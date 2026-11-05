Negli appalti pubblici, la tutela della stabilità occupazionale passa anche attraverso gli impegni che l’operatore economico assume nei confronti del personale impiegato dal precedente affidatario.

Gli artt. 57 e 102 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplinano questi obblighi sotto profili differenti, prevedendo che le modalità di attuazione della clausola sociale siano indicate nell’offerta, affinché la stazione appaltante possa valutarne l’attendibilità rispetto alle caratteristiche del servizio e all’organizzazione proposta per la sua esecuzione.

La documentazione richiesta può però creare difficoltà quando il concorrente descrive il personale che intende impiegare, le relative funzioni e l’organizzazione del servizio, senza predisporre un apposito Piano di assorbimento del personale. La mancata presentazione del documento può infatti essere contestata come violazione degli obblighi previsti dalla disciplina di gara, anche quando le informazioni contenute nell’offerta consentano di ricostruire l’impegno occupazionale assunto dall’impresa.

Esempio ne è il caso affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 29 ottobre 2026, n. 7857, intervenendo su una controversia nella quale l’aggiudicataria aveva previsto il totale assorbimento del personale dell’operatore uscente, illustrandone l’organizzazione nell’offerta tecnica senza allegare uno specifico progetto di assorbimento.

Piano di assorbimento assente: la contestazione dell'aggiudicazione

La gara riguardava l’affidamento di un servizio aeroportuale la cui aggiudicazione è stata impugnata da un operatore concorrente, che ha contestato la mancata esclusione dell’aggiudicataria per non aver presentato uno specifico progetto di assorbimento del personale.

Secondo la ricorrente, il piano di turnazione del personale inserito nell’offerta tecnica non poteva soddisfare tale obbligo, poiché destinato a descrivere l’organizzazione del servizio e non le modalità attraverso le quali l’impresa avrebbe garantito la tutela occupazionale dei lavoratori già impiegati nell’appalto.

Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso e il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione, ritenendo che l’offerta contenesse già gli elementi necessari a verificare l’impegno assunto dall’aggiudicataria.

Clausola sociale: cosa prevedono gli artt. 57 e 102 del D.Lgs. n. 36/2023

La disciplina esaminata dai giudici di Palazzo Spada è contenuta negli artt. 57 e 102 del D.Lgs. n. 36/2023, le cui previsioni sono state sostanzialmente riprodotte nel disciplinare di gara.

In particolare, l’art. 57 del Codice Appalti regola l’inserimento delle clausole sociali negli atti di gara, prevedendo, per gli affidamenti rientranti nel suo ambito di applicazione, misure destinate anche alla tutela della stabilità occupazionale del personale impiegato. L’art. 102 disciplina invece gli impegni dell’operatore economico relativi alla stabilità occupazionale, all’applicazione dei contratti collettivi e agli obblighi in materia di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa.

Il comma 2 della norma richiede che l’operatore indichi nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere tali impegni, prevedendo che la stazione appaltante ne verifichi l’attendibilità, con qualsiasi mezzo adeguato, soltanto nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario.

Il progetto di assorbimento permette di effettuare questa verifica, attraverso le informazioni relative al personale interessato dal passaggio di gestione e alle condizioni previste per il suo impiego nel nuovo appalto. La sua funzione, come ha ricordato il Consiglio di Stato, consiste nel consentire alla stazione appaltante di valutare la serietà e l’effettiva praticabilità dell’impegno assunto, a tutela dei lavoratori dell’operatore uscente.

Da questa finalità i giudici hanno ricavato che la presentazione di uno specifico documento autonomo non è richiesta a pena di esclusione, purché nell’offerta siano presenti gli elementi necessari alla verifica. L’obbligo riguarda quindi le informazioni che devono essere rese disponibili alla stazione appaltante, senza che la loro collocazione in un elaborato diverso dal piano di assorbimento ne impedisca la valutazione.

Riassorbimento totale o parziale: quando serve un progetto dettagliato

Nella motivazione il Collegio ha richiamato una sentenza precedente con la quale la Terza Sezione, nel 2022, aveva già esaminato la funzione del progetto di assorbimento alla luce delle Linee guida ANAC n. 13/2019.

Secondo l’orientamento richiamato, la necessità di illustrare nel dettaglio le modalità di riassorbimento si manifesta soprattutto quando il concorrente non intenda assorbire tutto il personale dell’appaltatore uscente oppure preveda limitazioni per determinate qualifiche, variazioni delle condizioni contrattuali o tempistiche differenziate. In queste ipotesi, la documentazione deve permettere di comprendere quali lavoratori saranno riassorbiti e a quali condizioni, affinché la stazione appaltante possa valutare la praticabilità dell’impegno rispetto all’organizzazione del servizio.

Quando l’operatore promette invece il totale assorbimento del personale, nel pieno rispetto dei contratti in essere con il precedente gestore, un ulteriore progetto può risultare ridondante, qualora le informazioni già contenute nell’offerta siano sufficienti a verificare quanto dichiarato.

La possibilità di utilizzare gli elementi presenti nell’offerta tecnica dipende dunque dalla completezza delle informazioni disponibili e dalle caratteristiche dell’impegno occupazionale, che resta soggetto alla verifica della stazione appaltante anche quando il concorrente abbia previsto il riassorbimento integrale dei lavoratori.

Offerta tecnica e clausola sociale: gli elementi valutati dal Consiglio di Stato

Nella gara esaminata, l’aggiudicataria aveva illustrato nell’offerta tecnica l’organizzazione del personale destinato all’esecuzione dell’appalto, indicando per ciascuna funzione il numero degli addetti, il relativo ruolo e le mansioni da svolgere.

Il personale previsto coincideva con quello impiegato dall’operatore uscente e la stessa consistenza numerica risultava confermata nelle diverse parti dell’offerta tecnica, nelle quali era indicato un organico complessivo dello stesso numero.

Il Consiglio ha ritenuto che questa corrispondenza, accompagnata dalla descrizione delle funzioni e delle mansioni, consentisse di considerare certo l’impegno dell’aggiudicataria al totale assorbimento delle unità lavorative, senza che l’assenza di un documento separato potesse determinare una carenza dell’offerta.

I giudici hanno pertanto respinto la censura relativa alla mancata presentazione del piano di assorbimento, avendo verificato che le informazioni necessarie a valutare l’impegno occupazionale erano già contenute nella documentazione presentata.

Mancata presentazione del piano di assorbimento: quando non scatta l'esclusione

L’appello è stato quindi respinto, confermando la piena legittimità dell’aggiudicazione e dell’offerta tecnica, sebbene non fosse presente lo specifico documento relativo al piano di riassorbimento del personale. L’obbligo di illustrare le modalità di attuazione della clausola sociale resta fermo, ma la sua osservanza non può essere subordinata alla presenza di un documento autonomo quando le informazioni necessarie alla verifica sono già contenute nell’offerta tecnica. La pretesa di un elaborato separato, senza considerare quanto effettivamente dichiarato dal concorrente, significherebbe attribuire alla forma documentale una funzione che gli artt. 57 e 102 del D.Lgs. n. 36/2023 non le riconoscono.

Diversa è invece la situazione nella quale l’assorbimento del personale sia soltanto parziale oppure preveda modifiche delle condizioni contrattuali, delle qualifiche o delle tempistiche, perché in tali ipotesi l’impegno occupazionale richiede una descrizione delle modalità attraverso le quali sarà attuato.

La possibilità di ricavare queste informazioni dalle altre parti dell’offerta non attenua l’obbligo di fornirle, né permette di considerare sufficiente una dichiarazione dalla quale non sia possibile verificare la praticabilità del riassorbimento proposto.