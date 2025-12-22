Clausola sociale e progetto di assorbimento: quando l’omissione giustifica l’esclusione dalla gara
Il TAR Lazio spiega perché negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, l’omessa allegazione del progetto di assorbimento integra una carenza sostanziale dell’offerta
Il quadro normativo
La decisione del TAR si fonda principalmente sugli artt. 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplinano, da prospettive complementari, il ruolo delle clausole sociali e degli impegni assunti dall’operatore economico in sede di gara.
L’art. 57 impone, per gli appalti di lavori e servizi non intellettuali, l’inserimento nei documenti di gara di specifiche clausole sociali, qualificate espressamente dal legislatore come requisiti necessari dell’offerta. La norma individua, tra le misure da richiedere agli operatori, quelle orientate a garantire:
- la stabilità occupazionale del personale impiegato, in relazione alla tipologia dell’appalto;
- l’applicazione dei contratti collettivi di settore, in coerenza con quanto previsto dall’art. 11 del Codice.
Questa formulazione assume un rilievo centrale perché sposta la clausola sociale dal piano delle condizioni meramente esecutive a quello dei contenuti essenziali dell’offerta, rendendo legittima, in astratto, una valutazione già nella fase di gara sulla loro effettiva attuazione.
In questa direzione si colloca l’art. 102 del Codice, che completa il quadro prevedendo che le stazioni appaltanti possano richiedere agli operatori economici l’assunzione di specifici impegni in materia di stabilità occupazionale, applicazione dei contratti collettivi e tutele del lavoro. In particolare, il comma 2 stabilisce che l’operatore economico indichi nell’offerta le modalità con cui intende adempiere a tali impegni.
Il legislatore, dunque, non si limita a richiedere una dichiarazione di adesione ai principi della clausola sociale, ma pretende una traduzione operativa dell’impegno, calata sull’organizzazione dell’impresa e sulle caratteristiche del servizio affidato. Esempio concreto ne è appunto il progetto di assorbimento del personale.
Questo assetto normativo - letto anche alla luce della direttiva 2014/24/UE che consente l’inserimento di condizioni di carattere sociale nei contratti pubblici - costituisce il presupposto su cui il giudice amministrativo ha poi costruito la qualificazione del progetto di assorbimento come elemento strutturale dell’offerta, con ricadute dirette sulla possibilità – o meno – di attivare il soccorso istruttorio.
Documenti AllegatiSentenza
IL NOTIZIOMETRO