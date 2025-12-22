È davvero sufficiente richiamare in modo generico l’adesione a una clausola sociale per ritenere soddisfatti gli obblighi imposti dalla lex specialis? Oppure la stazione appaltante può pretendere, già in sede di offerta, una puntuale traduzione operativa di quell’impegno, fino a spingersi a sanzionare con l’esclusione la mancata allegazione del progetto di assorbimento?

E, soprattutto, dove si colloca il confine tra una mera carenza documentale - teoricamente rimediabile - e una lacuna sostanziale che incide sulla struttura dell’offerta, rendendo legittima l’estromissione dalla procedura e precludendo il ricorso al soccorso istruttorio?

Il tema non è marginale. Nelle gare di servizi ad alta intensità di manodopera, la clausola sociale incide direttamente sull’equilibrio economico dell’offerta e sulla sua affidabilità complessiva. Il progetto di assorbimento, in questo contesto, non si limita a manifestare l’adesione formale all’obbligo di riassorbimento del personale, ma ne rappresenta la concreta declinazione operativa, con effetti immediati sulla sostenibilità dei costi e sull’organizzazione del servizio.

È lungo questo crinale che si innesta la sentenza del TAR Lazio 4 dicembre 2025, n. 21891, chiamata a chiarire se la mancata allegazione del progetto di assorbimento possa legittimamente fondare un provvedimento di esclusione o se, al contrario, debba essere qualificata come un’irregolarità sanabile nell’ambito del soccorso istruttorio.

Clausola sociale e progetto di assorbimento: interviene il TAR

La controversia prendeva avvio da una procedura di gara per l’affidamento di servizi manutentivi relativi a immobili in uso o di proprietà di una società del Gruppo FS, articolata in più lotti. La lex specialis, in applicazione della disciplina sulle clausole sociali, prevedeva l’obbligo di allegare all’offerta economica un progetto di assorbimento del personale, finalizzato a descrivere in modo puntuale le modalità di riassorbimento dei lavoratori già impiegati nel servizio.

Il disciplinare qualificava tale documento come elemento essenziale dell’offerta, stabilendo che la sua mancata presentazione comportasse l’esclusione dalla procedura. In particolare, il progetto doveva indicare:

il numero dei lavoratori interessati dal riassorbimento;

interessati dal riassorbimento; le modalità di inserimento nell’organizzazione dell’operatore;

nell’organizzazione dell’operatore; il trattamento economico e l’inquadramento contrattuale proposti, in coerenza con la clausola sociale.

All’esito della verifica delle offerte, la stazione appaltante aveva disposto l’esclusione di un operatore economico che non aveva allegato il progetto di assorbimento nei termini e con le modalità previste, pur avendo presentato l’offerta economica.

L’operatore escluso aveva quindi impugnato il provvedimento, contestando:

la legittimità dell’esclusione per una carenza ritenuta meramente formale;

per una carenza ritenuta meramente formale; la clausola del disciplinare che prevedeva l’obbligo “a pena di esclusione”;

la mancata attivazione del soccorso istruttorio per integrare la documentazione mancante.

A sostegno delle proprie censure, l’operatore richiamava anche il possesso della certificazione ritenuta indicativa dell’adozione di standard organizzativi e sociali coerenti con gli obiettivi della clausola sociale.

Di segno opposto la posizione della stazione appaltante, che aveva difeso la correttezza dell’operato evidenziando come il progetto di assorbimento non fosse un mero allegato formale, ma un elemento strettamente connesso alla struttura e sostenibilità dell’offerta economica, e come tale non integrabile successivamente.

Da qui il ricorso, con cui si è contestata la legittimità dell’esclusione e la qualificazione del progetto di assorbimento nell’economia della procedura di gara.