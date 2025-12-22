L’analisi del TAR

Richiamando gli artt. 57 e 102 del Codice, il giudice ha ricordato come le misure attuative della clausola sociale siano qualificate dal legislatore come “requisiti necessari dell’offerta” e come l’operatore economico sia tenuto a indicare nell’offerta le modalità con cui intende adempiere agli impegni assunti. In questo quadro, il progetto di assorbimento viene letto come lo strumento attraverso cui tali impegni diventano verificabili.

Secondo il TAR, il progetto non svolge una funzione meramente dichiarativa, ma consente alla stazione appaltante di valutare la serietà, attendibilità e sostenibilità dell’offerta, poiché incide direttamente sui costi del personale e sull’organizzazione del servizio. Ne deriva che la sua mancanza determina una carenza sostanziale, e non una semplice irregolarità documentale.

Proprio per questo, l’obbligo non può ritenersi soddisfatto da una generica adesione alla clausola sociale: l’operatore è tenuto a una “esplicitazione concreta delle modalità di adempimento”, coerente con le previsioni della lex specialis, non essendo sufficiente un richiamo astratto ai principi di tutela del lavoro.

Su questa linea si colloca anche il rigetto dell’argomento fondato sul possesso di una certificazione. Il TAR osserva che un documento di questo tipo ha un contenuto generale, idoneo a dimostrare standard organizzativi dell’impresa, ma non sostituibile al progetto di assorbimento, che riguarda specificamente quel determinato appalto e le modalità di riassorbimento del personale coinvolto.

In conclusione, il giudice ha ritenuto coerente con il sistema del Codice la previsione della lex specialis che sanzionava con l’esclusione la mancata allegazione del progetto di assorbimento, trattandosi non di una clausola espulsiva atipica, ma della conseguenza della mancanza di un elemento essenziale dell’offerta.