello per attivare verifiche che appartengono ad altri procedimenti, regolati da presupposti, finalità e garanzie differenti. I poteri di controllo restano fermi, ma devono essere esercitati in modo coerente con la natura e la funzione del procedimento attivato, evitando sovrapposizioni improprie.

Analisi tecnica della sentenza

La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui il procedimento Superbonus non introduce né una forma surrettizia di accertamento di conformità, né una certificazione implicita dello stato legittimo dell’immobile.

Muovendo da questi presupposti, il TAR chiarisce che non è coerente utilizzare la CILAS come contenitore procedimentale per una verifica edilizia generalizzata. Il controllo amministrativo deve restare ancorato all’oggetto dell’istanza attivata dal privato, evitando indebite sovrapposizioni tra procedimenti speciali e strumenti repressivi ordinari.

Accanto al profilo procedimentale, il TAR affronta anche un tema tecnico di rilievo: la ricostruzione delle preesistenze edilizie negli edifici storici. Richiamando la planimetria di primo impianto del 1939, il Collegio evidenzia come, negli edifici realizzati nei primi decenni del Novecento, sia fisiologico uno scostamento tra altezze interne e altezze esterne comprensive dei solai lignei, spesso di notevole spessore e funzionali all’isolamento.

Da qui l’errore dell’amministrazione, che aveva contestato lo stato legittimo dell’immobile basandosi esclusivamente sulle altezze interne, senza considerare la struttura complessiva del fabbricato e i volumi preesistenti. Anche l’ipotesi di un ampliamento volumetrico viene ritenuta priva di adeguato supporto, non essendo stato dimostrato né un incremento del carico urbanistico né la creazione di nuove superfici utili.

Conclusioni operative

La sentenza offre indicazioni molto concrete per chi opera quotidianamente nel settore. Resta fermo che la CILAS non è una sanatoria e non può essere utilizzata per regolarizzare situazioni edilizie irrisolte. Allo stesso tempo, però, non può diventare il veicolo attraverso cui condurre un controllo urbanistico generalizzato, sganciato dagli interventi agevolati.

Il controllo pubblico resta legittimo, ma deve essere mirato, proporzionato e coerente con il procedimento attivato. Quando emergono profili di abuso, questi devono seguire i canali ordinari del Testo Unico Edilizia, senza forzature procedimentali.

Per i tecnici, la pronuncia rafforza una lettura equilibrata del sistema: la CILAS non mette al riparo da tutto, ma neppure espone automaticamente l’intero immobile a una revisione complessiva. Per le amministrazioni, il messaggio è altrettanto chiaro: la semplificazione voluta dal legislatore va applicata con rigore, senza trasformare il Superbonus in uno strumento surrettizio di controllo urbanistico esteso.