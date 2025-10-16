La Cittadella dello Sport di Tortona: Heidelberg Materials protagonista nella realizzazione del nuovo Palazzetto

Il 21 settembre 2025 Tortona inaugurerà ufficialmente la nuova Cittadella dello Sport, con l’attesa amichevole tra il Bertram Derthona Basket e i campioni d’Italia della Virtus Bologna. L’evento segna il compimento di un progetto che, dopo anni di lavori, restituirà alla città un impianto moderno, sostenibile e capace di ospitare fino a 5.000 spettatori, rilanciando Tortona come polo sportivo e culturale di riferimento per l’intera provincia di Alessandria.

Tra i protagonisti della realizzazione, un ruolo di primo piano è stato quello di Heidelberg Materials, che ha fornito tutte le forniture di cemento e calcestruzzo per la costruzione del complesso, per un totale di circa 20.000 metri cubi. I mix design, sviluppati e testati nei laboratori del gruppo, hanno garantito le più alte prestazioni in termini di resistenza, durabilità e sostenibilità, contribuendo in modo decisivo alla qualità strutturale e ambientale dell’opera.

Con la controllata Deltapav, Heidelberg Materials ha inoltre curato la realizzazione dei massetti e delle pavimentazioni interne ed esterne – oltre 19.000 metri quadrati complessivi – assicurando tempi certi, precisione esecutiva e attenzione ai criteri ambientali minimi. Un contributo tecnico fondamentale che testimonia la capacità del gruppo di coniugare innovazione, sostenibilità e affidabilità industriale in uno dei progetti sportivi più importanti del Nord Italia.

Cittadella dello Sport a Tortona: uno spazio all'insegna della tecnologia e della sostenibilià

La Cittadella ha già vissuto un primo momento inaugurale nel settembre 2024, quando con una partita tra Derthona e i campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano, riservata ai primi 200 abbonati del club, è stata aperta la nuova facility con palestra. Con il 2025, invece, la struttura entrerà pienamente in funzione, diventando la casa del Bertram Derthona Basket, squadra cittadina protagonista della Serie A del campionato italiano LBA.

Il cantiere, inaugurato a ottobre 2021, ha visto l’area a sud-ovest della città, nella zona di San Guglielmo, prendere vita con la costruzione di diversi blocchi che prevedono un Palazzetto da 5000 posti a sedere di ultima generazione (lotto 2 del progetto), il quartier generale del Derthona Basket e diverse aree esterne sia sportive con campi polifunzionali che per attività ricreative (lotto 1). Il tutto su un'area complessiva di circa 70.000 m2. Tutto è ormai pronto per il momento più atteso dell’intera stagione tortonese, cioè l’esordio nel nuovo palazzetto alla Cittadella dello Sport. Dopo 11 anni di trasferte, la Bertram Derthona potrà finalmente tornare a giocare nel proprio palazzetto a Casale Monferrato.

Non solo basket: la Cittadella dello Sport un polo d’attrazione per la città di Tortona

Finanziata dalla famiglia Gavio e dedicata ai fondatori del Gruppo, Marcellino e Pietro Gavio, la Cittadella dello Sport, data anche la posizione strategica nei pressi dell’autostrada A7, fungerà da polo di attrazione anche per le aree urbane circostanti.

Oltre a costituire la nuova casa del Derthona Basket, infatti, il nuovo impianto, progettato dallo studio di architettura Barreca & La Varra di Milano e realizzato da Codelfa Spa, General Contractor per conto della Committenza, rappresenterà un centro di aggregazione per la città di Tortona, il suo territorio, i giovani e le loro famiglie, con spazi e strutture per il tempo libero, lo sport e la cultura.

“Da area industriale a Cittadella, polo per lo sport e l’intrattenimento, con 300 nuovi alberi: il Palazzetto, nuovo landmark nel paesaggio tortonese, è il simbolo di questo nuovo capitolo per la squadra dei Leoni e per l’intero territorio”, affermano Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra di Barreca & La Varra.

Del team di progetto fanno parte anche Alessandro Gandolfo, Project management e AD di Codelfa - Gruppo Gavio, Mpartner srl, Appia srl, lo Studio Capè Ingegneria srl, lo Studio Associato Faletti – Zenucchi, l’Ing. Daniela Mannina, lo Studio Tecnico Ing. Andrea Costa e l’Arch. Giuseppe De Martino.

Il cuore della Cittadella è rappresentato dal nuovo Palazzetto, che con una superficie coperta in pianta di circa 5.200 mq e un diametro della copertura di circa 80 m, è destinato principalmente ad ospitare le partite di pallacanestro del Bertram Derthona ma anche spettacoli e concerti, e dal nuovo quartier generale del Derthona, un edificio di due piani fuori terra, con il campo di allenamento, gli uffici e le sale riunioni della squadra. Completano il masterplan, l’edificio infopoint/biglietteria e ristorante e quello con sala pesi al piano primo e gli spogliatoi al piano terra per le attività all’interno e all’esterno, che fronteggiano i campi all’aperto, oltre al grande parcheggio.

“Il progetto è stato completato a fine dicembre 2024. Già ad agosto 2023 era stato consegnato il lotto 1, comprendente il parcheggio visitatori, l’edificio adibito a ristorazione, i campi esterni dedicati al playground da basket e al padel e la facility, ovvero l’edificio che ospita la sede della società, gli uffici e gli spazi per la preparazione della squadra, comprensivi del campo da basket riservato agli allenamenti del Derthona Basket, insieme alla palestra completamente attrezzata e agli spogliatoi dedicati, prenotabile per eventi fino a 400 spettatori. È qui che, da settembre 2024, la nostra squadra femminile che quest’anno milita in A1, sta giocando le partite di casa. La struttura ospita anche il Centro di Alta Valutazione Sportiva, che offre un’analisi dettagliata delle prestazioni, aiutando gli sportivi e non a raggiungere il proprio massimo potenziale.

Per quanto riguarda il nuovo Palazzetto dello Sport, dopo la conclusione dei lavori abbiamo completato le ultime finiture e gli allestimenti interni, oltre a espletare le pratiche amministrative per l’agibilità e l’omologazione sportiva. A fine dicembre 2024 si è svolto un primo sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e della Prefettura, dal quale erano emersi alcuni rilievi che abbiamo subito risolto. Oggi la struttura è pronta sotto ogni aspetto: dopo i passaggi di omologazione da parte dei tecnici della Federazione Italiana Pallacanestro e della Basketball Champions League, aprirà ufficialmente le sue porte con l’inaugurazione fissata per il 21 settembre 2025”, spiega Alessandro Gandolfo.

La Cittadella dello Sport non è un semplice impianto sportivo. Il complesso rappresenta un modello innovativo di struttura sostenibile e multifunzionale per diversi tipi di eventi. La visione del progetto va oltre lo sport, puntando a creare uno spazio condiviso dove il tempo libero acquista valore e si sviluppano nuove forme di socializzazione, per il territorio e sul territorio. “Ogni aspetto è stato progettato pensando alla sostenibilità e all’inclusività. Il nostro obiettivo è creare un modello replicabile di gestione sostenibile per grandi impianti ed eventi, che possa diventare un esempio di interesse nazionale”, afferma Gandolfo.

Proprio per questo, ad ottobre 2024, la Cittadella dello Sport di Tortona, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di “Fabbrica Sostenibile 2025” che sottolinea l’impegno del Gruppo Gavio verso un futuro più sostenibile.