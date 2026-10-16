Negli appalti dei settori speciali, l'applicazione della clausola sociale solleva una questione che riguarda gli obblighi degli operatori economici al momento della presentazione dell'offerta e, in particolare, la necessità di predisporre un progetto di riassorbimento del personale. Il problema nasce dal rapporto tra l'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, applicabile anche a questi affidamenti, e l'art. 102, che disciplina gli impegni dell'operatore economico e la loro indicazione nell'offerta.

Il problema si pone soprattutto quando il concorrente non presenta un autonomo progetto di riassorbimento del personale, pur avendo accettato la clausola sociale e indicato nell'offerta le modalità con cui intende rispettarla. La mancata presentazione del documento può giustificare l'esclusione dalla gara oppure occorre verificare quali obblighi siano effettivamente previsti dalla normativa applicabile e dagli atti della procedura?

È la questione affrontata dal TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, con la sentenza del ottobre 2026, n. 1555, che ha esaminato anche la sostenibilità del costo della manodopera rispetto agli aumenti derivanti dal rinnovo del CCNL e il ruolo della revisione prezzi prevista nella documentazione di gara.

Clausola sociale nei settori speciali: il TAR sull'obbligo del progetto di riassorbimento

La controversia nasce da una procedura aperta per l'affidamento triennale di servizi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La stazione appaltante, dopo avere sottoposto la prima classificata alla verifica di congruità e acquisito le relative giustificazioni, ha ritenuto sostenibile l'offerta e disposto l'aggiudicazione. La seconda classificata ha impugnato il provvedimento, sostenendo che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non avere presentato il progetto di riassorbimento del personale previsto, secondo la propria prospettazione, dagli artt. 57 e 102 del Codice.

La ricorrente ha contestato anche la sostenibilità del costo della manodopera, rilevando che l'aggiudicataria aveva utilizzato le tabelle ministeriali del 2024 senza considerare gli aumenti salariali introdotti dal rinnovo del CCNL del 2025 per il secondo e il terzo anno di esecuzione. A suo giudizio, tali incrementi avrebbero dovuto trovare copertura già nell'offerta economica, senza fare affidamento sulla successiva revisione prezzi.

In via subordinata sono state sollevate ulteriori censure sul metodo utilizzato per attribuire i punteggi alle offerte tecniche e sull'accesso alla documentazione dell'aggiudicataria, resa disponibile dalla stazione appaltante soltanto in forma parzialmente oscurata.

Appalti nei settori speciali: quando si applica l'art. 102 del Codice?

La contestazione relativa al progetto di riassorbimento ha portato il TAR a esaminare anzitutto le disposizioni applicabili alla procedura, considerando che la stazione appaltante aveva natura di impresa pubblica e che il servizio oggetto dell'affidamento rientrava nei settori speciali.

Il Libro III del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina questi affidamenti attraverso un sistema di disposizioni specifiche e di rinvii alle norme previste per i settori ordinari. L'art. 141 individua le regole applicabili, alle quali si aggiungono quelle richiamate dalle successive disposizioni del Libro III, con la conseguenza che gli obblighi stabiliti per i settori ordinari non possono essere automaticamente estesi a qualsiasi procedura dei settori speciali.

Il TAR ha rilevato che l'art. 102 non figura tra le disposizioni richiamate dal Libro III, né dall'art. 141 o dai successivi artt. 167, 168 e 169, escludendone l'applicazione diretta alla gara.

L'art. 57, invece, trova applicazione anche nei settori speciali e continua a disciplinare le clausole sociali dirette a garantire le tutele occupazionali previste dalla normativa.

Gli operatori economici sono quindi tenuti a rispettare gli impegni derivanti dalla clausola sociale, ma questo non comporta automaticamente l'obbligo di adempiere anche alle prescrizioni documentali dell'art. 102, che non disciplina direttamente la procedura esaminata.

La mancata presentazione del progetto di riassorbimento non poteva pertanto determinare l'esclusione dell'aggiudicataria sulla base di quella disposizione, fermo restando l'obbligo di rispettare gli impegni occupazionali assunti attraverso l'offerta e le prescrizioni contenute negli atti di gara.

Progetto di riassorbimento e soccorso istruttorio: la sanabilità dell'omissione

La non applicabilità dell'art. 102 non ha esaurito la motivazione del TAR, che ha esaminato anche le conseguenze dell'omessa presentazione del progetto nell'ipotesi in cui quella disposizione fosse stata applicabile.

Il disciplinare non richiedeva espressamente di allegare un autonomo progetto di riassorbimento, né prevedeva l'esclusione per la sua mancata presentazione. Secondo il Collegio, l'eventuale carenza avrebbe potuto e dovuto essere regolarizzata mediante il soccorso istruttorio disciplinato dall'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicataria, peraltro, aveva già assunto nell'offerta tecnica gli impegni richiesti dalla clausola sociale e indicato le modalità di assorbimento del personale, successivamente transitato alle sue dipendenze secondo quanto confermato dalle parti durante il giudizio. Il TAR ha considerato anche questo elemento, richiamando il principio del risultato previsto dall'art. 1 del Codice.

La possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio va comunque riferita alle caratteristiche della procedura esaminata, nella quale il disciplinare non richiedeva espressamente il progetto e gli impegni di riassorbimento risultavano già assunti nell'offerta tecnica, senza che da questa conclusione possa ricavarsi una regola generale sulla sanabilità delle omissioni riguardanti il contenuto dell'offerta.

Rinnovo CCNL e costo della manodopera: gli aumenti da considerare nell'offerta

Il ricorso ha riguardato anche il costo della manodopera e gli incrementi retributivi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo, che secondo la ricorrente avrebbero dovuto essere considerati già al momento della formulazione dell'offerta.

L'aggiudicataria aveva utilizzato le tabelle ministeriali del 2024 senza recepire, secondo la contestazione, gli aumenti salariali previsti dal CCNL del 2025 per il secondo e il terzo anno di esecuzione. La ricorrente riteneva che tali incrementi fossero già conoscibili e che, pertanto, non potessero essere rinviati alla successiva applicazione della revisione prezzi.

La censura si fondava sulla distinzione tra la sostenibilità economica dell'offerta, da verificare durante la procedura di affidamento, e l'adeguamento del corrispettivo durante l'esecuzione contrattuale. Secondo questa ricostruzione, l'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 non avrebbe potuto essere utilizzato per compensare aumenti retributivi che l'operatore economico era già in grado di prevedere quando aveva presentato la propria proposta.

Revisione prezzi e aumenti della manodopera: cosa prevedeva la lex specialis

Nel caso in esame, il disciplinare prevedeva che il corrispettivo sul quale i concorrenti dovevano formulare l'offerta fosse riferito ai primi 12 mesi, nonostante la durata complessiva dell'appalto fosse pari a 36 mesi, con possibilità di ulteriore proroga. Il capitolato stabiliva inoltre che, a partire dal secondo anno, il corrispettivo sarebbe stato modificato attraverso la revisione prezzi, richiamando espressamente l'art. 60, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023.

La stazione appaltante aveva confermato questa impostazione anche attraverso un chiarimento fornito durante la procedura, precisando così il periodo al quale dovevano riferirsi le offerte e le modalità di aggiornamento del corrispettivo per le annualità successive.

Il TAR ha ricavato da queste previsioni che l'offerta economica e il costo della manodopera indicato dai concorrenti dovessero riguardare esclusivamente il primo anno di esecuzione, mentre dal secondo anno trovava applicazione il meccanismo revisionale previsto negli atti di gara.

La ricorrente aveva invece sviluppato la contestazione considerando gli aumenti retributivi relativi all'intera durata contrattuale, senza tenere conto della particolare struttura economica dell'affidamento. Per questo il Collegio ha respinto il motivo, osservando anche che la seconda classificata aveva indicato costi della manodopera sensibilmente inferiori a quelli dell'aggiudicataria.

Offerte tecniche: attribuzione dei coefficienti e riparametrazione

La ricorrente ha contestato anche il sistema di attribuzione dei coefficienti alle offerte tecniche, sostenendo che il metodo utilizzato dalla commissione giudicatrice non fosse legittimo.

Il disciplinare prevedeva che, per ciascun criterio, i commissari individuassero l'offerta maggiormente rispondente alle finalità dell'affidamento, attribuendole il coefficiente massimo pari a 1, mentre alle altre proposte venivano assegnati coefficienti intermedi fino allo zero, riservato alle offerte prive di migliorie rispetto ai livelli minimi prestazionali.

Una censura che il TAR ha respinto, ritenendo legittimo il metodo perché consentiva una valutazione omogenea delle proposte nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, ragionevolezza e logicità, distinguendolo dalla riparametrazione che generalmente interviene dopo le operazioni valutative. Nella procedura esaminata, infatti, l'individuazione della migliore offerta avveniva direttamente durante l'attribuzione dei coefficienti relativi ai singoli criteri.

Progetto di riassorbimento e costo della manodopera: le indicazioni del TAR

Il TAR ha quindi respinto il ricorso, confermando la legittimità dell'aggiudicazione sulla base della disciplina applicabile ai settori speciali e delle specifiche previsioni degli atti di gara. L'art. 57 continua a trovare applicazione anche in questi affidamenti, ma ciò non comporta automaticamente l'obbligo di presentare il progetto di riassorbimento secondo quanto previsto dall'art. 102.

Gli impegni occupazionali devono comunque essere rispettati e le conseguenze di eventuali omissioni documentali vanno valutate considerando il contenuto dell'offerta e i limiti del soccorso istruttorio.

Le stazioni appaltanti devono quindi prestare attenzione alla formulazione delle clausole di gara, individuando gli impegni richiesti ai concorrenti, la documentazione necessaria per dimostrarne l'assunzione e le modalità di determinazione e aggiornamento del corrispettivo. Allo stesso modo, le imprese devono costruire l'offerta sulla base delle regole effettivamente previste per l'affidamento, verificando il periodo economico di riferimento e gli obblighi relativi alla gestione del personale.