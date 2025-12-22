Clausola sociale e progetto di assorbimento: quando l’omissione giustifica l’esclusione dalla gara
Il TAR Lazio spiega perché negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, l’omessa allegazione del progetto di assorbimento integra una carenza sostanziale dell’offerta
Conclusioni
Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della legittimità dell’esclusione disposta dalla stazione appaltante per la mancata allegazione del progetto di assorbimento del personale e compensando le spese di giudizio.
Tra le indicazioni che meritano di essere tenute presenti nella pratica delle gare di servizi ad alta intensità di manodopera:
- il progetto di assorbimento non è un adempimento meramente formale, ma costituisce parte integrante dell’offerta, in quanto strumento attraverso cui l’operatore rende verificabili gli impegni assunti in applicazione della clausola sociale;
- la previsione dell’obbligo “a pena di esclusione” è coerente con l’impianto degli artt. 57 e 102 del Codice, che qualificano le misure attuative della clausola sociale come requisiti necessari dell’offerta;
- la mancata allegazione del progetto integra una carenza sostanziale dell’offerta e non una irregolarità documentale, con conseguente legittimità del provvedimento espulsivo;
- certificazioni di carattere generale, come la SA8000, pur rilevanti sul piano organizzativo, non possono sostituire le misure specifiche e puntuali richieste dalla lex specialis per un determinato appalto.
Per gli operatori economici significa prestare particolare attenzione alla struttura dell’offerta, mentre per le stazioni appaltanti la pronuncia offre una conferma sulla tenuta giuridica di previsioni che mirano a rendere effettivi, e non solo dichiarati, gli obiettivi di tutela del lavoro.
Documenti AllegatiSentenza
