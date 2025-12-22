deas Gestione completa successioni e volture catastali
systab consolidamento fondazioni
systab consolidamento fondazioni

Clausola sociale e progetto di assorbimento: quando l’omissione giustifica l’esclusione dalla gara

Il TAR Lazio spiega perché negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, l’omessa allegazione del progetto di assorbimento integra una carenza sostanziale dell’offerta

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 22/12/2025

Conclusioni

Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della legittimità dell’esclusione disposta dalla stazione appaltante per la mancata allegazione del progetto di assorbimento del personale e compensando le spese di giudizio.

Tra le indicazioni che meritano di essere tenute presenti nella pratica delle gare di servizi ad alta intensità di manodopera:

  • il progetto di assorbimento non è un adempimento meramente formale, ma costituisce parte integrante dell’offerta, in quanto strumento attraverso cui l’operatore rende verificabili gli impegni assunti in applicazione della clausola sociale;
  • la previsione dell’obbligo “a pena di esclusione” è coerente con l’impianto degli artt. 57 e 102 del Codice, che qualificano le misure attuative della clausola sociale come requisiti necessari dell’offerta;
  • la mancata allegazione del progetto integra una carenza sostanziale dell’offerta e non una irregolarità documentale, con conseguente legittimità del provvedimento espulsivo;
  • certificazioni di carattere generale, come la SA8000, pur rilevanti sul piano organizzativo, non possono sostituire le misure specifiche e puntuali richieste dalla lex specialis per un determinato appalto.

Per gli operatori economici significa prestare particolare attenzione alla struttura dell’offerta, mentre per le stazioni appaltanti la pronuncia offre una conferma sulla tenuta giuridica di previsioni che mirano a rendere effettivi, e non solo dichiarati, gli obiettivi di tutela del lavoro.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Clausole sociali Codice dei contratti Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Clausola sociale e progetto di assorbimento: quando l’omissione giustifica l’esclusione dalla gara
2
Il quadro normativo
3
L’analisi del TAR
4
Conclusioni
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026